Samsung Galaxy A31 et Samsung Galaxy A41: de nouveaux détails émergent

Les Samsung Galaxy A51 et Samsung Galaxy A71 ont été les premiers appareils de la nouvelle série du géant sud-coréen cette année, et ils seront bientôt rejoints par de nombreux appareils. Parmi ceux-ci, il y aura des futurs Samsung Galaxy A31 et Samsung Galaxy A41, dont de nouveaux détails ont récemment été divulgués en ligne.

Galaxy A31 et Galaxy A41: c’est ce qui a été divulgué

Il y a environ un mois, les toutes premières informations concernant les coupures de mémoire interne de ces deux appareils étaient arrivées. Aujourd’hui, cependant, nous parlons de la batterie et du secteur photographique. Plus précisément, le portail GalaxyClub a divulgué les informations. Commençons par ce qui a été divulgué du modèle Galaxy A31. Selon les rumeurs, le secteur photographique de cet appareil sera caractérisé par un capteur photographique principal de 48 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels (il s’agit essentiellement du même secteur photographique que le Galaxy A51). Dans le domaine de l’autonomie, le nouveau terminal fera donc une mise à niveau par rapport à son très important prédécesseur. Ici la batterie sera en effet bien 5000 mAh contre les 4000 mAh du passé.

Passons maintenant à ce qui a été révélé dans le modèle Galaxy A41. Ce dernier appareil devrait avoir un secteur photographique toujours caractérisé par un capteur photographique principal 48 mégapixels, alors qu’il peut y avoir Capteur macro 2 mégapixels. La caméra frontale, qui serait de 25 mégapixels, resterait inchangée par rapport au passé.

Pour le moment, nous ne savons pas exactement quand leurs débuts officiels arriveront sur le marché. Nous savons que dans quelques semaines le nouveau haut de gamme du géant sud-coréen arrivera à titre officiel, il est donc très probable que les nouveaux milieu de gamme Galaxy A 2020 arrivera sur le marché après ce dernier.