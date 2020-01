Samsung Galaxy A41 protagoniste de nouvelles rumeurs et fuites

Nouveau jour, nouvelles rumeurs et fuites pour les futurs smartphones du géant Samsung. Plus précisément, aujourd’hui, le protagoniste des nouvelles rumeurs est l’avenir Samsung Galaxy A41, dont nous avons déjà appris quelque chose.

Samsung Galaxy A41: voici la taille de la batterie

Cet appareil sera l’un des prochains appartenant à la nouvelle série Galaxy A 2020 et nous savons que son arrivée officielle sur le marché ne devrait pas tarder à venir. Il y a quelques jours, nous vous avons parlé du prétendu secteur photographique que nous verrons à bord du prochain Samsung Galaxy A41. Aujourd’hui, cependant, nous allons analyser la taille de la batterie de l’appareil.

L’information est arrivée grâce à la publication en ligne d’une image en direct représentant, en fait, la batterie de ce terminal. Selon la photo en question, le prochain appareil d’entrée de gamme de la société montera une batterie d’une capacité de 3500 mAh. Par rapport à son prédécesseur, à savoir le Samsung Galaxy A40, il y aurait donc une augmentation de 400 mAh (étant donné qu’ici nous avions 3100 mAh de batterie).

L’image de ce nouveau smartphone de marque Samsung devient donc chaque jour plus complète. Des rumeurs et des fuites antérieures, en fait, nous ont déjà révélé que nous aurons un secteur photographique composé d’au moins deux capteurs photographiques arrière, dont l’un 48 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le selfie de la caméra frontale devrait plutôt être de 25 mégapixels. Cependant, rien n’est connu sur le design. Cependant, les nouveaux Samsung Galaxy A51 et Samsung Galaxy A71 ont un Écran Infinity-O avec un petit trou au centre du panneau. Il est donc très probable que la société adoptera ce design sur tous les smartphones à venir de la série Galaxy A 2020.

Nous vous rappelons qu’en plus de ce smartphone, la société sud-coréenne prévoit de présenter de nombreux autres appareils. Parmi ceux-ci, des futures seront également annoncés Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy M11 et Samsung Galaxy M31.