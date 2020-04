Samsung Galaxy A50 reçoit la mise à jour vers Android 10

On peut enfin annoncer que le Samsung Galaxy A50 commencé à recevoir la mise à jour du système d’exploitation Android 10. La distribution de ces derniers a commencé il y a seulement quelques jours mais uniquement sur certains marchés européens sélectionnés.

En Italie, comme dans d’autres pays, les correctifs de sécurité d’avril 2020 avaient déjà été distribués et nous ne pouvons donc qu’espérer une éventuelle sortie de la dernière version d’Android également pour notre pays dans les prochaines heures.

Samsung Galaxy A50 a commencé à recevoir la mise à jour vers Android 10

Nous pouvons identifier la nouvelle version du logiciel avec le build A505FNXXU4BTC9 et tout comme sur d’autres types de smartphones déjà mis à jour, il introduit la prise en charge du thème sombre, également connu sous le nom de Mode sombre, les nouveaux geste pour la navigation de l’interface utilisateur, de nouvelles fonctionnalités pour Bien-être numérique et bien plus. Le firmware est basé sur la version 2.0 de One UI de Samsung.

Tous les utilisateurs qui n’ont pas l’intention d’attendre la publication de la mise à jour en question via OTA dans notre pays, qui, comme nous l’avions prévu précédemment, pourraient avoir lieu dans quelques heures / jours, peuvent procéder à téléchargez le firmware pour flasher à l’aide de l’outil Odin.

Je vous rappelle que le Samsung Galaxy A50 monte un écran de 6,4 pouces avec une résolution de 2340 × 1080, un 4x processeur Cortex-A73 2,3 GHz + 4x Cortex-A53 1,7 GHz avec GPU MP3 Mali-G72 avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 512 Go via un MicroSD. Le secteur photographique est composé d’un triple caméra arrière 25 + 5 + 8 mégapixels et un capteur avant de 25 mégapixels. La batterie est de 4000 mAh et le dernier système d’exploitation sera bientôt installé.