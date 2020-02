Samsung Galaxy A51: analyse, caractéristiques et avis

Le segment milieu de gamme commence à recevoir ses premiers concurrents en 2020, et parmi eux se trouve le Samsung Galaxy A51, l’un des nouveaux paris de la marque sud-coréenne pour continuer à revitaliser cette section. Ayant touché la bonne touche, ce terminal est une évolution du très vendu Galaxy A50, ce qui n’est pas un obstacle pour qu’il arrive sans changements ni actualités intéressantes.

Après la récolte d’un succès remarquable en 2019 avec sa nouvelle gamme de terminaux Galaxy A, Samsung revient à la charge avec les successeurs respectifs des précédents lancés, reprenant une stratégie qui a fait ses preuves en termes de ventes. La tâche est désormais claire: poursuivre l’expansion de son nombre de clients et concurrencer l’offre nombreuse et variée du segment exigeant du milieu du marché.

Maintenant, être suffisant ne suffit plus pour convaincre une personne respectable qui est submergée par les possibilités infinies qui arrivent sur le territoire asiatique, c’est pourquoi Samsung a fait un exercice de relâchement avec ce Galaxy A51 qui, bien que léger, est notoire et appréciable par rapport au précédent Galaxy A50.

Le pari reste le même que celui appliqué les mois précédents, qui n’est autre que de porter caractéristiques très frappantes – certains, même, avant leurs produits phares – à ces smartphones moins chers, les impliquant également dans une esthétique et des couleurs centrées notamment sur un jeune public. Avec cela, Samsung cherche à trouver l’équilibre souhaité entre qualité et prix que ses concurrents chinois présument et qui est devenu la référence du public lorsqu’il s’agit d’évaluer un smartphone.

Samsung Galaxy A51: un format connu

Comme cela s’est produit lors d’occasions précédentes, les efforts déployés par Samsung pour donner à ce terminal une belle apparence sont remarquables, bien que les matériaux utilisés – le dos est en plastique, par exemple – ne se trouvent pas entre le plus premium du moment. Le résultat est un bel appareil en termes esthétiques et confortable à tenir une fois dans la main, léger et maniable malgré ses dimensions.

Sur son front, nous trouvons un front complètement clair, avec juste une perforation pour inclure la caméra frontale (qui sert de méthode de déverrouillage, bien qu’elle ne soit pas aussi efficace qu’un capteur 3D) et laissant presque toute sa surface son écran Super AMOLED de 6,5 pouces. En dessous, c’est aussi le lecteur d’empreintes digitales, un classique de cette gamme et qui, malheureusement, semble avoir peu ou pas progressé par rapport aux générations précédentes, étant nettement plus lent et plus erratique que celui de la plupart des terminaux concurrents.

Et c’est dommage qu’il en soit ainsi, car le résultat est d’avoir deux principales méthodes de déverrouillage – reconnaissance faciale et empreintes digitales – qui ne fonctionnent pas parfaitement dans l’une des tâches les plus élémentaires de la vie quotidienne avec un smartphone, comme y accéder. Idéalement, l’un complèterait l’autre selon la situation, mais en pratique ce n’est pas toujours le cas.

Dans sa partie inférieure se trouve un connecteur USB Type-C, à travers lequel la batterie du terminal peut être remplie avec une capacité de Charge rapide de 15 W. À côté de lui, et bien que de plus en plus de fabricants le président, il existe également un connecteur jack 3,5 mm pour casque.

Sa partie arrière est exempte d’obstacles, à l’exception d’un grand module photographique rectangulaire. C’est là que Samsung répond à l’une des grandes promesses de la gamme Galaxy A, avec le grand écran, qui n’est autre que porter le polyvalence photographique aux terminaux centrés sur le grand public. Avec une apparence qui se veut constante dans tous les smartphones de la marque tout au long de 2020, la vue évolue irrémédiablement vers ce point.

Cinq propositions, mais sans zoom optique

Nous avons trouvé dans la zone arrière quatre lentilles, avec un 48 mégapixels principal, un grand angle, un dédié aux prises de vue macro et un capteur de profondeur ce qui aidera à recueillir des détails dans les images avec le mode portrait. Des options qui offrent un large éventail de possibilités de prise de vue qui s’adaptent aux différentes situations que l’on peut rencontrer au quotidien.

Il y a, bien sûr, un zoom optique de toute sorte, que Samsung et d’autres fabricants semblent avoir atteint le consensus selon lequel il est moins attrayant dans le milieu de gamme que d’autres solutions.

Lorsqu’il s’agit de prendre des photos, l’expérience globale est bonne et les images sont correctes dans la plupart des situations; dans les moindres détails, bien contrôler la lumière, avec des couleurs plus ou moins précises dans leur ensemble. Ne change pas le Traitement caractéristique des photos par Samsung, refroidissant ces tons plus chauds et réduisant les détails dans le cas de la peau des gens, entre autres. C’est la manière dont la firme interprète les images et ce n’est pas nouveau, mais parfois cela semble trop artificiel.

Les scènes de nuit ou avec une faible luminosité sont un défi majeur, naturellement, qui est accentué dans le cas du grand angle, qui capte moins de lumière et cela se voit dans les résultats. Pourtant, le comportement est correct et HDR automatique fonctionne très bien même dans les scènes compliquées, l’activation si nécessaire et, par conséquent, offrant une image plus correcte sans avoir à effectuer une action spécifique.

Vous pouvez voir ces images et d’autres images en taille réelle dans cet album.

Dans le changement entre les lentilles, vous pouvez également voir différences de couleur qui rompent dans une certaine mesure l’expérience uniforme que l’on s’attend à obtenir dans tout type de prise de vue. Cependant, le recueil de la section photographique offre un équilibre positif si ce qui est recherché est d’avoir les différents modes de prise de vue susmentionnés avec l’appareil que vous emportez toujours avec vous dans votre poche.

Marge d’amélioration

Le téléphone interne cache 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, le processeur Exynos 9611 propriétaire et le Une couche de personnalisation de l’interface utilisateur Pour tout déplacer. Le travail effectué par Samsung dans ce dernier au cours des mois montre et est l’un des plus confortables, intuitifs à utiliser et agréables à l’œil de nombreux qui prennent le contrôle du marché des terminaux Android.

Avec des options comme Toujours affiché Pour afficher l’heure et les notifications toujours sur l’écran ou le mode nuit intégré au système, tous deux profitant du panneau AMOLED, le résultat est plus que satisfaisant au quotidien.

Cependant, avec le Galaxy A51, il y a quelque chose, probablement dans le logiciel, qui semble incapable d’effectuer son travail de la manière la plus correcte. Dans l’utilisation quotidienne du terminal Il est courant de trouver des “tractions”, ralentissant les animations et se sentant lent à certains moments. C’est toujours curieux, car ce n’est pas quelque chose qui se passe dans les applications, même dans les plus exigeantes – comme les jeux vidéo par exemple – mais qui se produit généralement en les quittant, en ouvrant le multitâche ou en exécutant des actions rapidement (avec plus de preuves si le système de navigation gestuelle est utilisé à la place du clavier virtuel classique).

Ce n’est pas la première fois que cela se produit dans un terminal nouvellement lancé et il est plausible de penser que la société le résoudra lors d’une future mise à jour. Bien que ce soit un aspect qui n’empêchera pas l’utilisation normale du terminal, les transitions à faible fluide brouillent le sens de la vitesse et des bonnes performances que tout nouveau smartphone devrait offrir.

Une autre qualité notable d’un appareil spécialement axé sur la consommation de contenu de toutes les conditions, mais surtout audiovisuel – que ce soit en jouant à Fortnite ou en regardant The Witcher sur Netflix – est le absence de haut-parleurs stéréo. L’utilisation de son grand écran aurait été meilleure, je pense, avec cette qualité ajoutée.

Enfin, il est obligatoire de mentionner que Les 4000 mAh de batterie dont il dispose sont suffisants pour résister à une journée d’utilisation standard mais ils ne donnent pas trop de vanteries supplémentaires. Si nous abusons de la caméra, du GPS ou de tout programme quelque peu exigeant avec autonomie, nous trouverons la nécessité de passer par la prise avant la fin de la journée.