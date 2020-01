Samsung Galaxy A71, A51 deviennent officiels avec les AMOLED Infinity-O et quatre caméras arrière (mise à jour: disponibilité dans l’UE)

Maintenant que nous approchons de la fin de 2019, Samsung semble prêt avec sa gamme Galaxy A 2020 qui comble le fossé entre les téléphones phares et les téléphones à petit budget. Le titan technologique sud-coréen a présenté aujourd’hui une paire de smartphones sous la série – le Galaxy A71 et le Galaxy A51. Les deux téléphones choisissent certaines des caractéristiques les plus identifiables de leurs frères et sœurs plus premium de la série Galaxy S et Note, tout en conservant leurs prix relativement abordables.

Galaxy A71

Le Galaxy A71 dispose d’un écran FHD + Super AMOLED 20: 9 de 6,7 pouces à l’avant avec une caméra perforée au centre, semblable aux modèles Galaxy Note 10. Il y a un scanner d’empreintes digitales sous cet écran, mais nous ne pouvons pas dire avec certitude s’il s’agit d’une variété optique ou ultrasonique. À l’intérieur, vous trouverez un Qualcomm Snapdragon 730 octa-core qui exécute tout avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.

En plus de cela, le dos du Galaxy A71 abrite un groupe de quatre appareils photo, dont l’un est un objectif macro, tandis que le tireur principal a un capteur 64MP. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh qui prend en charge une charge rapide à l’aide d’une brique de 25 W. Le téléphone serait préchargé avec One UI 2.0 basé sur Android 10, bien que Samsung n’ait pas encore confirmé ce fait.

Pour le moment, nous n’avons aucun détail sur la date à laquelle vous pouvez récupérer le Galaxy A71 dans votre pays, et nous ne connaissons pas son prix de vente. Mais nous espérons que ces détails apparaîtront lorsque Samsung commencera le processus de déploiement.

Galaxy A51

Bien qu’il soit positionné sous le Galaxy A71, le Galaxy A51 n’est pas vraiment si différent. Vous trouverez un écran FHD + de 6,5 pouces légèrement plus petit qui a toujours une caméra perforée et un lecteur d’empreintes digitales à l’écran. L’A51 offre une configuration RAM et ROM supplémentaire de 4 Go + 64 Go et dispose d’une batterie plus petite de 4000 mAh avec prise en charge de 15 W. Son capteur principal a une résolution de 48MP et une ouverture f / 2.0 inférieures à f / 1.8 sur l’A71.

Le Galaxy A51 a déjà un prix de 7 990 000 VND (347 $) sur le marché vietnamien. Ceux du pays peuvent précommander le combiné à partir du lundi 16 décembre, les livraisons devant commencer après Noël, le 27 décembre. Samsung ajoute une paire d’écouteurs Bluetooth et une batterie de 10 000 mAh avec les unités précommandées. Il n’y a aucun détail sur le moment où nous pouvons nous attendre à ce que l’A51 frappe d’autres marchés.

Disponibilité dans l’UE

Avant le CES 2020, Samsung a annoncé les détails de disponibilité des deux téléphones sur certains marchés européens. En France, l’A51 bas de gamme sera mise en vente d’ici la fin de ce mois, tandis que l’A71 est prévue pour début février. Le Royaume-Uni a une date de lancement plus définitive, où les deux téléphones seront expédiés ensemble à partir du 7 février. l’A71. La conversion de ces prix dans votre devise locale ne vous donnera pas nécessairement le bon nombre, les prix réels peuvent varier dans votre région.