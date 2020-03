Samsung Galaxy A71: analyse, caractéristiques et avis

Poursuivant le cliquetis constant que Samsung soumet au milieu de gamme ces derniers temps, la firme sud-coréenne ajoute un cran de plus à son catalogue 2020 avec le Galaxy A71, un terminal qui se concentre principalement sur le groupe d’utilisateurs qui, dans le milieu de gamme, recherchent quelque chose au-delà de ce qui est simplement essentiel. Avec cet objectif, et pour se différencier du reste des propositions de la marque, un terminal arrive qui exprime comme nul l’esprit actuel de la firme pour ce segment.

Nous avons récemment parlé du Galaxy A51 comme l’une des propositions de Samsung pour la section du contenu du marché, et du Galaxy A71 Ce n’est que son frère aîné, comme cela s’est produit l’année dernière avec les modèles A50 et A70. Dans ce contexte, deux faits sont prévisibles et rencontrés avec la nouvelle génération de smartphones: les deux partagent plusieurs aspects, mais ont aussi plusieurs points où ils diffèrent suffisamment pour qu’il vaut mieux parier sur l’un ou l’autre, selon le profil de chaque utilisateur.

Ils présentent un grand nombre de similitudes car la stratégie de cohésion actuelle au sein de l’entreprise l’exige, où tous – ou presque tous – les terminaux fabriqués par la marque présentent une série d’aspects communs qui les rendent reconnaissables au grand public. À une époque où de plus en plus de smartphones proviennent de toutes sortes de marques et de fabricants, ceux qui ont le logo Samsung imprimé peuvent encore être différenciés plus ou moins clairement par leur esthétique.

C’était l’une des intentions de la marque lorsqu’elle a annoncé qu’elle donnerait plus de poids à son milieu de gamme et qu’elle apporterait des fonctionnalités encore plus anciennes à ce segment du marché qu’à ses téléphones phares. Ongle apparence cohérente et sensation de loin e son portefeuille pour donner lieu à une meilleure expérience, ce qui dans le cas du Galaxy A71 est plus clair que jamais.

Galaxy A71: plus de tout

Sur le Samsung Galaxy A71, il convient de noter que, de ce que l’on réalisera avant, c’est que il diffère de son petit frère par un fait notoirement palpable: la taille. Si les terminaux de l’entreprise s’habituent déjà à ne pas être trop restreints dans les dimensions, dans ce cas ça n’allait pas être moins.

Sa partie avant abrite un Panneau AMOLED de 6,7 pouces sans plus d’interruption que le trou dans sa partie supérieure, percé pour permettre le logement à l’intérieur de la caméra pour les selfies. Un écran bien calibré, avec un petit “menton” dans sa zone inférieure, ce qui est parfait pour la consommation de vidéos ou tout type de contenu multimédia, à la fois en termes de taille et de qualité.

Titre de l’image: Luis del Barco.

Et s’il est vrai que ce n’est pas un petit smartphone, ce n’est pas moins les finitions et son poids total ne le rendent pas inconfortable à tenir et même à utiliser d’une seule main. Sans être, bien sûr, le plus compact du marché, le sentiment général qui parvient à offrir est certainement bon en termes généraux.

Cela aide à ce que le cadre (où l’on trouve un connecteur jack 3,5 mm et un port USB Type-C en bas) soit en plastique, ainsi que son arrière. Dans ce dernier, un seul élément se démarque: son module quad caméra, très similaire à celui de l’A51 mais dont le capteur principal passe à 64 mégapixels.

Caméra capable

La section photographique continue d’être, comme elle l’a été ces derniers temps, l’un des piliers fondamentaux pour concentrer l’attention sur la construction – et la commercialisation ultérieure – des smartphones. Il est illustré dans le Galaxy A71 avec son quatre lentilles arrière, qui vous permettent de prendre des photos en grand angle, avec un mode macro ou avec une meilleure profondeur grâce à un capteur qui lui est exclusivement dédié. Il n’est pas présent, oui, un téléobjectif qui fournit un zoom optique afin de faire des captures agrandies sans perdre de détails en cours de route.

Titre de l’image: Luis del Barco.

La configuration photographique du Galaxy A71 est la suivante:

Avant:

Arrière:

Principal: 64 MP f / 1,8

Grand angle: 12 MP f / 2.2

Macro: 5 MP f / 2,4

Profondeur: 5 MP f / 2,2

En général, la même chose se produit comme on l’a déjà vu chez son petit frère. La performance globale est bonne et les options avec lesquelles jouer pour obtenir des photos sont multiples, dans un exercice de donner à l’utilisateur autant d’outils qu’il a besoin pour obtenir les meilleurs clichés à un moment donné. Malgré cela, le traitement et le traitement de Samsung rendent les couleurs obtenues, en particulier chez les personnes ou les zones chaudes, quelque peu différentes de ce que l’on voit dans la réalité. Montrez la maison à laquelle on est déjà habitué, mais c’est toujours d’actualité, surtout si l’on vient d’un smartphone d’un autre fabricant.

Malgré ce qui précède, c’est un appareil photo qui ne déçoit pas et qui, pour le milieu de gamme du marché, parvient à donner un bon équilibre entre qualité et options de prise de vue. Dans les situations de faible luminosité, c’est là qu’il souffre un peu plus, en particulier dans le grand angle, mais une utilisation mesurée de celui-ci – et avec le mode nuit – devrait résoudre le vote dans une bonne partie des cas.

Un smartphone pour toute la journée

Si nous parlons de l’expérience utilisateur avec le Galaxy A71, il est nécessaire de souligner l’un des aspects qui, pour une raison quelconque, n’étaient pas présents dans le Galaxy A51 au moment où nous pouvions l’essayer en Hypertexte. Il s’agit de l’erreur de fluidité du dispositif, où les animations et les transitions entre applications offraient une réponse parfois non optimale.

Dans ce modèle, les améliorations internes, en termes de Snapdragon 730 (bien que ce ne soit pas le Snapdragon 765 le plus récent) et 6 ou 8 Go de RAM – selon le modèle -, ils font leur apparition, entraînant une fluidité et une vitesse accrues. Avoir un jour presque parfait avec l’appareil contribue grandement à votre Batterie de 4500 mAh, ce qui sera plus que suffisant pour atteindre la fin de la journée sans avoir à passer par le chargeur même si la journée a été exigeante. Une plus grande taille d’appareil; une batterie plus grande – ou ce devrait être – et Samsung a profité de cette qualité dans le Galaxy A71, qui permet également une charge rapide à 25 W.

Titre de l’image: Luis del Barco.

Malgré tout ce qui précède, et que ce qui a été obtenu dépasse suffisamment le Galaxy A51 en qualité pour recommander son achat, le Galaxy A71 est encore possible de manquer quelques améliorations. Le principal, un plus rapide sur le lecteur d’empreintes digitales. C’est devenu une prière récurrente, mais il est essentiel que le déverrouillage de l’appareil, si vous optez pour une méthode telle que l’inclusion du capteur sous l’écran, n’aggrave pas l’expérience acquise jusqu’à présent. Encore une fois, dans ce cas, il en est ainsi, étant un peu plus lent et plus erratique que le terminal de sa concurrence la plus directe.

Sur demande, il aurait été agréable de trouver également une certaine cote de résistance à la poussière et à l’eau, afin qu’elle puisse se produire dans l’utilisation quotidienne du terminal; ainsi qu’un haut-parleur stéréo. La raison reste la même que toujours: dans un smartphone très concentré sur la consommation multimédia et avec un écran qui s’y prête, obtenir un résultat plus puissant dans la section son ne fait jamais de mal.

conclusion

En général, le Galaxy A71 est un bon appareil qui réaffirme que Samsung est sur la bonne voie avec la gamme Galaxy A. Avec un design soigné, des fonctionnalités qui le rendent compétent sur le marché actuel et, surtout, un Expérience d’utilisation quotidienne qui laisse de bons sentiments, celui qui l’achète ne sera pas déçu de ce que propose le terminal.

Au départ, il est possible que le prix initial du même soit un obstacle lorsqu’il s’agit de mesurer par rapport aux smartphones concurrents, mais les fluctuations du même ne le rendront bientôt pas un problème.

Avantages

Autonomie sans carences

Confortable malgré sa taille

Grande polyvalence photo

Le processeur et la RAM offrent un excellent résultat commun

Inconvénients

Sans haut-parleur stéréo

Lecteur d’empreintes digitales lent

Aucune résistance IP à l’eau / à la poussière