Samsung Galaxy A71e, avec microUSB et lecteur d’empreintes digitales à l’arrière

@ OnLeaks / Compareraja

Samsung travaillerait sur un nouveau smartphone de la série A70, apprécié pour avoir offert des fonctionnalités de pointe à bas prix. Selon ce qui a été divulgué sur le Net au cours des dernières heures, la société sud-coréenne disposerait d’un modèle moins cher de son Galaxy A70 en magasin, probablement un Samsung Galaxy A70e. Dans l’écosystème Samsung, en fait, la variante la moins chère d’une famille de smartphones est identifiée par la lettre -e.

Samsung Galaxy A70e, prix bas mais avec quelques compromis

En tant que tel, Le Samsung Galaxy A70e devrait avoir des fonctionnalités moins avancées que les A70 et A70. À partir du port de charge, qui ne sera pas de type C mais sera remplacé par l’ancien port de charge microUSB. Et encore une fois, il scanner optique d’empreintes digitales sous l’écran pourrait être remplacé par un lecteur physique positionné à l’arrière du smartphone, comme le montre rendus effectués par @OnLeaks et qui sont indiqués ci-dessous.

Entre autres caractéristiques présumées, la présence d’un Écran LCD 6,1 pouces, des lunettes plus larges et une triple caméra arrière dont les capteurs peuvent avoir moins de MP par rapport à ceux que l’on trouve sur les modèles légèrement plus chers. Bref, des compromis qui doivent être acceptés si vous voulez un smartphone Samsung pas cher. Ci-dessous, un bref résumé des spécifications techniques des Samsung Galaxy A70 et Samsung Galaxy A70s.

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70 est équipé d’un Écran Super AMOLED Infinity-U de 6,7 pouces avec une résolution FHD +. Sous la coque il y a un SoC Qualcomm Snapdragon 675, accompagné de 6 Go ou 8 Go de RAM et d’une mémoire interne de 128 Go, extensible avec microSD jusqu’à 512 Go. Le secteur photographique comprend un triple caméra arrière (32MP + 8MP + 5MP) et une caméra selfie 32MP. Enfin, la batterie a une capacité de 4 500 mAh.

Samsung Galaxy A70s

Aussi Samsung Galaxy A70s présente un Écran Super AMOLED Infinity-U de 6,7 pouces avec une résolution FHD +. Ceci est alimenté par SoC Qualcomm Snapdragon 675, accompagné de 6 Go ou 8 Go de RAM et d’un espace de stockage interne de 128 Go, extensible avec microSD jusqu’à 512 Go. Le secteur photographique comprend un triple caméra arrière (64MP + 8MP + 5MP) et une caméra selfie avant 32MP. Enfin, la batterie a une capacité de 4 500 mAh.