Samsung Galaxy A80 et A6 commencent à recevoir Android 10

Le géant sud-coréen Samsung a décidé d’étendre la distribution du système d’exploitation Android 10 sur les smartphones de la gamme Galaxy. Nous parlons d’appareils comme le Galaxy A80 et A6.

Le nouveau firmware est actuellement identifiable avec les versions respectives du logiciel A805FXXU4BTC3 (Galaxy A80) et A600FNXXU5CTB9 (Galaxy A6), toutes deux disponibles en France. Découvrons tous les détails ensemble.

Samsung: Android 10 arrive sur les Galaxy A80 et A6

Les nouvelles fonctionnalités intégrées au système d’exploitation Android 10 pour Galaxy A80 et A6, à l’exception des correctifs de sécurité, février 2020 pour A80 et mars 2020 pour A6, sont les mêmes sur les deux appareils. Ils comprennent: intégration du système avec le mode nuit, également appelé mode sombre, une interface repensée grâce au Samsung One UI 2.0, des animations plus fluides et de nouveaux gestes à l’écran.

Comme prévu précédemment, actuellement la sortie du système d’exploitation Android 10 a commencé en France, mais dans les semaines à venir, elle pourrait également atteindre notre pays. Je vous rappelle que le Galaxy A80 possède un écran de 6,7 pouces, un processeur Kyro avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne non extensible. La caméra arrière est composée de deux modules 48 + 8 mégapixels respectivement.

Le modèle Galaxy A6 monte à la place un écran de 5,6 pouces, un processeur Cortex Samsung Exynos avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne extensible jusqu’à 256 Go avec l’utilisation d’un MicroSD. La caméra arrière possède un capteur de 16 mégapixels, presque identique au capteur avant. Il suffit d’attendre quelques semaines l’arrivée du nouveau système d’exploitation.