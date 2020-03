Samsung Galaxy avec puce Exynos vs Qualcomm

Samsung commercialise deux versions différentes de certaines de ses séries de téléphones mobiles (par exemple le Galaxy S ou le Galaxy Note) selon la région où ils sont vendus. La plupart utilisent des chipsets auto-fabriqués, Exynos, qui sont distribués dans des régions comme l’Europe. D’autres, moins, utilisent des moteurs Snapdragon de Qualcomm qui sont vendus aux États-Unis. Sont-ils les mêmes? Ont-ils les mêmes performances et la même efficacité?

Une pétition sur Change.org garantit que Galaxy avec puce Exynos sont inférieurs et demandez à Samsung d’utiliser Snapdragon sur les marchés internationaux en dehors des États-Unis également. “Sur la base de l’expérience et des études de nombreuses sources en ligne, nous pensons que les pièces de Samsung sont inférieures à leurs homologues américaines”, décrivent-ils.

Malgré le fait que la société sud-coréenne affirme que les performances du Galaxy avec puce Exynos sont comparables à celles de Qualcomm, certains tests effectués sur des terminaux tels que le dernier Galaxy S20 ne disent pas la même chose et l’Exynos 990 était à la traîne du Snapdragon 865 en performances brutes dans des tests comme Geekbench et également en efficacité, en performances par watt.

Ce n’est pas le seul composant qui varie entre certaines versions et d’autres, et, par exemple, cela change également les capteurs de la caméra, de Samsung dans l’Exynos et de Sony dans le Snapdragon. Selon la pétition, “les téléphones dotés de SoC Exynos se sont avérés plus lents, ont une autonomie de batterie moindre, utilisent des capteurs et un traitement de caméra inférieurs, et surchauffent plus rapidement, entre autres problèmes”.

La question n’est pas nouvelle et a déjà été soulevée dans les séries précédentes. «Nous devons l’accepter depuis de nombreuses années à travers différentes versions sur les smartphones phares. Chaque année, nous espérons que Samsung nous donnera le même appareil ou fera fonctionner ses puces comme la concurrence. Ils n’ont pas été en mesure de répondre à ces demandes à maintes reprises et l’écart de performance ne semble que se creuser avec le temps. »

La demande demande la transparence et un prix inférieur pour ce que vous considérez comme une version inférieure. «À l’ère de la transparence, il est temps de changer et que les consommateurs aient le droit de choisir où dépenser leur argent. Au minimum, nous apprécierions que Samsung soit transparent sur ses incohérences. Alternativement, Samsung s’assure qu’il ne facture pas exactement le même prix ou même plus que les modèles vendus aux États-Unis. ”

Samsung, écoute-nous! Nous aimons leurs appareils et nous voulons qu’ils nous traitent équitablement, afin que nous puissions continuer à en profiter », conclut la pétition sur Change.org.