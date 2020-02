Samsung Galaxy Buds + officiel: caractéristiques et prix

la Samsung Galaxy Buds + ils sont officiels, le nouveau vrai sans fil de la société sud-coréenne a d’abord été «gâté» par Amazon, pour être officiellement confirmé lors de la conférence de presse qui s’est tenue ce soir à Londres.

Disponible à partir de 169 euros en Italie, avec des livraisons à partir du 17 février (mais vous pouvez aussi les trouver sur Amazon), ils seront commercialisés en deux couleurs différentes, mais sans changements particuliers par rapport à ce que nous avions déjà découvert ces derniers jours, ainsi qu’une compatibilité totale avec les systèmes d’exploitation androïde et iOS ou le mode Gaming avec une latence très faible (afin de minimiser la différence par rapport à la vidéo).

Samsung Galaxy Buds + enfin officiel: toutes les spécifications

La fiche technique des nouveaux Samsung Galaxy bourgeons +, après l’excellent Z Flip, c’est comme suit:

dimensions égal à 17,5 x 19,2 x 22,5 mm avec un poids de 6,3 grammes pour écouteur.

connectivité Bluetooth 5.0, les commandes tactiles, le chargement sans fil et les commandes vocales via l’assistant Google sont intégrés.

Triple microphone adaptatif (2 sont positionnés à l’extérieur et un à l’intérieur).

5 capteurs: détection écouteurs, proximité, accéléromètre, hall et tactile.

batterie 85mAh avec boîtier de charge au lieu de 270mAh et connexion physique via USB Type-C.

Mode de jeu avec une latence réduite.

Compatibilité totale avec Android et iOS.

autonomie de 22 heures avec reproduction musicale et de 15 heures sur appel.

son environnement non exclu mais amplifié, de cette façon l’utilisateur se retrouvera toujours au centre de la scène.

Connectivité multiple avec plusieurs appareils.

Double diaphragme pour une meilleure définition des graves et des aigus.

Haut-parleurs dynamique bidirectionnelle entièrement renouvelée par rapport au modèle précédent.

L’achat, comme spécifié, peut tout d’abord être effectué sur le site officiel Samsung, mais sera également présent sur Amazon.