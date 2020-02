Samsung Galaxy Flip Z apparaît dans une vidéo pratique divulguée

Vous avez vu les photos, vous avez lu les spécifications, et maintenant vous pouvez voir un bref clip vidéo pratique du Samsung Galaxy Z Flip en action, avant sa grande révélation le 11 février.

Des images du dernier téléphone pliable de Samsung ont été partagées par l’artiste concepteur et pronostiqueur habituel Ben Geskin sur Twitter, avec le clip de 19 secondes montrant comment l’écran de l’appareil s’ouvre et se ferme à nouveau.

Nous l’avons intégré ci-dessous, et cela vaut 19 secondes de votre temps si cela ne vous dérange pas les spoilers de smartphone. Dans moins de deux semaines, Samsung devrait dévoiler le Z Flip lors de son événement Unpacked 2020.

La vidéo nous donne également un aperçu du petit écran secondaire à l’arrière du téléphone, qui va probablement afficher des notifications et des alertes lorsque l’appareil est fermé.

Samsung Galaxy Z Flip – Première vidéo pratique pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB2 février 2020

À l’origine, nous pensions que le Z Flip allait s’appeler le Galaxy Fold 2, mais cela utilise un design à clapet, tandis que le Galaxy Fold s’ouvre et se ferme comme un livre. Le vrai Fold 2 devrait apparaître plus tard cette année.

Selon les fuites, le Z Flip va exécuter le processeur Snapdragon 855, avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage (et pas de fente pour carte microSD pour l’étendre). Ce sont des spécifications décentes sans rien de spectaculaire.

Le téléphone atterrit presque exactement en même temps que le Motorola Razr, de conception très similaire, est expédié aux clients – tout à coup, il y aura deux téléphones pliables à clapet parmi lesquels choisir.

Pendant ce temps, les téléphones Samsung Galaxy S20 font également leurs débuts à Unpacked 2020 le 11 février, donc ça va être un événement qui mérite d’être réglé. Nous vous apporterons bien sûr toutes les nouvelles telles qu’elles se produisent ici.

Via SamMobile