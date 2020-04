Samsung Galaxy Fold 2 date de sortie, prix, nouvelles et fuites

Il a fallu beaucoup de temps au Samsung Galaxy Fold pour frapper les étagères des magasins, grâce à des années de rumeurs suivies de mois de retards, mais le produit résultant s’est incontestablement révélé de première génération.

Si vous êtes ici pour en savoir plus sur le prochain téléphone pliable de Samsung, vous devriez jeter un coup d’œil à la revue Samsung Galaxy Z Flip, qui est une bête assez différente du Fold 2. Elle a été lancée en février 2020 aux côtés de la gamme Samsung Galaxy S20 .

Le Galaxy Z Flip a un facteur de forme différent du Galaxy Fold (et probablement du Fold 2) car c’est un appareil à clapet qui se plie comme un ancien téléphone à clapet ou le Motorola Razr 2019, mais avec un écran long et flexible.

Alors que le Galaxy Z Flip peut être un pliable relativement abordable, le Samsung Galaxy Fold est pour ceux qui veulent la technologie de pointe des smartphones, peu importe ce qu’il en coûte et à quel point il est poli.

Mais bien que nous ne puissions pas recommander le Galaxy Fold à la plupart des gens, c’est un regard passionnant sur un avenir possible des téléphones, et le Samsung Galaxy Fold 2 est sûr de corriger certains des faux pas de l’original.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que nous avons entendu à ce sujet, ainsi qu’une liste de toutes les principales choses que nous en attendons, car comme vous l’avez peut-être rassemblé, il y a beaucoup de place pour l’amélioration.

Dernière histoire: La dernière fuite suggère que le Galaxy Fold 2 de Samsung pourrait venir avec une variante de 256 Go aux côtés de la version standard de 512 Go.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Le successeur du premier téléphone pliable de SamsungQuand est-il sorti? Probablement vers le second semestre 2020Combien cela coûtera-t-il? Entre environ 1 500 $ et bien plus que la plupart des produits phares

Beaucoup de rumeurs sur la date de sortie du Samsung Galaxy Fold 2 ont fait état de ses débuts au début de 2020, mais cela s’est avéré être le Galaxy Z Flip, et on ne sait pas vraiment quand le véritable successeur du Galaxy Fold pourrait être sorti.

Nous nous attendons à ce que ce soit vers la fin de l’année, pour donner au Z Flip le temps de respirer sans compétition; il pourrait peut-être même être lancé aux côtés du Samsung Galaxy Note 20.

Deux rapports affirment que le téléphone devrait être lancé à un moment donné au cours du troisième trimestre 2020 (c’est-à-dire entre juillet et septembre), l’une de ces sources semblant certaine que ce sera en juillet.

Cela aurait du sens étant donné que le Fold original n’a finalement pas été mis en vente avant septembre 2019, il est donc possible que le successeur puisse voir une date de sortie à cette date également. Bien que le Samsung Galaxy Fold ait été annoncé en février, il n’est arrivé dans les magasins que si tard en raison de retards, il est donc possible que nous voyions le Galaxy Fold 2 plus tôt.

Cette même source affirme que le prix du téléphone sera similaire à l’original. – c’est 1,980 $ / 1,900 £ / 2,900 $ AU.

(Crédit d’image: Future)

Nouvelles et fuites sur le Samsung Galaxy Fold 2

Il n’y a pas beaucoup de rumeurs ou de fuites pour le Samsung Galaxy Fold 2, car elles se sont toutes avérées être du Galaxy Z Flip, mais nous savons jusqu’à présent une ou deux choses.

Nous avons vu par exemple les trois modèles possibles ci-dessous, dont l’un est un modèle à clapet (probablement le Z Flip), tandis que les deux autres sont plus proches du modèle actuel.

(Crédit d’image: Samsung / LetsGoDigital)

Un autre brevet parle quant à lui d’un téléphone pliable qui fonctionne avec un stylet, ce qui pourrait rapprocher un futur Fold de la gamme Galaxy Note de Samsung. Si le téléphone pliable devait être lancé aux côtés des appareils Galaxy Note, cela aurait beaucoup de sens.

L’expédition avec un stylet aurait du sens afin de tirer le meilleur parti du grand écran, et ce brevet décrit spécifiquement un stylet qui peut même fonctionner sur la partie incurvée de l’écran lorsque le téléphone est partiellement plié.

Ces rumeurs faisaient suite à un rapport précédent selon lequel Samsung travaillait sur deux nouveaux téléphones pliables, dont l’un serait le “dispositif à clapet”, dont nous avons tant entendu parler.

L’autre aurait un pli vertical comme le combiné d’origine, mais celui qui se plie vers l’extérieur, de sorte que l’écran principal est à l’extérieur et toujours visible – il est juste grand ou petit selon que le téléphone est plié ou déplié. Cela ressemble au Huawei Mate X.

Je viens d’apprendre que Samsung lancera probablement le véritable successeur du Galaxy Fold au deuxième trimestre de cette année. Si j’ai conglomérat tous les différents rapports correctement, il devrait avoir un écran 8 “, un appareil photo 108MP, un verre ultra mince, SPen, Snapdragon 865 et 5G. 24 janvier 2020

Nous avons entendu que le Samsung Galaxy Fold 2 pourrait avoir un objectif principal de 108 MP et un objectif avec zoom optique 5x, bien que depuis, nous avons entendu la rumeur la plus crédible selon laquelle il aurait un appareil photo principal de 12 MP et un capteur de 12 MP avec ultra-grand angle lentille.

Un rapport affirme également que le téléphone devrait atterrir avec une caméra selfie intégrée pour éviter de perdre de la place sur une encoche de l’écran. C’est quelque chose que nous avons entendu que Samsung développe depuis assez longtemps.

Ailleurs, il a été dit qu’il aurait une caméra frontale 10MP et un chipset Snapdragon 855. C’est le même chipset que le Galaxy Fold d’origine et serait un peu daté par rapport aux normes de 2020. Nous avons entendu à plusieurs reprises que le 855 sera utilisé, bien que le 855 Plus ait également été mentionné.

Une grosse fuite nous a fait savoir que le Samsung Galaxy Fold 2 pourrait être livré avec un stylet S Pen comme les téléphones Galaxy Note, afin que vous puissiez annoter, esquisser, griffonner et prendre des notes. Quelques autres informations ont également été fournies dans la fuite.

Galaxy Fold 2: la façade avant est dotée d’un écran Infinity V. Le principal est soit perforé ou sous la caméra d’affichage. Nouvelle forme de SPen. Configuration de la caméra S20 +. Céramique et acier inoxydable. Viendra en bleu, argent, or, rose, noir 17 février 2020

La mise à niveau de la batterie est possible dans la vitesse de charge du téléphone, car le code trouvé dans le logiciel Samsung officiel indique qu’il offre une charge rapide entre 25 W et 45 W, tandis que le Galaxy Fold d’origine ne fait que 15 W.

Dans une autre fuite, nous avons entendu que le Galaxy Fold 2 aura une charge de 15 W, mais il prendra également en charge la charge sans fil et la charge sans fil inversée haut de gamme, ce qui vous permet de transformer l’appareil en son propre bloc de charge sans fil.

Il est possible que le Samsung Galaxy Fold 2 soit disponible en versions 4G et 5G, selon les noms de code divulgués pour le combiné, mais il reste à voir si chacun est uniquement régional, comme pour le Galaxy Fold d’origine.

Un autre rapport suggère également que le Galaxy Fold 2 sera livré avec une variante de 256 Go aux côtés du 512 Go standard. Ces informations proviennent de SamMobile, et le site dit qu’il fait confiance à ses sources qu’il y aura une version inférieure si vous n’avez pas besoin de tout cet espace.

Ce que nous voulons voir

Il y a toujours des façons d’améliorer les téléphones, mais c’est plus vrai pour le Galaxy Fold que la plupart des combinés haut de gamme. Aussi impressionnant que cela soit à certains égards, il manque plutôt à d’autres. Dans cet esprit, voici ce que nous attendons du Samsung Galaxy Fold 2.

1. Un prix inférieur

Le Samsung Galaxy Fold coûte 1 980 $ / 1 800 £ (environ 3 350 $ AU), ce qui en fait le double du prix d’un produit phare typique. Lorsque vous considérez que c’est l’un des tout premiers pliables et offre environ deux fois l’écran d’un produit phare typique, le prix commence à avoir un sens, mais il le met toujours hors de portée de la plupart des gens.

Donc, pour le Galaxy Fold 2, nous voulons voir une réduction substantielle du prix. Il coûtera probablement encore plus cher que le Samsung Galaxy S11, mais étant un produit de deuxième génération, il est possible que Samsung puisse faire baisser le prix en dessous de son niveau actuel. Il devra le faire s’il souhaite que les pliables deviennent courants à distance.

2. Une conception plus durable

(Crédit d’image: Future)

Bien que le Galaxy Fold soit plus durable qu’il ne l’était à l’origine avant que Samsung n’ait à le retarder et à apporter quelques modifications, il est encore plus fragile qu’un téléphone standard.

Avec un écran pliant, une charnière et un écran secondaire plus petit, c’est peut-être inévitable, mais nous aimerions voir Samsung faire tout son possible pour rendre le Fold 2 plus dur, surtout si cela va être aussi cher.

Fondamentalement, nous voulons un téléphone qui n’a pas besoin d’une vidéo de soins complète créée pour lui.

3. Un meilleur écran secondaire

(Crédit d’image: Future)

Alors que l’écran pliable principal de 7,3 pouces du Galaxy Fold est impressionnant, son écran secondaire de 4,6 pouces l’est moins. Il s’agit de l’écran avec lequel vous interagissez lorsque l’écran principal est fermé. Celui-ci ne se plie pas, est petit et a de très grandes lunettes au-dessus et en dessous.

Pour le Galaxy Fold 2, nous voulons au minimum avoir moins de lunette et être un peu plus grand, mais en concevant le téléphone pour avoir l’écran principal à l’extérieur (de sorte que l’écran principal se replie de moitié, mais qu’il soit toujours visible ), Samsung n’aurait pas du tout à se soucier de créer un écran supplémentaire. Bien que cela puisse rendre le Fold 2 plus fragile.

4. Plus de pli

Un problème avec le Galaxy Fold est que le pli au milieu est toujours perceptible. Vous vous y habituerez, mais sur un téléphone aussi cher, nous ne voulons pas avoir à nous habituer aux choses ou à faire des compromis, donc pour le Galaxy Fold 2, nous espérons que Samsung pourra mieux minimiser le pli. lorsque l’écran est ouvert.

5. Un taux de rafraîchissement uniforme

(Crédit d’image: Future)

L’affichage du pli souffre également d’un taux de rafraîchissement inégal dans nos tests, ce qui signifie par exemple que si vous faites défiler une page Web contenant du texte, les mots se déplacent de manière inégale sur l’écran.

Ce n’est pas le genre de chose que nous attendons d’un produit haut de gamme, en particulier d’une entreprise avec autant d’expérience d’écran que Samsung, nous aimerions donc que cela soit corrigé pour le prochain modèle.

6. Un emplacement pour carte microSD

Un petit point celui-ci, mais le Samsung Galaxy Fold, aussi grand soit-il, n’a pas trouvé d’espace pour un emplacement pour carte microSD. Étant donné qu’il est livré avec 512 Go de stockage, ce n’est pas un gros problème, mais c’est toujours quelque chose que nous aimerions voir offert dans la version deux.

7. Une batterie plus grande et plus rapide à charger

La batterie de 4380 mAh du Fold (ou 4235 mAh dans la version 5G) est assez grande par rapport aux normes des smartphones, mais ce n’est pas un smartphone standard, et bien que la durée de vie de la batterie soit très solide, il y a toujours place à amélioration.

Donc, pour le Galaxy Fold 2, nous aimerions voir Samsung y insérer une batterie encore plus grande, tirant le meilleur parti de cette grande taille pour une très longue durée de vie.