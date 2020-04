Samsung Galaxy J2 Core 2020 est officiel avec Android Go à bord

C’était l’année 2018 où le géant sud-coréen Samsung a présenté un smartphone d’entrée de gamme pour le marché indien, mais maintenant la société a officiellement présenté une nouvelle version, qui est la nouvelle Samsung Galaxy J2 Core 2020.

Le nouveau niveau d’entrée de Samsung avec Android Go est officiel en Inde

Samsung a donc officiellement dévoilé en Inde un nouveau smartphone appartenant au bas de gamme du marché. Le nouveau Samsung Galaxy J2 Core 2020 peut compter sur la présence du logiciel Android Go, ou une version du logiciel de Google très rationalisée et conçue pour bien fonctionner même avec un SoC peu performant et avec une très petite quantité de mémoire interne.

Comme prévu précédemment, cet appareil est la nouvelle édition d’un smartphone présenté en Inde il y a deux ans. La quantité de mémoire à l’intérieur change considérablement par rapport au passé. Le stockage interne passe de 8 Go à 16 Go, dont environ 11 Go sont réellement utilisables par l’utilisateur. Heureusement, il y a encore la fente pour étendre la mémoire interne via microSD jusqu’à 256 Go.

La conception de cette entrée de gamme est tout simplement anachronique. Sur le devant, nous trouvons de grands cadres supérieurs et inférieurs, tandis que l’affichage est un panneau LCD IPS avec une diagonale de 5 pouces en résolution 540 x 960 pixels. L’arrière abrite à la place un seul appareil photo de 8 mégapixels. Le SoC monté à bord est l’Exynos 7570 et est pris en charge par lui-même 1 Go de RAM. La batterie, cependant, est amovible et fait 2600 mAh.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau Samsung Galaxy J2 Core 2020 sera disponible à l’achat en Inde à un prix très bas, c’est-à-dire environ 75 € à l’échange.