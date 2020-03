Samsung Galaxy M11: caractéristiques, prix et disponibilité

Samsung poursuit son renouvellement périodique d’équipements abordables et annonce le lancement du Galaxy M11, un produit bas de gamme qui se distingue, principalement, par l’inclusion d’une grande batterie d’une capacité de 5 000 mAh et de trois caméras dans la région arrière.

Cette équipe a raison ci-dessous le Galaxy M21 déjà annoncé, présenté début mars. À l’intérieur se trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 450, un module RAM de 3 Go et 32 ​​Go de stockage, tous des composants bas de gamme mais, oui, capables d’offrir des performances suffisantes dans des tâches telles que la messagerie ou l’exécution de jeux simples. Samsung fabriquera également une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour les consommateurs qui souhaitent un peu plus de capacité.

Dans le domaine photographique, le Galaxy M11 integra trois caméras différentes: un principal, avec 13 mégapixels de résolution, un grand angle de 5 mégapixels et un troisième appareil photo de seulement 2 mégapixels dont le but est de mesurer la profondeur des éléments pour appliquer l’effet portrait avec plus de succès. À l’avant, un capteur de huit mégapixels avec une ouverture f / 2.0 émerge à travers une perforation faite sur l’écran, quelque chose d’inhabituel dans le segment le plus bas du marché.

L’écran, quant à lui, a une taille de 6,4 pouces et utilise la technologie LCD. Oui, sa résolution est HD +, donc la densité de pixels reste inférieure à 300 dpi. Oui, cela occupe la majeure partie de l’avant, qui a des cadres relativement minces.

La faible résolution de ce panneau, ainsi que la grande batterie de 5000 mAh qui abrite le Galaxy M11 à l’intérieur, se traduit probablement par une excellente autonomie de la part de ce téléphone. Le M11 est également compatible avec un Charge rapide de 15 WPar conséquent, si nécessaire, l’énergie retournera à la batterie plus rapidement que dans d’autres produits concurrents.

Le Galaxy M11, pour le moment, a été présenté aux Emirats Arabes Unis, mais le prix et la commercialisation éventuelle sur d’autres marchés sont, pour le moment, deux questions non résolues. Ce qui est connu, c’est que l’équipement, en plus d’être fabriqué dans deux configurations de mémoire différentes, sera disponible en trois couleurs: noir, bleu et violet.

👇 Plus en Hypertextuel