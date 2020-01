Samsung Galaxy M11, M31 et A11: certification Wi-Fi obtenue

Au cours de la dernière année, le colosse Samsung a présenté de nombreux smartphones sur le marché, à la fois d’entrée de gamme et légèrement supérieurs. En fait, le succès obtenu dans ces gammes de prix a toujours été énorme. Pour 2020, la société sud-coréenne a déjà prévu de mettre sur le marché d’autres smartphones appartenant aux séries Galaxy M et Galaxy A. Parmi les nouveaux smartphones de ces séries, il y aura Samsung Galaxy M11, Samsung Galaxy M31 et Samsung Galaxy A11.

Les nouveaux appareils du géant sud-coréen arriveront bientôt sur le marché

Les trois smartphones de marque Samsung ont reçu ces dernières heures la certification de la Wi-Fi Alliance. Les numéros de modèle de ces appareils sont respectivement SM-M115F / DS pour le Galaxy M11, SM-M315F / DS pour le Galaxy M31 e SM-A115F / DS pour le Galaxy A11. De cette certification, il est ressorti que les trois modèles disposeront de la dernière version du logiciel de Google, à savoir Android 10. En ce qui concerne la connectivité, cependant, nous trouverons le Wi-Fi double bande sur le modèle de la série Galaxy A, tandis que nous aurons le Wi-Fi simple bande 2,4 GHz sur les modèles de la série Galaxy M.

Concernant le reste des caractéristiques techniques, nous avons quelques informations éparpillées sur le net. Selon les dernières rumeurs, à bord du futur Galaxy M31 le processeur pourrait être o le SoC Exynos 9611 ou le SoC Snapdragon 665 par Qualcomm. Le secteur photographique devrait cependant consister en une triple caméra arrière 48 + 12 + 5 mégapixels. Nous savons que le prochain Galaxy A11 aura 64 Go de stockage interne, tandis que nous savons que le Galaxy M11 arrivera dans différentes couleurs (bleu, noir et violet).