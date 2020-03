Samsung Galaxy M21: caractéristiques, prix et avis

Après le succès remporté en 2019 avec ses gammes Galaxy M et Galaxy A, Samsung revient à la mêlée avec l’un des modèles avec le meilleur équilibre entre spécifications et prix bas. Le successeur du Galaxy M20 arrive en reproduisant la stratégie la plus élémentaire, en mettant à jour bon nombre de ses composants tout au long de la fiche technique.

Le Galaxy M21 récupère l’allégation d’une batterie “monstrueuse”, selon les propres mots de Samsung dans une publicité qui a jusqu’à présent été focalisée sur l’Inde, l’un des plus grands marchés du fabricant. Il est livré avec un meilleur écran, plus grande batterie, plus d’appareils photo et plus d’options de mémoireExaminons de plus près.

Galaxy M21: autonomie par drapeau, évolution transversale

Samsung

Le Galaxy M21 répète un conception pratiquement identique par rapport à la génération précédente, avec un écran légèrement plus grand mais qui fait maintenant le saut vers la technologie Amoled que Samsung utilise depuis une décennie. Des couleurs plus vives et une encoche sur le dessus seront les caractéristiques les plus visuelles de cette génération.

À l’intérieur, nous voyons un nouveau processeur désormais plus efficace et puissant et partagé avec les lignes un peu plus puissantes de la maison, comme le Galaxy A51. Cet Exynos 9611 en 10 nanomètres s’accompagne d’une configuration mémoire qui sera désormais double: 4/64 Go et 8/128 Go.

Samsung

Il y a également de grands changements à votre appareil photo, y compris maintenant un capteur en triple. Au très grand angle s’ajoute un capteur de profondeur de 5 MP. Votre appareil photo principal dispose désormais d’un Capteur 48 MP, en plus d’une amélioration de la résolution fisheye jusqu’à 8MP. Enfin, la caméra frontale monte également jusqu’à 20 MP.

C’est dans sa batterie où l’on voit que Samsung redouble d’efforts pour tenter de faire de l’autonomie de cette série sa caractéristique par drapeau. Alors que la capacité de pratiquement les terminaux augmente, le Galaxy A21 fait de même, atteignant jusqu’à 6000 mAh, maintenant néanmoins sa charge à 15 W.

Samsung

Enfin, on voit que le Galaxy M21 récupère un dernière version de la norme Wi-Fi, avec la prise en charge des réseaux alternatifs, et nous voyons comment la version Android est également mise à jour, la dernière étant disponible maintenant: Android 10.

Galaxy M21 vs Galaxy M20: ce qui a changé

Les différences entre le Galaxy M21 et le Galaxy M20 que nous avons vues en 2019 sont visibles, comme je l’ai dit, dans tout le tableau des spécifications:

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M20

Affichage

6,4 “OLED, FullHD + (1080p)

6,3 “19,5: 9, LCD, FullHD + (1080p)

La taille

75 x 159 mm

74 x 156 mm

Grosseur

8,9 mm

8,8 mm

Le poids

188 grammes

186 grammes

Processeur

Exynos 9611, 10 nm

Exynos 7904, 14 nm

RAM

4, 6 Go

4 Go

La mémoire

64, 128 Go et microSD

64 Go et microSD

Appareil photo principal

48 MP, large 8 MP et profondeur 5 MP

13 MP f / 1,9 et large 5 MP f / 2,2

Caméra frontale

20 MP, en encoche

8 MP f / 2.0, en encoche

La batterie

6000 mAh, charge rapide 15W

5000 mAh, charge rapide 15W

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale arrière

Capteur d’empreinte digitale arrière

Connectivité

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, radio FM, USB C, prise jack, GPS, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, radio FM, USB C, prise, GPS, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Android 8.1 Oreo

Lancement

À confirmer

Février 2019

Prix ​​officiel

160 euros environ

229 euros

Samsung Galaxy M21: lancement, disponibilité et prix

Samsung

Étant l’un des appareils les moins chers de Samsung, le Galaxy M21 n’a été annoncé qu’en Inde, où il atterrira la semaine prochaine – à partir du 23 mars -, pour un prix de Rs 12 999 ou environ 160 euros, 175 $ ou 4 000 pesos mexicains au changement dans sa version de base de 4 et 64 Go de mémoire.

Nous mettrons à jour ces informations lorsque cet appareil sera annoncé sur d’autres marchés comme l’Espagne ou le Mexique.

