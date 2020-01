Samsung Galaxy M21: Geekbench confirme certaines spécifications

Il ressemble au colosse Samsung l’intention de mettre de nombreux nouveaux smartphones sur le marché pour cette année. Nous avons déjà appris quelque chose sur le futur Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy M11 et Samsung Galaxy M31. Au cours des dernières heures, cependant, certains détails ont été divulgués en ligne concernant un autre terminal, c’est-à-dire le suivant Samsung Galaxy M21.

Le Samsung Galaxy M21 passe par le portail de référence Geekbench

Le successeur de l’actuel Galaxy M20 a donc jeté un coup d’œil sur le célèbre portail benhcmark Geekbench. Plus précisément, l’appareil a été enregistré dans les repères avec le numéro de modèle SM-M21F et a obtenu des dizaines de 348 points en single core et 1256 points en multi core. En ce qui concerne les spécifications techniques, le portail nous a révélé qu’à bord de l’appareil, nous trouverons le Samsung home SoC, c’est-à-dire leExynos 9611, et ce dernier sera accompagné de 4 Go de RAM et aura comme système d’exploitation Android 10.

Geekbench n’a pas fourni d’autres informations. Malgré cela, grâce aux rumeurs et fuites précédentes, nous connaissons la suivante Samsung Galaxy M21 il peut avoir un secteur photographique composé d’une double caméra arrière ou d’une triple caméra arrière. D’un point de vue esthétique, cependant, nous savons que l’appareil pourrait être disponible en trois couleurs: bleu, noir et vert.

Pour le moment, nous n’avons aucune confirmation officielle de la société sud-coréenne. Cependant, imaginons que ses débuts officiels sur le marché soient maintenant proches. Son prédécesseur, en effet, avait été officiellement annoncé sur le marché précisément au cours du dernier mois de janvier 2019. Nous verrons donc si ce nouvel appareil sera également présenté au cours de ce mois ou si l’entreprise décidera de le présenter plus tard.