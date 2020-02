Samsung Galaxy M21: la certification Bluetooth arrive

Au cours du dernier mois d’août, les premières rumeurs et rumeurs ont commencé sur les nouveaux smartphones de la série Samsung Galaxy M. Aujourd’hui, en particulier, nous revenons sur un de ces appareils, à savoir le Samsung Galaxy M21, étant donné qu’il a récemment reçu le Certification Bluetooth.

Samsung Galaxy M21: prêt pour les débuts officiels?

Il y a quelques semaines, le nouvel appareil de la série Galaxy M du géant sud-coréen était passé par le portail de référence Geekbench et avait révélé certaines de ses particularités. Au cours des dernières heures, comme déjà mentionné, le smartphone a également reçu le Certification Bluetooth. Apparemment, il ne devrait donc pas rester plusieurs semaines avant son arrivée officielle sur le marché.

Sur la certification en question la prochaine Samsung Galaxy M21 a été enregistré avec le numéro de modèle SM-M215F-DS et cela signifie que la version testée est celle qui prend en charge la double carte SIM. Pour le reste, malheureusement, la certification Bluetooth ne fournit pas d’autres informations utiles.

Comme déjà mentionné précédemment, cependant, cet appareil a déjà été le protagoniste de plusieurs rumeurs et rumeurs. Selon ce qui a été divulgué en ligne jusqu’à présent, le prochain appareil du géant sud-coréen sera alimenté par Processeur Exynos 9611 et sera équipé de coupes de mémoire égales à 4 Go de RAM et 64/128 Go stockage interne. Le logiciel à l’intérieur sera Android 10, tandis que le secteur photographique devrait être composé d’une double caméra arrière avec capteurs photographiques 24 + 5 mégapixels.

Nous vous rappelons que le dernier Galaxy M20 a été officiellement annoncé en février 2019, il est donc presque certain que les débuts du nouveau modèle se feront prochainement.