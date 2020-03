Samsung Galaxy M21, voici les spécifications techniques complètes de l’appareil

Après avoir présenté la nouvelle famille Galaxy S20 au monde, Samsung peut se concentrer sur les autres modèles de sa gamme. En fait, la société coréenne travaille à la croissance des gammes Galaxy A et Galaxy M.

En particulier, certaines informations intéressantes concernant un nouveau dispositif arrivent d’Inde. Le nouveau smartphone de Samsung qui sera présenté au monde sera le Galaxy M21. C’est un appareil milieu de gamme mais qui n’aura rien à envier au haut de gamme.

Selon les dernières informations qui ont émergé, le Galaxy M21 est très proche du lancement. En effet, il a déjà obtenu la certification Bluetooth et est apparu sur la plate-forme Geekbench. De plus, plus de détails sur les spécifications techniques ont coulé pendant ces heures.

Voici tout ce que nous savons sur le Samsung Galaxy M21

Selon la fiche technique, le Le Galaxy M21 semble être le frère jumeau des Galaxy M30 présentés l’année dernière. En fait, sur les deux appareils, il y a le SoC Exynos 9611, une batterie 6000mAh et une triple caméra arrière 48MP.

La seule différence qui puisse être imaginée, pour le moment, concerne la quantité de RAM et de stockage interne. Samsung a lancé les Galaxy M30 en variantes 4/64 Go et 6/128 Go. la Le Galaxy M21 pourrait arriver à la place avec 4/32 Go ou 3/32 Go.

De cette façon, oui il maintiendrait une petite différence de nature à justifier l’existence des deux versions, mais avec une séparation pas trop marquée. Du point de vue logiciel, on peut s’attendre à ce que sur le Galaxy M21 il y ait Android 10 avec l’interface propriétaire One UI 2.0. Tout ce qui reste est attendez plus de détails sur l’appareil qui ne tardera certainement pas à venir dans les prochains jours.