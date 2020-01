Samsung Galaxy Note 10 Lite maintenant disponible en Inde au prix de départ de Rs 38 999

Samsung a annoncé une variante “allégée” de son smartphone premium Galaxy Note 10 en Inde. Le Galaxy Note 10 Lite prend en charge l’entrée de stylet SPen emblématique qui a été un outil complexe pour cette gamme de téléphones.

Samsung Galaxy Note 10 Lite est au prix de Rs 38 999 pour la variante de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et Rs 40 999 pour la variante haut de gamme avec 8 Go de RAM. Le téléphone est disponible en trois couleurs au choix, Aura Glow, Aura Black et Aura Red.

Dans le cadre de l’offre de lancement, Samsung offre jusqu’à 5000 Rs de réduction sur l’échange d’anciens smartphones, ce qui fait que le prix effectif du Galaxy Note 10 Lite est de Rs 33 999. Les pré-réservations pour le téléphone sont en ligne avec la première vente prévue pour le 3 février chez les principaux détaillants en ligne et hors ligne.

Samsung Galaxy Note 10 Lite spécifications

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD + (2400 x 1080 pixels) et une découpe de perforation dans la zone la plus haute. Cela donne à l’écran un rapport d’aspect de 20: 9 et prend également en charge la lecture HDR.

Le téléphone possède également un capteur d’empreinte digitale optique niché sous l’écran. Faisant partie de la série de téléphones Note, le Note 10 Lite prend également en charge le stylet SPen qui est devenu la fonction de mise en évidence de la série de téléphones Note.

Le Note 10 Lite est alimenté par une puce Exynos 9810 d’origine avec un processeur octa-core et un processeur graphique Mali-G72 MP18. Ceci est couplé avec 6 Go / 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui est encore extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Le Galaxy Note 10 Lite a une configuration de caméra triple à l’arrière qui se compose de trois caméras 12MP, un objectif principal avec une ouverture f / 1.7, Dual Pixel PDAF, support OIS, un téléobjectif avec support OIS et jusqu’à 2x zoom optique et enfin un objectif ultra grand-angle avec un champ de vision de 123 degrés. À l’avant, il y a une caméra selfie 32MP logée à l’intérieur de la découpe de perforation.

Il prend également en charge Samsung DeX dans lequel le téléphone peut être connecté à un moniteur pour une expérience de bureau similaire.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide.