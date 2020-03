Samsung Galaxy Note 20 divulgué sous deux versions

Comme d’habitude, le prochain lancement du nouveau haut de gamme de Samsung, le Galaxy Note 20ont commencé à filtrez progressivement vos spécifications et votre conception lentement, nous donnant de plus en plus de détails sur ce que nous pouvons nous attendre à voir lors de son lancement officiel l’automne prochain.

Jusqu’à présent, certaines fonctionnalités telles qu’un grand écran avec taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, à laquelle de nouvelles fonctionnalités à utiliser avec le stylet seraient ajoutées, gracieuseté du soi-disant “Projet C” ou “Canvas” de Samsung; et la présence d’un processeur, à confirmer, construit sous la technologie et Architecture à 7 nanomètres.

Cependant, une nouvelle fuite de l’équipe XDA-Dev aurait révélé les plans de Samsung pour lancer deux modèles du Galaxy Note 20, une pratique assez plausible compte tenu de la tendance déjà récurrente de l’entreprise.

Donc, coïncidant avec les rumeurs précédentes, la première version du Galaxy Note 20 aurait un processeur Snapdragon 865 standardAlors que la deuxième variante opterait probablement pour un nouveau processeur Exynos basé sur sa dernière technologie de lithographie ultraviolette extrême (EUV).

D’autre part, SamMobile, un autre filtre bien connu, a également signalé que le modèle de base de Remarque: la série 20 ne disposerait que de 128 Go de stockage interne de base, réduisant ainsi par rapport aux 256 Go du modèle actuel. Quelque chose qui pourrait impliquer non seulement l’arrivée d’un modèle moins cher, mais la possibilité que Samsung inclue à nouveau les emplacements pour cartes microSD dans ses téléphones.

Cependant, pour le moment ce ne sont que des rumeurs, donc en l’absence de nouveaux détails ou de confirmations officielles de Samsung, nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à attendre l’annonce finale de sa date de sortie, et l’arrivée officielle de les nouveaux téléphones.