Samsung Galaxy Note 20 pourrait monter un nouveau processeur

Sur les derniers smartphones haut de gamme de la série Galaxy S20, le géant sud-coréen a choisi le SoC Exynos 990 comme processeur, du moins pour les appareils vendus en dehors de la Corée du Sud, des États-Unis et de la Chine. Ce processeur est le dernier produit de la société et présente plusieurs améliorations en termes de performances et de consommation. Malgré cela, il semble que la société sud-coréenne possède déjà un nouveau processeur qui devrait faire ses débuts sur le prochain phablet Samsung Galaxy Note 20.

Le nouveau SoC de Samsung fera-t-il ses débuts sur le prochain phablet de l’entreprise?

L’arrivée officielle du prochain smartphone phare de l’entreprise, à savoir le nouveau phablet, est encore dans quelques mois Samsung Galaxy Note 20, mais des rumeurs concernant cet appareil ont déjà commencé en ligne. Comme mentionné précédemment, selon ce qui a été divulgué en ligne au cours des dernières heures, Samsung travaillerait déjà sur un nouveau processeur.

Le processeur en question doit être nommé Exynos 992 et devrait faire ses débuts à droite sur la prochaine phablette de Samsung. Le choix de Samsung semble avoir été dicté par l’arrivée imminente du nouveau SoC de son rival Qualcomm. Ce dernier s’apprête d’ailleurs à annoncer officiellement le nouveau processeur haut de gamme Snapdragon 865+.

Avec l’arrivée imminente de ce nouveau processeur Qualcomm, le géant sud-coréen est quasiment contraint de mettre à jour son SoC Exynos 990 actuel, afin de réduire les écarts de performances entre les deux processeurs. Nous vous rappelons que le SoC Exynos 992cependant, il sera monté sur les smartphones qui seront commercialisés en Europe et sur d’autres marchés. En effet, pour les marchés sud-coréen, américain et chinois, le processeur haut de gamme Qualcomm sera utilisé.