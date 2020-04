Samsung Galaxy S10 et Note 10, la mise à jour pour One UI 2.1 arrive

Samsung s’apprête à sortir les premiers smartphones de 2020 après avoir présenté la série Galaxy S20. Malgré les nouvelles, les séries Galaxy S10 et Note 10 de l’année dernière ne sont pas oubliées et sont sur le point de recevoir une mise à jour importante.

Le Galaxy S10e, S10 et S10 +, ainsi que le Galaxy Note 10 et le Note 10+, recevront le logiciel One UI 2.1 de Samsung et ses nombreuses nouvelles fonctionnalités. La mise à jour a déjà été mise en œuvre dans certains pays depuis un certain temps et aujourd’hui, la mise à jour a été publiée dans le monde entier.

Samsung est prêt à publier la nouvelle mise à jour OneUI 2.0

Les téléphones du monde entier devraient recevoir des notifications pour une mise à jour en attente en ce moment et la vôtre pourrait en faire partie. La version logicielle de la mise à jour est G97xFXXU4CTC9 pour le smartphone Galaxy S10 et N97xFXXS2BTA7 pour les appareils Note 10. Pour vérifier manuellement si une mise à jour est en attente, allez dans Paramètres, puis Mise à jour logicielle.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, nous trouvons le partage rapide; il est similaire à AirDrop d’Apple et permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir rapidement des fichiers vers et depuis d’autres appareils Galaxy à proximité. Music Share, d’autre part, vous permet de partager le haut-parleur Bluetooth avec un ami, ce qui lui donne la possibilité de lire de la musique à partir de son téléphone sans avoir à l’appairer avec le haut-parleur lui-même.

Il y aura également de nouvelles options de caméra, y compris le mode Prise unique et le mode Pro. De plus, la mise à jour comprendra de petites améliorations du système, y compris l’application Galerie qui regroupera désormais des images similaires. Faites-nous savoir si vous avez reçu la mise à jour sur vos appareils Samsung.