Samsung Galaxy S10 et Note 10 reçoivent les fonctionnalités de l’appareil photo Galaxy S20

Samsung Galaxy S10 et Samsung Galaxy Note 10 recevra bientôt un Mise à jour que présentera quelques fonctionnalités de l’appareil photo de nouveaux smartphones de la série Galaxy S20. De plus, la mise à jour introduira une série d’améliorations logicielles visant à rendre l’expérience Galaxy entière encore plus agréable.

Samsung l’a communiqué, annonçant que la mise à jour sera disponible fin mars, précisant cependant que la date de sortie de la mise à jour, ainsi que les fonctionnalités introduites, peuvent varier selon le marché de référence, l’opérateur téléphonique et le modèle.

Une riche mise à jour pour Samsung Galaxy S10 et Note 10, voici toutes les actualités!

Tout d’abord, la mise à jour introduira le mode sur Samsung Galaxy S10 et Note 10 Un coup: il utilise le système de caméra et l’intelligence artificielle pour capturer une série de photos et de vidéos à la fois, puis suggérer la meilleure photo. Deuxièmement, le mode sera ajouté Hyperlapse nocturne, grâce auquel il sera possible de capturer de belles photos et vidéos même dans des conditions de faible luminosité.

La mise à jour de mars présentera également la fonctionnalité de Filtre personnalisé, pour créer votre propre filtre personnalisé et réutilisable, qui pourra ensuite être appliqué aux futures photos lors de leur prise.

Et pourtant, le a été ajouté Mode Pro pour les vidéos, qui offre encore plus de contrôle sur l’appareil photo. Il est possible, par exemple, d’ajuster les paramètres ISO, la vitesse d’obturation et le niveau d’exposition, ou de basculer entre les caméras avant et arrière lors de l’enregistrement d’une vidéo.

La mise à jour apporte également des améliorations à l’application galerie, ce qui le rend beaucoup plus propre et plus organisé. Grâce à la fonctionnalité de Vue claire, l’application regroupe automatiquement des photos similaires du même sujet, que les utilisateurs peuvent ensuite consulter, en sélectionnant leurs photos préférées à utiliser comme aperçus d’album photo. La fonctionnalité de. A également été ajoutée Recadrage rapide, pour recadrer rapidement une image sans avoir à ouvrir le menu Edition.

Enfin, la mise à jour introduira Partage rapide, pour partager plus de contenu plus rapidement avec les contacts à proximité; et Partage de musique, pour partager la lecture de musique et permettre à un ami, par exemple, de lire sa musique sur un haut-parleur ou un autoradio.