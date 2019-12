Samsung Galaxy S10 Lite: spécifications et prix

Après avoir filtré les premières images du Galaxy Note 10 Lite, les spécifications du Galaxy S10 Lite Ils sont apparus. Encore une fois, c'est grâce au portail Winfuture, qui annonce que le nouveau smartphone sera annoncé dans quelques jours.

Selon la rumeur, le Le Galaxy S10 Lite aura un écran Super AMOLED de 6,7 pouces (2400 x 1080 pixels) avec une perforation pour la caméra frontale. L'intérieur comprendra la puce Snapdragon 855 Qualcomm, accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne avec la possibilité de l'étendre à 1 To.

Concernant les caméras, le S10 Lite offrira un capteur principal de 48 MP avec ouverture f / 2.0 et stabilisateur d'image avec inclinaison optique. Il est accompagné d'un deuxième objectif ultra grand angle de 12 MP f / 2,2 et d'une macro 5 MP avec ouverture f / 2,4. La caméra frontale offre des captures jusqu'à 32 MP.

C’est l’un des différences notables avec le Galaxy S10e, considéré jusqu'à présent comme le frère cadet du Galaxy S10, qui comprend une double matrice de caméras. Samsung offrirait non seulement une triple caméra arrière améliorée, mais aussi Je dirais au revoir à la puce Exynos qu'il a offert avec la série S10.

Le reste des spécifications est complété par un Batterie de 4500 mAh avec prise en charge pour une charge rapide Charge ultra rapide 2.0 de 45 W via un port USB Type-C. Tout ce qui précède fonctionnera sous Android 10 avec l'interface One UI 2.0 de Samsung.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy S10 Lite

La filtration indique que le Samsung Galaxy S10 Lite sera annoncé très prochainement et sera disponible pour 679 euros. Le terminal sera vendu dans les couleurs noir blanc et bleu.

👇 Plus en hypertexte