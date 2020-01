Samsung Galaxy S10 Lite VS Realme X2 Pro: la comparaison

Cette année, le géant Samsung a décidé de proposer un smartphone haut de gamme, pour ainsi dire économique, ou le nouveau Samsung Galaxy S10 Lite. Ce dernier est un appareil très intéressant et surtout performant grâce à son excellent matériel. Cependant, dans cette gamme de prix, il existe de nombreuses alternatives valides, comme la dernière Realme X2 Pro. Analysons brièvement les différences entre ces deux appareils.

Conception et affichage

Du point de vue de la conception, les deux terminaux sont très différents. sur Galaxy S10 Lite nous avons sur le devant un Écran SuperAMOLED Infinity-O de 6,7 pouces en FullHD +, tandis qu’à l’arrière il y a une zone carrée où se trouvent les capteurs photographiques. Aussi Realme X2 Pro a un Écran SuperAMOLED en FullHD +mais cette fois nous avons un classique encoche goutte à goutte et une diagonale de 6,5 pouces et n’oublions pas qu’ici nous avons la possibilité d’avoir un taux de rafraîchissement de 90Hz. Au dos, cependant, nous trouvons les capteurs photographiques placés aux feux de circulation au centre de la couverture arrière.

caméras

Les deux appareils ont également des philosophies différentes dans le domaine photographique. Sur l’appareil domestique Samsung on en trouve un triple caméra avec des capteurs 48 + 12 + 5 mégapixels et a une excellente stabilisation, appelée par la société OIS super stable. De son côté, l’appareil domestique Realme en a un caméra quad avec des capteurs de 64 + 13 + 8 + 2 mégapixels, mais dans ce cas, nous sommes confrontés à un secteur photographique légèrement inférieur à son rival. Quant aux selfies, nous avons une caméra selfie 32 mégapixels pour le Galaxy S10 Lite et un da 16 mégapixels pour le Realme X2 Pro.

Performance et batterie

Du point de vue des performances, nous constatons des différences minimes. Galaxy S10 Lite est propulsé par SoC Snapdragon 855 Qualcomm avec 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que Realme X2 Pro est propulsé par SoC Snapdragon 855+ Qualcomm avec 6/8/12 Go de RAM et 64/128/256 Go de stockage. En autonomie, nous avons une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 45 W pour l’appareil Samsung, tandis que nous avons une batterie de 4000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 50 W pour l’appareil Realme.

prix

Un facteur déterminant dans le choix d’un nouveau smartphone est certainement le prix. Samsung Galaxy S10 Lite est offert au prix de 679 €, pendant Realme X2 Pro est offert à un prix courant 449 €. Cependant, les prix baissent généralement au fil des mois et surtout si vous achetez en ligne. Dans les deux cas, cependant, nous sommes confrontés à deux excellents produits.