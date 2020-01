Samsung Galaxy S20 5G, les spécifications de toute la série ont fuité

l’événement Galaxy Unpacked aura lieu le 11 février mais vous n’aurez pas à attendre plus longtemps pour découvrir la nouvelle famille Galaxy S20. Le haut de gamme Samsung, en effet, a fait l’objet d’une nouvelle fuite qui anticipe pratiquement toutes les caractéristiques techniques.

LL’auteur de l’indiscrétion est Ishan Agarwal, connu sur Twitter avec le compte ishanAgarwal24, qui a rapporté l’actualité sur le site MySmartPrice. Quelques heures après la publication du Tweet que vous pouvez lire ci-dessous, la confirmation est venue d’un autre utilisateur très célèbre. Il s’agit de Max Winebach, auteur de XDA et d’un bêcher très fiable.

La famille Samsung Galaxy S20 5G arrivera en trois variantes

Exclusif: les spécifications complètes de la série Samsung Galaxy S20 sont ici! Quelques détails intéressants: Exynos 990 pour les trois téléphones sur les marchés européens et asiatiques. Caméra frontale 40MP (?!) Pour S20 Ultra! Découvrez l’image!

Comme vous pouvez le lire sur la photo, Samsung présentera trois modèles appartenant à la famille. Le premier est le Galaxy S20 5G qui sera rejoint par la version Plus et enfin la version Ultra. Le modèle de base comportera un écran AMOLED de 6,2 pouces, le Plus aura une diagonale de 6,7 pouces tandis que l’Ultra 6,9 pouces. Pour tous les appareils le panneau s’appellera Infinity-Opuis il y aura une encoche ronde, et le taux de rafraîchissement sera de 120 Hz.

Pour tous les modèles, le système sur puce sera la solution exclusive Exynos 990 avec un processus de production de 7 nm. On ne sait pas si Samsung a choisi de ne pas développer le variante avec SoC Qualcomm ou tout simplement pas indiqué dans cette fuite. La quantité de mémoire RAM n’émerge pas lorsque l’allocation de la mémoire de base interne sera de 128 Go pour tous, et pourra atteindre 256 Go dans la version Ultra.

Les principales différences entre les trois modèles concerneront le secteur photographique. En fait, seule la variante Ultra sera dotée de l’objectif 108MP flanqué d’un téléobjectif 48MP, d’un objectif ultra large 12MP et d’un capteur ToF.

la La base Galaxy S20 et Plus partageront l’objectif principal 12MP, le téléobjectif 64MP et l’objectif ultra-large 12MP. Ce n’est que dans la variante Plus que le capteur ToF sera présent, absent dans la version de base. Il suffit d’attendre moins d’un mois pour savoir si ces rumeurs seront confirmées.