Samsung Galaxy S20: a filtré toutes ses spécifications

La présentation officielle de Samsung Galaxy S20 aura lieu à New York prochain 11 février. Cependant, aujourd’hui, Ishan Agarwal et le portail MySmartPrice ont fui les spécifications des trois modèles qui fera partie de la famille, c’est-à-dire les S20, S20 Plus et S20 Ultra. Écran, processeur, stockage, caméras et batterie, tout a été exposé dans le document.

L’une des caractéristiques que les trois variantes partageront est la perforation de l’écran central, ce qui donnera de la place à la caméra frontale. La taille du panneau, avec la technologie AMOLED et Taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce sera différent selon le modèle. Dans le S20, il atteint 6,2 “, tandis que le S20 Plus et S20 Ultra affichent respectivement 6,7” et 6,9 “. Ils partagent tous une résolution de 3200 x 1440; ne modifiez que la densité de pixels pour pouce (ppi).

Le processeur, quant à lui, est exactement le même dans toute la famille, le Exynos 990 de 7 nanomètres. En matière de stockage interne, les trois offriront 128 Go, cependant, le S20 Ultra aura une variante de 512 Go. Pour le moment, les informations de la RAM sont inconnues.

Exclusif: les spécifications complètes de la série Samsung Galaxy S20 sont ici! Quelques détails intéressants: Exynos 990 pour les trois téléphones sur les marchés européens et asiatiques. Caméra frontale 40MP (?!) Pour S20 Ultra! Découvrez l’image!

LIEN (veuillez ajouter un lien dans les crédits): https://t.co/az6WmSkNK7 pic.twitter.com/XsDfaINkbE

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 17 janvier 2020

En développement …

