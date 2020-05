Samsung Galaxy S20 en couleur Cloud White bientôt en Europe

Il y a quelques semaines, des rumeurs ont filtré sur l’arrivée possible en Chine d’une nouvelle couleur pour le smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S20 Ultra. Apparemment, ces rumeurs ont été fondées et pas seulement: selon ce qui a fuité en ligne ces dernières heures, le trio des derniers smartphones haut de gamme du géant sud-coréen arrivera dans le nouvelle couleur Cloud White également en Europe.

Toujours en Europe, la nouvelle couleur sera disponible pour le haut de gamme de Samsung

habituellement Samsung propose de nouvelles couleurs pour ses appareils, mais très souvent, ils ne sont alors disponibles que pour certains marchés, tels que le chinois. Apparemment, cependant, il semble que Samsung ait décidé d’apporter une nouvelle couleur pour ses derniers smartphones phares non seulement en Chine, mais aussi en Europe.

La nouvelle a été divulguée par le célèbre leaker Roland Quandt. Selon le leaker, les trois derniers smartphones haut de gamme Samsung ils recevront bientôt la nouvelle couleur Cloud White et sera bientôt disponible également pour le marché européen. Cette coloration s’ajoutera ainsi aux couleurs actuellement disponibles pour Galaxy S20c’est-à-dire les couleurs Cosmic Grey, Cosmic Black, Cloud Blue et Cloud Pink.

En plus de cette nouvelle couleur, nous vous rappelons que le géant sud-coréen prépare l’arrivée sur le marché de nombreux nouveaux smartphones très intéressants. Parmi eux, il y aura le prochain smartphone pliable de l’entreprise, à savoir le Samsung Galaxy Fold 2. Ce dernier, selon les dernières rumeurs, disposera d’un secteur photographique plus performant et d’un prix de vente légèrement inférieur à son prédécesseur.