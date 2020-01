Samsung Galaxy S20 +, en vidéo avant sa présentation officielle

Une nouvelle vidéo publiée sur le forum des développeurs XDA montre l’aspect live du Samsung Galaxy S20 +, le prochain smartphone de référence de la société sud-coréenne. Dans le clip, de seulement 15 secondes, vous pouvez voir le design du nouvel équipement, caractérisé par un module photographique rectangulaire et un écran avec une perforation centrale – similaire à celle du Galaxy Note 10 -.

Dans la vidéo du Galaxy S20 +, vous pouvez également voir détails mineurs tels que la suppression de la prise casque ou l’existence d’un capteur d’empreintes digitales sur l’écran lui-même, comme plusieurs sources l’avaient déjà fait ces dernières semaines.

En plus du Vidéo Samsung Galaxy S20 +, XDA Developers a également partagé une série de détails techniques concernant l’appareil montré dans le clip:

L’écran a une résolution de 3 200 x 1 440 pixels.

L’écran a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, qui peut être activée ou désactivée. Lorsque cette option est activée, la résolution maximale est de 1080p.

Le capteur d’empreinte digitale est ultrasonique.

Le Samsung Galaxy S20 + est compatible avec les systèmes de charge rapide et intègre également un chargeur de 25 W dans la boîte.

Le modèle présenté dans la vidéo a 12 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La batterie du Samsung Galaxy S20 + a une capacité de 4500 mAh.

La présentation officielle, en moins d’un mois

Image: Univers de glace

Tout indique Le nouveau Galaxy S20 sera présenté, si rien ne l’empêche, le 11 février prochain dans la ville de San Francisco, où Samsung a organisé l’un de ses traditionnels Unpacked. Cependant, ce ne sera pas le seul appareil qui pourrait être annoncé lors de la cérémonie, car plusieurs sources disent que le fabricant sud-coréen présentera également un nouveau smartphone avec un écran pliable – appelé Galaxy Z Flip.

Du Galaxy S20, en plus, différentes versions seront présentées: un standard, un plus (celui montré dans la vidéo) et un “Ultra”. Ce dernier aurait un appareil photo de 108 mégapixels et un zoom hybride jusqu’à 100 grossissements, surpassant ainsi la marque imposée par Huawei avec le Mate 30 Pro en 2019.

De plus, de ces modèles, différentes versions avec connectivité 5G seront commercialisées, ce qui devrait évoluer considérablement sur plusieurs marchés en 2020.

