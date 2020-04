Samsung Galaxy S20, est un défi interne entre SoC Qualcomm et Exynos

Pour Samsung, un problème épineux se pose chaque année. Le haut de gamme du constructeur est lancé en deux variantes distinctes, l’une caractérisée par la présence du SoC propriétaire Exynos et de l’autre avec SoC Qualcomm.

Cette année aussiLe sort de la famille Galaxy S20 est divisé entre les processeurs made in USA et made in Korea. Le choix est principalement lié aux marchés sur lesquels les variantes de terminaux sont destinées. Habituellement, la solution Qualcomm est adoptée sur les appareils commercialisés aux États-Unis et en Chine. Pour le reste du monde, le fabricant choisit la variante avec le processeur propriétaire.

Les meilleurs Galaxy S20 sont-ils ceux avec SoC Qualcomm?

La décision de privilégier les composants produits dans la mère patrie permet de valoriser le travail de l’entreprise. En fait, les processeurs Exynos sont utilisés spécialement pour les appareils Samsung vendus en Corée du Sud.

Cependant, dans cette étrange 2020, Samsung a décidé de privilégier la solution Qualcomm car elle est plus puissante et efficace. Pour cette raison, le géant de l’électronique a décidé d’introduire le Galaxy S20 équipé d’un processeur Qualcomm sur le marché intérieur. Le choix est également devenu nécessaire compte tenu des critiques négatives obtenues par les propriétaires de l’appareil. En fait, de nombreux utilisateurs se sont plaints de performances et d’autonomie pas à la hauteur dans les appareils Son SoC Exynos.

Pour le moment, il n’est pas clair si La division des processeurs de Samsung va subir des changements. Pour la direction de Samsung, la division est toujours centrale, mais nous devrons changer notre approche du problème. Certes, il faudra analyser cette situation pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné et quelles sont les solutions possibles.