Samsung Galaxy S20 et Z Flip, prix et date de lancement sur le marché

C’est encore une fois Max Weinbach (XDA-Developers) pour diffuser une nouvelle série d’informations sur les futures propositions de Samsung. Plus précisément, Max aurait fait connaître i Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy S20 Ultra sur le marché, le modèle haut de gamme de la nouvelle famille de smartphones, et Samsung Galaxy Z Flip.

Selon ce que Max Weinbach a communiqué, Le prochain dépliant de Samsung sera lancé le 14 février au prix de 1 400 $. Cependant, le lancement sera probablement une exclusivité AT&T, et le Galaxy Z Flip sera disponible “pour tout le monde” dans les jours à venir.

Dirigez-vous à partir d’une nouvelle source:

Le Galaxy Z Flip de Samsung sera probablement lancé le 14 février. Il coûte 1400 $. Il est possible que ce soit à nouveau une exclusivité AT&T, mais cette fois, il pourrait s’agir d’une exclusivité chronométrée. Il sera également disponible déverrouillé.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 27 janvier 2020

Avec le nouveau Z Flip, Samsung expérimentera un nouveau type de smartphone pliable. Par rapport à son prédécesseur (Galaxy Fold), Le Samsung Galaxy Z Flip présentera un design à clapet très similaire à celui du Motorola RAZR et ce sera beaucoup moins cher.

Samsung Galaxy S20, disponibilité et prix

Quant à Samsung Galaxy S20 Ultra, cela, ainsi que les autres modèles de la gamme S20 – la variante de base et la variante Plus, pour ainsi dire – devraient être disponibles à partir de 6 mars (Max Weinbach mentionne le premier vendredi du mois). Le Galaxy S20 Ultra devrait arriver sur le marché au prix de 1300 $, et étant la variante haut de gamme, des prix plus bas sont attendus pour les deux autres modèles.

S20, S20 +, S20 Ultra seront probablement disponibles le premier vendredi de mars. Le S20 Ultra devrait coûter 1300 $.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 27 janvier 2020

Tous les smartphones de la série S20 auront la certification IP68 (résistance à l’eau jusqu’à 5 mètres) e viendra avec un protecteur d’écran préinstallé.

Comme prévu, les téléphones ont des protecteurs d’écran préinstallés.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 27 janvier 2020

Des rumeurs circulent également sur les nouveaux écouteurs Samsung Galaxy Buds +. Ceux-ci seront disponibles à partir du mois prochain et ils bénéficieront d’une autonomie doublée par rapport aux Galaxy Buds actuels, qui offrent environ 6 heures de lecture de musique. Galaxy Buds + coûtera 149 $ et ils offriront également un meilleure isolation acoustique (à ne pas confondre avec suppression du bruit).