Samsung Galaxy S20 +: filtré en images réelles

Soustrayant encore un mois pour sa présentation, les nouveaux fleurons de Samsung commencent déjà à être vus dans les coins d’Internet. A cette occasion, le Samsung Galaxy S20 +, l’un des trois appareils que la firme sud-coréenne devrait présenter pour prendre le relais dans l’une de ses gammes les plus reconnues.

Il est publié exclusivement par le forum des développeurs XDA, d’où ils montrent quelques images (sous ces lignes) de ce qui serait le terminal moyen dans cette itération. En dessous, ce serait le Galaxy S20 standard et, un peu plus loin, le Galaxy S20 Ultra. Ce saut de numérotation – rappelez-vous que la génération actuelle est composée de la ligne Galaxy S10 et, en faisant attention à l’histoire, cette année, il aurait été approprié de voir le Galaxy S11 – c’était une dont on parlait déjà et qui répondrait, selon diverses sources , ayant changé de “décennie” et nous retrouver en l’an 2020.

Image: Développeurs XDA.

Le terminal montré dans l’image correspond au Galaxy S20 + dans sa version 5G, bien qu’il soit prévu qu’il existe une version sans cette connectivité. Dans ces nouvelles images, vous pouvez voir un design qui optera pour un caméra perforée à l’avant et un module avec quatre lentilles dans la zone arrière, qui changerait en fonction de la version spécifique du smartphone.

Samsung Galaxy Z Flip

En plus de la gamme Galaxy S20, Samsung devrait également annoncer lors de ce prochain événement un nouveau smartphone pliable, cette fois avec un format “shell type”, plus petit que le Galaxy Fold et aussi nettement moins cher. Avec elle, la technologie pourrait permettre à cette nouvelle technologie d’atteindre un public beaucoup plus large que le groupe restreint d’utilisateurs – pour son prix élevé – auquel cette version était destinée.

Image: Univers de glace

Bien que les premières rumeurs aient souligné que ce nouvel appareil serait baptisé Samsung Galaxy Bloom, des sources fiables affirment que ce n’était qu’un nom utilisé en interne. Au lieu de cela, l’entreprise le baptiserait comme Samsung Galaxy Z Flip.

👇 Plus en hypertexte