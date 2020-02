Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 +: caractéristiques, spécifications et prix

Samsung a révélé mardi, enfin, quels sont ses nouveaux paris pour le marché haut de gamme au cours de ces premiers mois de l’année. La Famille Galaxy S20, qui dirige le Galaxy S20 Ultra comme l’expression ultime du premium, vient sur le marché pour conquérir les clients les plus exigeants et offrir un recueil du meilleur que la firme sud-coréenne sait développer.

Ces Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra visent à être un tournant pour Samsung, qui a mis un effort particulier cette année pour obtenir une proposition solide contre la concurrence variée qui est maintenant dans ce segment, avec des entreprises telles que Xiaomi, Oppo ou Realme commencent à mettre les fabricants traditionnels sur les cordes.

Samsung Galaxy S20 et Galaxy S20 +, le “économique”

Bien qu’aucun des smartphones de cette gamme ne soit conçu avec des prix populaires en tête, le Galaxy S20 et le Galaxy S20 + sont les deux qui ont des chiffres plus contenus, avec le Galaxy S20 Ultra susmentionné le couronnant. Ce n’est cependant pas un obstacle, si bien que l’entreprise a renoncé à un cahier des charges important dans le cas de ses petits frères.

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +

Écran

6,2 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

6,7 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

La taille

69 x 152 mm

74 x 162 mm

Grosseur

7,9 mm

7.8 mm

Le poids

163 grammes

186 grammes

Processeur

Exynos 990, 7 nm

Exynos 990, 7 nm

RAM

8, 12 Go LPDDR5

8, 12 Go LPDDR5

La mémoire

128 Go UFS 3.0 et microSD

128, 512 Go UFS 3.0 et microSD

Chambre principale

12 MP f / 1.8, zoom optique 3x hybride 64 MP f / 2.0 et grand angle 12 MP f / 2.2

12 MP f / 1.8, zoom optique hybride 3x 64 MP f / 2.0, grand angle 12 MP f / 2.2 et capteur ToF

Caméra frontale

20 MP f / 2.2, perforé

20 MP f / 2.2, perforé

La batterie

4000 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

4500 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

Résistance

IP68

IP68

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Connectivité

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Android 10

Lancement

À confirmer

À confirmer

Malgré les différences entre les deux, celles-ci sont données par la plus grande taille du Galaxy S20 +, dont l’écran s’élève à 6,7 pouces, au lieu des 6,2 “du Galaxy S20. Parmi les points forts, il y a le fait que les deux les panneaux ont la capacité de fonctionner avec un Taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’un des grands ajouts de cette nouvelle génération.

Dans la section de la caméra, le tonique se répète presque exactement, sinon parce que l’ancien modèle ajoute un capteur ToF ce qui contribuera à améliorer les prises de vue avec le mode portrait, entre autres avantages. Ils ajoutent également un capteur de 64 mégapixels, un grand angle et une capacité de zoom sans perte de qualité jusqu’à trois grossissements.

Parmi les quelques éléments qui séparent l’un et l’autre se trouve la batterie, qui dans le cas du modèle standard atteint 4000 mAh et dans le cas du supérieur, 4500 mAh. Il représente une augmentation considérable par rapport à l’année dernière (respectivement 3 400 et 4 100 mAh), de sorte qu’il devrait avoir un impact positif sur l’autonomie quotidienne que l’utilisateur obtiendra avec le téléphone.

Au-delà de cela, les deux ont une protection IP68 contre la poussière et l’eau et ont un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran comme méthode de déverrouillage, en plus de la possibilité de le faire par reconnaissance faciale.

