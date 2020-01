Samsung Galaxy S20 Plus 5G, tous les détails de l’appareil ont fui

Le 11 février, Samsung tiendra sa propre conférence intitulée Galaxy Unpacked. L’entreprise profitera certainement de l’occasion pour présenter Je publie la nouvelle famille Galaxy S20 et la nouvelle génération Galaxy Z Flip pliable.

Certains détails du Galaxy Z Flip sont apparus ces derniers jours, alors que le Galaxy S20 est resté enveloppé de mystère, du moins jusqu’à présent. En fait, comme vous pouvez le lire sur les pages de mysmartprice.com, les trois appareils ont fait l’objet d’une fuite importante. La famille sera composée du Galaxy S20, de la version Plus et de la variante Ultra.

la les spécifications techniques de la série complète ont été divulguées en ligne à partir d’une source très fiable. Il s’ensuit que nous pouvons signaler en toute sécurité quel sera l’équipement matériel des terminaux.

Samsung Galaxy S20 + 5G sans secrets

En particulier, dans cet article, nous nous concentrerons sur le Galaxy S20 + 5G. Pour cette version, Samsung a choisi un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution WQHD + égal à 3200 x 1440 pixels. Le panneau sera construit avec un rapport d’aspect de 20: 9, pourra compter sur 525 ppi et une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz.

Quant au SoC, Samsung a choisi d’équiper la solution propriétaire Exynos 990 pour la version asiatique et européenne. La quantité de mémoire RAM n’est pas claire, mais nous pouvons supposer de 8 à 12 Go. Quant à la mémoire interne, seule la coupe extensible de 128 Go sera présente.

Le secteur photographique du Samsung Galaxy S20 + 5G en comportera un Appareil photo principal 12MP, pris en charge par un téléobjectif 64MP et un capteur ultra-large 12MP. Parmi les principales caractéristiques du smartphone, il y aura le capteur ToF, le zoom optique 3X et l’enregistrement jusqu’à 8K. La caméra frontale sera à la place de 10MP.

Les dimensions globales du Galaxy S20 + 5G seront de 162 x 74 x 7,8 mm pour un poids total de 188 grammes. Il y aura une batterie de 4500mAh qui devrait garantir une bonne autonomie.