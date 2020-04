Samsung Galaxy S20 Plus: analyse, caractéristiques et avis

Le Samsung Galaxy S20 + n’est pas le Samsung Galaxy S20 Ultra. Ce n’est pas non plus le Galaxy S20. Pas le plus haut de gamme ni le moins cher des nouveaux fleurons de la firme sud-coréenne. Et c’est précisément là que réside sa vertu.

Chaque nouvelle génération de Samsung Galaxy de la gamme S, de la même manière que pour chaque lot d’iPhone d’Apple, sert à mesurer le pouls du marché. Malgré le fait que les entreprises qui rejoignent le segment des appareils haut de gamme continuent d’augmenter régulièrement, ces deux-là sont les entreprises qui, à plus ou moins un semestre d’intervalle, nous permettent de voir plus clairement à quel moment est cette section particulière de l’industrie du téléphone.

Un sentiment qui devient de moins en moins, grâce à la forte irruption de marques telles que Xiaomi ou OnePlus à ces niveaux élevés, mais qui en même temps a été renforcée par la récente suppression de l’équation Huawei, qui heurte un mur contre le essayez de commercialiser vos appareils sur le marché occidental sans utiliser les services Google. Par exemple, le P40 Pro.

Voilà pourquoi la gamme susmentionnée de Samsung reste l’une des plus attendues de chaque cours Et cette fois, l’attente était justifiée. Un trio de nouveaux appareils destinés à un public différent en fonction des cas et avec différents points d’appel tous sur des modèles distincts. Et même si sur le papier il peut sembler que le plus attractif soit le plus grand d’entre eux, pour celui de rassembler les meilleurs cahiers des charges, l’expérience de l’usage quotidien permet, à tout le moins, d’en douter, au profit du frère moyen.

Titre de l’image: Luis del Barco.

Samsung Galaxy S20 +: un “plus” qui ne manque pas le “ultra”

Le nom de famille du Galaxy S20 Ultra, le plus haut de gamme de tous les appareils que Samsung a fabriqués et un ajout récent à la gamme, ne correspond pas uniquement à ses spécifications, mais aussi à ses dimensions. Avec un écran de 6,9 ​​pouces et un poids total de 222 grammes, ce n’est pas un téléphone qui n’est ni petit ni léger, un aspect qui peut finir par susciter des objections auprès du public.

Cependant, le Galaxy S20 + a un panneau de 6,7 “ Il réduit suffisamment la taille pour augmenter son ergonomie dans une certaine mesure et, en plus, il parvient également à réduire le poids à 186 grammes. Une étape importante qui est grandement appréciée et qui sert également à la différencier des autres appareils concurrents. Ses grammes totaux, son épaisseur et sa finition de corps, avec des côtés plus arrondis et une prise en main confortable, rendent le Xiaomi Mi 10 Pro, par exemple (plus lourd et plus épais, malgré la même taille d’écran), est quelque peu rugueux en comparaison.

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 Ultra

Affichage

6.2 “, AMOLED, QHD + (1440p et 563ppp), HDR10 +, 120 Hz

6,7 “, AMOLED, QHD + (1440p et 525 dpi), HDR10 +, 120Hz

6,9 “, AMOLED, QHD + (1440p et 511ppp), HDR10 +, 120Hz

La taille

151,7 x 69,1 mm

161,9 x 73,7 mm

166,9 x 76 mm

Grosseur

7,9 mm

7.8 mm

8,8 mm

Le poids

163 grammes

186 grammes

220 grammes

Processeur

Exynos 990, 7 nm

Exynos 990, 7 nm

Exynos 990, 7 nm

RAM

8.12 LPDDR5

8.12 LPDDR5

12, 16 Go LPDDR5

Stockage

128 Go UFS 3.0 et microSD

128, 512 Go UFS 3.0 et microSD

128, 512 Go UFS 3.0 et microSD

Caméra frontale

20 MP f / 2.2, perforé

20 MP f / 2.2, perforé

40 MP f / 2.2, perforé

Appareil photo principal

12 MP f / 1.8, 64 MP f / 2.0 avec zoom optique hybride 3x et grand angle 12 MP f / 2.2

12 MP f / 1.8, 64 MP f / 2.0 avec zoom optique hybride 3x, grand angle 12 MP f / 2.2 et capteur ToF

108 MP f / 1.8, 48 MP f / 3.5 avec zoom optique hybride 10x, grand angle 12 MP f / 2.2 et capteur ToF

La batterie

4000 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

4500 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

5000 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

Résistance

IP68

IP68

IP68

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran, ultrasonique

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran, ultrasonique

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran, ultrasonique

Connectivité

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système opératif

Android 10

Android 10

Android 10

Prix ​​officiel

À partir de 909 euros en Espagne. À partir de 19 999 pesos au Mexique

À partir de 1009 euros en Espagne. À partir de 24 999 pesos au Mexique

À partir de 1359 euros en Espagne. À partir de 29 999 pesos au Mexique

Les sensations qu’il transmet à la main sont donc très bonnes, malgré le fait que son apparence le fasse paraître quelque peu éloigné du résultat plus premium que les autres fabricants obtiennent. En parallèle, son dos en verre brillant se révèle comme un aimant pour les empreintes digitales et la saleté. Il est impossible, au sens le plus littéral, de garder cette surface propre en un rien de temps. Il ne serait pas surprenant que l’année prochaine la couverture ait été remplacée par une finition mate qui, comme celle de l’iPhone 11 Pro, OnePlus 8 ou du Xiaomi mentionné, aide à agir comme un répulsif pour les empreintes digitales.

Donnez-moi hertz

La présence projetée par l’appareil est largement donnée par le front précité. Cela s’étend sur une bonne partie de la zone avant, interrompue uniquement par un menton dans la partie inférieure et une perforation centrée dans sa partie centrale supérieure, abritant la caméra. Le panneau, AMOLED – il ne pouvait en être autrement – est parmi les meilleurs du marché et l’un des plus raffinés de la maison, où tout est bon pour visualiser tout type de contenu.

Sous la surface de celui-ci est le lecteur d’empreintes digitales, qui s’est considérablement amélioré d’une génération à l’autre et il est, sans aucun doute, parmi les plus rapides et les plus fiables du moment. La vitesse et la précision se combinent ici pour offrir une expérience irréprochable au-delà du désir récurrent que la zone de lecture de l’empreinte soit plus grande, de sorte que vous n’ayez pas à toucher exactement l’endroit.

L’écran cache un autre aspect clé du Samsung Galaxy S20 +: le taux de rafraîchissement à 120 Hz. Habitué aux 60 Hz habituels dans la grande majorité des smartphones – bien que 90 Hz commence à se propager -, doubler la quantité se traduit par une meilleure expérience quotidienne. Des animations fluides, une sensation de douceur et une apparence plus rapide sont quelques-unes des conséquences de l’activation de ce mode.

Celui qui, soit dit en passant, nous fera également choisir la résolution d’écran. Le téléphone nous permet choisissez entre HD +, FHD + et QHD +. Si nous voulons le dernier, nous serons obligés de sacrifier les 120 Hz, qui ne sont pris en charge que dans les deux premiers.

C’est aussi un choix en termes de consommation. Parier sur le taux de rafraîchissement le plus élevé se traduit par l’acceptation que notre smartphone “boit” la batterie au même rythme que les chopes à bière sont consommées à l’Oktoberfest. En d’autres termes: arriver en fin de journée sera possible, mais sans trop de fanfare, malgré la batterie de 4500 mAh (qui fournissent en moyenne environ 6 heures d’écran, dans ce mode). Un fait qui sera encore plus réussi si la fonction Always On Display est utilisée pour afficher en permanence l’heure et les notifications sur le panneau.

Titre de l’image: Luis del Barco.

Le réservoir de l’appareil peut être rempli à travers un Charge rapide de 25 W, loin d’être le plus capable du moment –même de celui de son frère aîné, qui atteint 45W–, sans fil à 15W et est capable d’offrir une charge sans fil inversée (pouvoir charger, par exemple, des écouteurs comme le Galaxy Buds + ou le AirPods Pro en les plaçant à l’arrière du Galaxy S20 +).

Expérience connue

Au-delà de ce qui précède, le Samsung Galaxy S20 + enregistre dans ses tripes des spécifications qui se traduisent par de grandes performances au niveau de l’utilisateur: le Processeur exclusif Exynos 990 –Qui est encore en dessous de ce que propose le Snapdragon 865, présent dans la plupart du segment Android haut de gamme–, mais il sera difficile de trouver le chatouillement dans l’utilisation quotidienne; 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Dans ces deux dernières sections, les deux inclusions des normes LPDDR5 se démarquent, en RAM, et l’UFS 3.0, en stockage, ce qui contribuera à faire du téléphone un appareil plus rapide.

Titre de l’image: Luis del Barco.

Ce que l’on voit, cependant, c’est la deuxième version de ONE UI, la couche de personnalisation de la marque, commune à tous ses smartphones, et qui est la bannière de la vision de Samsung en raison de sa propre essence qui suinte. C’est loin de ce que serait un smartphone sans personnalisation ou avec une couche proche de l’idée de Google, mais le travail de la marque est bien cohésif sur ses appareils et constitue un pari de caractère.

Il permet, pour ceux qui le souhaitent, un bon nombre d’options afin d’affiner les différents aspects du système, ce qui ne rend pas difficile de s’habituer à ses particularités et à son apparence.

Photographie revitalisée

Comme c’est déjà la norme dans ce type de terminaux, la section photographique est marquée par un appareil photo composé de plusieurs objectifs. Il y en a quatre à l’arrière de l’appareil, auxquels est également ajouté le seul présent dans la zone avant. La configuration résultante est la suivante:

Titre de l’image: Luis del Barco.

Frontale: 20 MP f / 2.2

Principal: 12 MP f / 1,8

Téléobjectif: 64 MP f / 2.0

Grand angle: 12 MP f / 2.2

Profondeur

En elle le zoom joue un rôle spécial, une caractéristique importante du Galaxy S20 Ultra, qui atteint 100x, mais cette fois reste dans les hybrides 30x (numérique) et 3x. Ce dernier chiffre est, selon notre expérience, le maximum dans lequel des images peuvent être obtenues avec une résolution satisfaisante, bien que dans l’espace restant jusqu’à atteindre dix, il soit également possible d’obtenir des résultats acceptables. En outre, l’inférence de grossissement numérique permet une visualisation à longue distance, mais une perte de qualité progressive et marquée.

Les résultats en général ils ont tendance à pécher d’une sursaturation cela se voit dans les couleurs les plus vives. C’est l’un des aspects qui marquent généralement les bornes de la maison et qui, certainement, est également présent à cette occasion, conduisant à des résultats qui, bien que plus frappants, sont également moins fidèles à la réalité. Cela dit, il est apprécié de voir une cohésion dans les couleurs obtenues avec les objectifs principal, téléobjectif et grand angle, il n’y a pas de différences de tons telles que celles observées dans d’autres équipements.

Grand angle

Zoom 30x

Grand angle

Zoom 30x

L’objectif principal offre une bonne polyvalence, vous permettant de photographier des objets à très courte distance, bien qu’il ne dispose pas d’un objectif macro dédié. De même, le portrait (mise au point dynamique) offre un large éventail de possibilités, avec ou sans possibilité d’appliquer un recadrage au plan 1x et d’obtenir une interprétation remarquable de la position de la composition et des objets. Néanmoins, il n’est pas épargné de présenter certaines erreurs lorsque l’arrière-plan présente des éléments compliqués.

Expérience avec l’objectif avant est également très bon, surtout en termes de détails, où nous pouvons observer un niveau élevé de données capturées. Le flou est un peu plus agressif ici en raison des contraintes de la lentille unique, qui est partiellement remplacée par la possibilité de modifier le degré de bokeh par la suite.

Mode portrait

Lentille Princiapl, 1x

Objectif principal macro

Mode portrait

Objectif principal macro

Portrait de la caméra principale

Portrait de la caméra avant

Vous pouvez voir ces photos et d’autres du Samsung Galaxy S20 + en taille réelle dans cet album.

Respect à mode nuitLa vérité est qu’il fonctionne assez bien pour recommander son utilisation dans pratiquement toutes les occasions où la luminosité de l’environnement ne l’accompagne pas, ce qui en dit long. Obtenez un bon niveau de détails supplémentaires sans dépasser le bruit, en sauvant les éléments perdus dans les ombres et en ajustant les lumières pour améliorer la scène. Tant à l’avant qu’à l’arrière, ce qui a été réalisé est plus que suffisant pour sauver le vote aux moments critiques.

Quant à la vidéo, notez qu’elle atteint une résolution d’enregistrement maximale de 8K, une norme douteusement utile adoptée par l’industrie ces derniers temps. Dans cette option, certaines options sont limitées, comme la possibilité d’enregistrer ou de basculer entre les objectifs principal et grand angle, présents dans des modes moins exigeants.

conclusion

Le Samsung Galaxy S20 + est probablement le téléphone à recommander du trio que le géant sud-coréen a présenté pour ce premier semestre. Sans rester dans certains aspects plus fondamentaux, tels que la batterie de son frère cadet, et sans atteindre d’autres tels que la taille et le poids du Galaxy S20 Ultra, il est à un point milieu doux auquel il est facile de s’habituer.

Avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz, ses capacités photographiques, l’excellent travail de construction qui a été fait et avec un logiciel sur mesure, c’est un appareil qui ne décevra pas pour quiconque décide de l’essayer.

Avantages

Lecteur d’empreintes digitales rapide et fiable

Caméra avec de nombreuses possibilités

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Des performances sans entrave

Inconvénients

Rendu des couleurs amélioré sur votre appareil photo

Batterie assez bonne pour les utilisateurs exigeants