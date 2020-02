Samsung Galaxy S20 repéré sur Amazon: les spécifications dévoilées

Il ne reste que quelques jours avant l’arrivée officielle de la nouvelle gamme de smartphones haut de gamme SamsungPourtant, des rumeurs continuent d’arriver. La version standard du nouveau trio de la société sud-coréenne, à savoir le Samsung Galaxy S20, a été repéré sur la page officielle de Amazon UAE (Emirats Arabes Unis).

Samsung Galaxy S20: voici la fiche technique

De nombreuses rumeurs et fuites nous ont déjà fourni de nombreuses informations concernant le nouveau targati haut de gamme Samsung, mais voici maintenant une sorte de confirmation presque “officielle” de la fiche technique de la version standard Galaxy S20. Tout d’abord, à partir de la page officielle d’Amazon, nous pouvons immédiatement avoir une confirmation concernant la conception de ce smartphone: Écran Infinity-O Galaxy Note 10 et Note 10 Plus et triple chambre rectangulaire arrière.

D’un point de vue technique, la présence d’un chauffeur est confirmée Affichage AMOLED dynamique avec une diagonale de 6,2 pouces en résolution QHD + et avec un taux de rafraîchissement égal à 120Hz. Le facteur de forme du panneau, en revanche, est de 20: 9. Comme déjà mentionné, au centre du panneau, il y a un petit trou où se trouve un appareil photo selfie de 10 mégapixels. Dans le domaine photographique, la présence d’un Téléphoto 64 mégapixels avec zoom optique 3x et avec la possibilité d’enregistrer des vidéos en résolution 8K à 30 ips. Les deux autres capteurs seront alors de 12 mégapixels chacun.

Le SoC à bord sera leExynos 990 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Ensuite, il y en aura un Batterie 4000 mAh et comme version du logiciel il y aura Android 10. Enfin, la page Amazon a enfin révélé le prix de vente du terminal. Le prix sera égal à AED 3112, c’est-à-dire égal à environ 770 € au taux de change actuel. Cependant, sur notre marché, le prix sera certainement augmenté. Nous verrons combien coûtera le nouveau en Italie Samsung Galaxy S20.