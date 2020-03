Samsung Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra 5G disponibles à partir d’aujourd’hui en Italie

Samsung a annoncé le disponibilité de ses nouveaux smartphones de la série Galaxy S20 pour le marché italien. Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra 5G peuvent être achetés sur la boutique en ligne officielle Samsung et dans les magasins (physiques ou en ligne) des principales marques d’électronique grand public et opérateurs téléphoniques. Ensuite, les fiches techniques des smartphones avec leurs prix.

SAMSUNG GALAXY S20

afficher: 6,2 pouces Quad HD + Dynamic AMOLED HDR10 +

dimensions: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm

poids: 163 g

Caméra arrière: Triple caméra (12 MP ultra-large, f / 2.2 + 12 MP grand-angle, f / 1.8, OIS + téléobjectif 64 MP, f / 2.0, OIS); Zoom spatial; Zoom optique 3X; Zoom numérique 30X

Caméra selfie: 10 MP, f / 2,2

processeur: Exynos 990 (octocœur) (max 2,73 GHz + 2,6 GHz + 2,0 GHz)

mémoire: 8 Go / 12 Go de RAM; 128 Go d’espace de stockage interne extensible avec microSD jusqu’à 1 To

batterie: 4 000 mAh

Recharger: Charge sans fil rapide 2.0, PowerShare sans fil

connectivité: 5G sous-6; LTE Cat.20 (peut atteindre jusqu’à 2 Gbps en téléchargement et 150 Mbps en téléchargement)

capteurs: Accéléromètre; baromètre; gyroscope; Capteur géomagnétique; Capteur de proximité; Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons

authentification: reconnaissance faciale et déverrouillage avec l’empreinte digitale

Autre: Certification IP68, résistance à l’eau et à la poussière

Samsung Galaxy S20 est disponible en Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink (Cloud White uniquement sur samsung.com) dans la version 4G LTE de 8 Go + 128 Go au prix recommandé de € 929 et dans la version 5 Go 12 Go + 128 Go au prix de vente recommandé de € 1029

SAMSUNG GALAXY S20 +

afficher: 6,7 pouces Quad HD + Dynamic AMOLED HDR10 +

dimensions: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

poids: 186 g

Caméra arrière: Quad caméra (12 MP ultra-large, f / 2.2 + 12 MP grand-angle, f / 1.8, OIS + téléobjectif 64 MP, f / 2.0, OIS + capteur de profondeur); Zoom spatial; Zoom optique 3X; Zoom numérique 30X

Caméra selfie: 10 MP, f / 2,2

processeur: Exynos 990 (octocœur) (max 2,73 GHz + 2,6 GHz + 2,0 GHz)

mémoire: 8 Go / 12 Go de RAM; 128 Go / 512 Go d’espace de stockage interne extensible avec microSD jusqu’à 1 To

batterie: 4 500 mAh

Recharger: Charge sans fil rapide 2.0, PowerShare sans fil

connectivité: 5G sous-6; LTE Cat.20 (peut atteindre jusqu’à 2 Gbps en téléchargement et 150 Mbps en téléchargement)

capteurs: Accéléromètre; baromètre; gyroscope; Capteur géomagnétique; Capteur de proximité; Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons

authentification: reconnaissance faciale et déverrouillage avec l’empreinte digitale

Autre: Certification IP68, résistance à l’eau et à la poussière

Samsung Galaxy S20 + est disponible en Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black (Cloud White uniquement sur samsung.com) dans la version 4G LTE de 8 Go + 128 Go au prix recommandé de € 1029, dans la version 5 Go 12 Go + 128 Go à la valeur recommandée € 1129, et exclusivement sur la boutique en ligne Samsung en version 5G de 12 Go + 512 Go à ul recommandée par € 1279

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA

afficher: 6,9 pouces Quad HD + Dynamic AMOLED HDR10 +

dimensions: 166,9 x 76,0 x 8,8 mm

poids: 220 g

Caméra arrière: Quadricaméra (12 MP ultra-large, f / 2.2 + 108 MP grand-angle, f / 1.8, OIS + téléobjectif 48 MP, f / 3.5, OIS + capteur de profondeur); Zoom spatial; Zoom optique 10X; Zoom numérique 100X

Caméra selfie: 40 MP, f / 2,2

processeur: Exynos 990 (octocœur) (max 2,73 GHz + 2,6 GHz + 2,0 GHz)

mémoire: 12 Go / 16 Go de RAM; 128 Go / 256 Go / 512 Go d’espace de stockage interne extensible avec microSD jusqu’à 1 To

batterie: 5 000 mAh

Recharger: Charge sans fil rapide 2.0, PowerShare sans fil

connectivité: 5G sous-6; LTE Cat.20 (peut atteindre jusqu’à 2 Gbps en téléchargement et 150 Mbps en téléchargement)

capteurs: Accéléromètre; baromètre; gyroscope; Capteur géomagnétique; Capteur de proximité; Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons

authentification: reconnaissance faciale et déverrouillage avec l’empreinte digitale

Autre: Certification IP68, résistance à l’eau et à la poussière

Le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G est disponible dans les couleurs Cosmic Grey et Cosmic Black uniquement dans la version 12 Go + 128 Go au prix de € 1379.