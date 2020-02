Samsung Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra 5G officiel: toutes les actualités

Aujourd’hui Samsung a officiellement présenté la nouvelle au monde Galaxy S20, pas un mais 3 appareils premium capables de changer radicalement la façon dont l’utilisateur peut s’interfacer avec l’environnement qui l’entoure. La principale caractéristique concerne une combinaison de potentiel d’intelligence artificielle, plus grand capteur photographique de tous les temps.

Ce sont les principales innovations introduites par la société dans les nouveaux modèles, lisez plutôt notre autre article pour découvrir fiches techniques complète.

5G sur tous les nouveaux modèles, les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra présenteront ce type de connectivité, juste pour nous présenter le meilleur de la nouvelle ère et des normes de communication.

La résolution de la caméra atteint des niveaux jamais vus auparavant, 108MP pour le Galaxy S20 Ultra 5G, 64MP pour les Galaxy S20 et S20 +, les détails seront plus clairs. De plus, avec l’Ultra 5G, au niveau du capteur, plus de pixels seront combinés en un seul, pour de meilleures performances dans des conditions de faible luminosité.

Zoom sans précédent: a introduit la technologie Space Zoom pour capturer des sujets plus éloignés, sans perdre de détail, atteignant 30x sur S20 et S20 +, tandis que 100x sur Ultra 5G.

tournage Unique: le nouveau mode vous permet d’enregistrer une courte vidéo à partir de laquelle vous pouvez extrapoler les images souhaitées, qui varient selon les besoins.

Enregistrement vidéo en 8K avec mode super stabilisateur et analyse du mouvement de l’intelligence artificielle.

Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra 5G: l’actualité

C’est ce qui est possible avec les nouveaux appareils d’un point de vue photographique, mais les surprises ne s’arrêtent pas là.

Musique immersive: il est possible de créer une bande-son directement proportionnelle à la routine que l’utilisateur exécute, grâce à l’intégration avec les routines Spotify et Bixby; la fonction Music Share est intéressante.

appels vidéo avec Google Duo, avec le nouveau smartphone, il est possible de chatter en vidéo avec des proches, grâce à la technologie 5G, en fait, la latence sera absolument minime et, pour la première fois au monde, vous pouvez appeler par vidéo FullHD. Google Duo est compatible avec tous les appareils et systèmes d’exploitation, vous pouvez initier des appels jusqu’à 8 smartphones simultanément.

Youtube et vidéos 8K: grâce à la collaboration avec YouTube et à la présence de la 5G, il sera possible de télécharger facilement des vidéos en 8K sur le site de streaming vidéo.

afficher à 120Hz pour une expérience de jeu plus fluide, à la fois pour la 5G et pour la présence de 12 Go de RAM, audio AKG et Game Booster.

processeur Puce de gardien qui protégera votre smartphone contre les attaques matérielles.

Charge rapide à partir de 25W et l’interface Samsung One UI 2.

Pour mémoire, nous vous rappelons que tous les appareils seront achetables à partir de 13 mars 2020 pour le prix de 929 euros pour le Galaxy S20, 1029 euros pour le Galaxy S20 + e 1379 euros pour le Galaxy S20 Ultra (les versions 5G auront un coût encore plus élevé). Les réservations sont ouvertes à partir de demain.