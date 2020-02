Samsung Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra: premières impressions

Il n’y a pas eu de surprise. Les nouveaux Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra, présentés dans la ville de San Francisco, se sont révélés être exactement comme les fuites apparues au cours des semaines précédentes l’avaient déjà indiqué. L’absence de surprise, cependant, n’éclipse pas une nouvelle gamme de produits qui avance là où elle en a le plus besoin: la photographie.

L’avancée incessante d’Apple, de Google et de Huawei dans ce domaine avait laissé Samsung à une quatrième place maladroite dans la photographie mobile. Ni le Galaxy S10 ni le Galaxy Note 10, ses armes de référence au cours de l’année 2019, n’ont réussi à égaler – et encore moins à surpasser – les performances photographiques de produits tels que l’iPhone 11 Pro, le Pixel 4 XL ou le Huawei P30 Pro. valable et respectable mais clairement insuffisant pour une entreprise qui, depuis plus d’une décennie, veut toujours être la meilleure.

Avec le Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra, comme je l’ai dit, Samsung s’attend à ce que l’histoire soit différente cette fois. La société a apporté des modifications importantes au module photographique qui repose à l’arrière des appareils; et bon nombre d’entre eux semblent également avoir été dans la bonne direction.

Les principaux capteurs augmentent en taille

Il n’y a pas de moyen plus organique pour améliorer les performances photographiques d’un produit qu’en investissant dans son capteur. Et c’est exactement ce que Samsung a fait avec le nouveau Galaxy S20, qui dispose de 1,8 micron de pixels dans les modèles standard et plus. La croissance est significative par rapport à la génération précédente, qui est restée ancrée à 1,4 microns.

La plus forte augmentation, cependant, est observée dans le modèle Ultra, qui, grâce à la technologie non-aminning, combine neuf pixels en un (avec une taille équivalente de 2,4 microns). L’augmentation de la taille de ces capteurs devrait améliorer considérablement la qualité des photographies, en particulier celles prises la nuit.

Au revoir à la double ouverture

Aucun des Galaxy S20 ne monte le système à double ouverture que le fabricant a introduit avec le Galaxy S9. Sa place occupe désormais un objectif d’ouverture fixe f / 1.8 qui assure un meilleur équilibre entre détail et luminosité dans toutes les situations.

Capteur ToF dans les deux modèles supérieurs

L’inclusion d’un appareil photo capable de mesurer les distances des objets qui se posent devant lui est très utile dans les modes de prise de vue tels que le portrait – ou Dynamic Focus, comme l’appelle Samsung -. Grâce à lui, le Galaxy S20 devrait générer une carte de profondeur plus précise, et, par conséquent, appliquer un flou plus précis et plus précis aux éléments qui le méritent.

Enregistrement vidéo en 8K, bien qu’avec une nuance

Samsung est l’une des sociétés qui a le plus motivé l’arrivée du 8K sur les téléviseurs, et son Galaxy S20, comment pourrait-il en être autrement, roulent-ils également dans la même direction? Tous sont capables d’enregistrer de la vidéo à une résolution de 8K, bien que, oui, seulement à 24 FPS.

Pendant l’enregistrement vidéo 8K, le fabricant vous permet de prendre des photos jusqu’à 33 mégapixels simultanément.

De nouveaux modes de prise de vue et un algorithme de traitement d’image théoriquement meilleur

La photographie moderne dépend de plus en plus des algorithmes qui agissent après chaque pression du photographe, et des produits comme le Pixel 4 XL le prouvent. Samsung, en ce sens, prétend avoir amélioré les différents systèmes de traitement d’image, mais, pour les juger correctement, il faudra attendre que le nouveau germe sud-coréen s’éteigne pendant une période suffisamment longue.

La société a également mis en œuvre de nouveaux modes de capture, tels que Pro Video, qui vous permettent de régler manuellement divers paramètres lors de l’enregistrement d’un clip vidéo.

Zoom plus large sur les modèles standard et plus

Huawei et Oppo ont ouvert l’interdiction avec des zooms à longue portée en 2019, et Samsung, après plus d’un an d’attente, ajoute enfin à cette tendance. Les modèles standard intègrent un système hybride de trois augmentations et sont capables d’atteindre jusqu’à 30 augmentations en utilisant le zoom numérique.

Divers algorithmes d’intelligence artificielle développés par Samsung entrent également en jeu ici, qui promettent d’optimiser les résultats et de réduire l’impact de l’augmentation numérique – ce qui implique généralement une perte de qualité.

Dans le modèle Ultra, le zoom atteint 100 grossissements numériques, mais ce n’est pas intéressant

Les cent augmentations annoncées par Samsung sont réelles, mais évidemment, la qualité de la photo diminue considérablement lorsqu’un zoom numérique comme celui-ci est effectué. Il est donc plus judicieux de rester que ce Galaxy S20 Ultra offre jusqu’à 4 augmentations purement optiques et 10 augmentations hybrides, ce qui reste une proposition très intéressante. Voici comment fonctionne le système:

De 1x à 4x, le Galaxy S20 Ultra utilise le capteur principal (108 mégapixels). Le zoom, dans ce cas, est 100% numérique. Dans les brefs tests que j’ai pu effectuer, les résultats sont assez prometteurs.

Lorsqu’il atteint 4x, le Galaxy S20 Ultra passe au capteur 48 mégapixels, qui est accompagné d’un objectif 100% optique à quatre grossissements. Celui-ci est stabilisé et a une ouverture f / 3,5.

De 4x à 10x, le Galaxy S10 Ultra combine les quatre grossissements optiques avec le zoom numérique – d’où Samsung l’appelle «hybride». Grâce au capteur de 48 mégapixels, Samsung peut réaliser des coupures numériques sans sacrifier la netteté excessive de l’image.

De 10x à 100x, le zoom est principalement numérique et, par conséquent, la netteté commence à chuter. Samsung, cependant, s’assure que différents algorithmes d’intelligence artificielle aident à compenser cela.

Concernant l’implémentation de ce système complexe, il y a deux détails intéressants à commenter:

L’animation entre 0,5x et 100x est assez fluide étant donné qu’à différents moments, elle change de capteur. C’est l’un de ces petits détails qui enrichissent l’expérience utilisateur.

Lors d’un zoom jusqu’à un grossissement de 100, il est essentiel de soutenir le téléphone sur un trépied ou une surface plane très stable. Sinon, l’image risque fort d’être déplacée.

Samsung n’est plus en retard

Au-delà de la photographie, une autre des lectures intéressantes de cette nouvelle famille Galaxy S20 est que le constructeur sud-coréen, contrairement à l’année dernière, n’est plus en retard sur certaines tendances. Par exemple: 2020 sera l’année des écrans 120 Hz, et Samsung, contrairement à 2019 – lorsque OnePlus a avancé à droite avec les mémoires UFS et le panneau 90Hz -, ce sera dans ce parquet avec ses nouveaux pivots. Et la même chose pourrait être dite d’autres éléments tels que la connectivité 5G, les batteries de grande capacité ou les zooms à longue portée, qui font probablement leur apparition dans de nombreux produits tout au long de cette année.

Cette philosophie est appliquée dans les trois modèles, qui partagent la plupart des caractéristiques techniques. En fait, les différences sont résumées sous quatre aspects: la photographie, la taille de l’écran, la capacité de la batterie, le stockage et la RAM. Tout le reste est à peu près exactement le même entre le Galaxy S20, le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 Ultra

Écran

6,2 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

6,7 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

6,9 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

La taille

69 x 152 mm

74 x 162 mm

76 x 167 mm

Grosseur

7,9 mm

7.8 mm

8,8 mm

Le poids

163 grammes

186 grammes

220 grammes

Processeur

Exynos 990, 7 nm

Exynos 990, 7 nm

Exynos 990, 7 nm

RAM

8, 12 Go LPDDR5

8, 12 Go LPDDR5

12, 16 Go LPDDR5

La mémoire

128 Go UFS 3.0 et microSD

128, 512 Go UFS 3.0 et microSD

128, 512 Go UFS 3.0 et microSD

Chambre principale

12 MP f / 1.8, zoom optique 3x hybride 64 MP f / 2.0 et grand angle 12 MP f / 2.2

12 MP f / 1.8, zoom optique hybride 3x 64 MP f / 2.0, grand angle 12 MP f / 2.2 et capteur ToF

108 MP f / 1.8, zoom optique 10x hybride 48 MP f / 3.5, grand angle 12 MP f / 2.2 et capteur ToF

Caméra frontale

20 MP f / 2.2, perforé

20 MP f / 2.2, perforé

40 MP f / 2.2, perforé

La batterie

4000 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

4500 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

5000 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

Résistance

IP68

IP68

IP68

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Connectivité

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Android 10

Android 10

Dix derniers coups

Tous les Galaxy S20 n’ont pas la 5G. La société sud-coréenne fabriquera des versions avec et sans cette connectivité des modèles standard et plus. En fonction du marché et de l’état du réseau 5G dans ce pays, le constructeur commercialisera certaines versions ou d’autres. En Espagne, par exemple, des variantes avec connectivité 5G seront proposées.

En Europe, Samsung distribuera le Galaxy S20 avec SoC Exynos 990, tandis que dans d’autres pays comme les États-Unis, il commercialisera la variante avec Snapdragon 865. Ce dernier, selon l’historique, pourrait être légèrement plus élevé en efficacité énergétique et en puissance par rapport à la variante européenne.

Tous les Galaxy S20 ont un écran avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Cette option est désactivée par défaut et n’est compatible qu’avec la résolution Full HD +. Cependant, une fois activé, l’expérience utilisateur est grandement améliorée: les transitions sont plus fluides, les éléments d’interface se déplacent plus naturellement, etc. Il profite également à ceux qui jouent des titres comme Fortnite ou Call of Duty.

L’écran tactile du Galaxy S20 est mis à jour à une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, de sorte que l’appareil répond plus rapidement aux frappes et aux gestes de l’utilisateur.

La courbe latérale est moins prononcée que dans les générations précédentes, ce qui est intéressant compte tenu du fait que Samsung a conduit les écrans incurvés comme signe différencié depuis le S6 Edge (2015). Cette tendance a déjà commencé avec le Galaxy S10.

La caméra avant est maintenant centrée. La perforation à travers laquelle elle émerge a un diamètre encore plus petit, elle passe donc plus inaperçue que sur les modèles précédents.

Aucun modèle n’a de prise casque. Samsung dit enfin au revoir à la prise 3,5 mm de la famille Galaxy S.

Le modem 5G du Galaxy S20 est compatible avec les versions autonomes et non autonomes, de sorte que ce modèle peut se connecter à des réseaux qui seront déployés à l’avenir.

Le modèle Ultra est assez grand et un peu plus épais que les autres modèles de la firme. Le constructeur le justifie cependant par la grande batterie de 5000 mAh et les nouveaux éléments photographiques (zoom optique à quatre grossissements, capteur de 108 mégapixels, etc.).

Les nouveaux modèles ont une fonction appelée Quick Share, qui ressemble étroitement à AirDrop d’Apple. Il vous permet d’envoyer des fichiers vers d’autres téléphones compatibles sans fil et plus rapidement que les autres méthodes de transfert.

Un produit très prometteur qui doit encore faire ses preuves

Pour émettre un jugement précis sur le nouveau Galaxy S20, nous devrons recourir au passage du temps et à sa précieuse perspective. D’une part, des domaines tels que la caméra nécessitent une certaine période d’essai pour une évaluation correcte. Et, d’autre part, il ne faut pas oublier que le Galaxy S20 est le premier d’une série complète d’appareils mobiles haut de gamme qui seront présentés au cours des prochaines semaines. Le qualifier de «meilleur» ou de «désastre» serait donc, aujourd’hui, assez imprudent.

Cependant, il ne serait pas irresponsable de s’assurer que les premières impressions de la famille Galaxy S20 sont honnêtement très prometteuses. Plus, même, que les années précédentes. Et, comme je l’ai dit au début de cet article, Samsung a mis la viande sur le gril là où j’en avais le plus besoin. Que reste-t-il à voir si le précieux steak satisfait autant les convives que son excellente odeur nous l’a fait croire ces jours-ci.

