Samsung Galaxy S20 + se montre en direct dans cette vidéo pratique

Moins d’un mois après l’événement de présentation, Le Samsung Galaxy S20 + se montre en direct dans une courte vidéo où il est cependant possible d’admirer son design. Quant aux caractéristiques techniques de ce smartphone, on sait qu’il sera équipé d’un Écran AMOLED dynamique de 6,7 pouces avec résolution QHD + et taux de rafraîchissement de 120 Hz (spécifications confirmées pour toute la série, à l’exception des dimensions qui distingueront les trois modèles différents) et une excellent secteur photographique.

Samsung Galaxy S20 +, spécifications techniques et images en direct

Au cours des dernières heures, en fait, beaucoup ont émergé détails sur les caractéristiques et fonctionnalités prises en charge par l’appareil photo Samsung Galaxy S20 +. Nous savons, par exemple, que le smartphone en implémentera un Caméra selfie 10MP qui vous permettra de vous inscrire selfie vidéo 4K à 60 ips. la caméra arrièreau lieu de cela, il se compose de quatre capteurs: un Capteur principal 12MP, un Téléobjectif 64 MP avec zoom optique 3X et zoom numérique 30X, un capteur Samsung ISOCell S5K2LA, tandis que le quatrième capteur n’a pas encore d’informations. Nous savons cependant qu’avec la caméra arrière, il sera possible enregistrer des vidéos en 8K à 30 ips et en 4K à 60 ips.

Sous la coquille de Samsung Galaxy S20 + cache un SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagné de 12 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne extensible avec MicroSD. La batterie aura cependant une capacité de 4 500 mAh. À partir des images montrées sur la vidéo, il est possible de remarquer qu’il le smartphone n’a pas de prise audio 3,5 mm, mais il a été signalé que le Emballage Galaxy S20 + comprendra également des dieux Écouteurs USB Type-C AKG et le chargeur à charge rapide de 25 W.