Samsung Galaxy S20 Series – l’appareil photo du smartphone à battre pour 2020

Lorsque Samsung a décidé de nommer le successeur du Galaxy S10 en tant que Galaxy S20, il était évident qu’il ne s’agissait pas d’une petite mise à niveau de génération en génération. La série Samsung Galaxy S20 qui se compose du Galaxy S20, du Galaxy S20 + et du Galaxy S20 Ultra fait un grand bond en avant avec la photographie mobile se définissant comme l’appareil photo du téléphone à battre pour 2020.

Tous les modèles de la série Galaxy S20 sont équipés de téléobjectifs larges, ultra-larges et permettant à l’utilisateur toutes sortes de créativité lorsqu’il s’agit de cadrer ses prises de vue. Samsung a associé sa série phare à ses meilleurs capteurs avec le Galaxy S20 Ultra allant jusqu’à 108 mégapixels sur l’appareil photo principal et 40 MP sur l’appareil photo selfie. Voici quelques-unes des qualités exceptionnelles de la caméra de la série S20.

Enregistrer des vidéos en 8K

La série Galaxy S20 est le premier téléphone que nous avons vu capable d’enregistrer des vidéos 8K qui peuvent facilement être diffusées sur votre téléviseur Samsung QLED 8K. La résolution de 8K est quatre fois supérieure à 4K et 16 fois supérieure à FullHD, ce qui vous permet d’extraire des photos de 33 mégapixels de la vidéo.

Un coup pour les gouverner tous

Le module de caméra incroyablement puissant de la série Galaxy S20 est associé à un logiciel et à une intelligence artificielle tout aussi puissants pour vous offrir les meilleurs clichés. Samsung a introduit un mode «Prise unique» sur l’application appareil photo qui peut être décrit comme la prochaine génération du mode rafale. Il prend une seule photo et la transforme en plusieurs formats de jusqu’à 14 photos et vidéos instantanément.

Avec le mode Prise unique, vous n’aurez plus besoin de prendre plusieurs photos ou vidéos pour obtenir la photo parfaite. Le logiciel intelligent de Samsung crée toutes les photos pour vous, telles que Best Moment, Ultra-Wide, Photo Bokeh, Beauty, AI Filter et Smart Crop. Et ce n’est pas seulement limité aux photos – vous obtiendrez également toutes sortes de vidéos créées automatiquement pour vous telles que Original, Reverse – Backwards, Bounce – Boomerang et Fast Forward, en un seul clic.

Transformez la nuit en jour

La série Galaxy S20 est livrée avec un grand capteur et un stabilisateur anti-roulement qui est idéal pour deux choses. Tout d’abord, vos vidéos sortiront super lisses, presque au niveau des caméras d’action. Et deuxièmement, vous obtiendrez de superbes photos en basse lumière en utilisant le mode Bright Night. Le capteur extrêmement grand permet un binning 3×3 pixels qui permettra à la caméra de prendre beaucoup de lumière vous permettant de capturer les meilleures scènes de nuit sans flou avec moins de bruit.

Puissance 5G

Outre l’appareil photo, la série Galaxy S20 présente également les principales spécifications de l’industrie. Le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 Ultra prennent en charge la 5G afin que vous puissiez transférer des fichiers en un instant ou même des vidéos en direct ou vos sessions de jeu sans mise en mémoire tampon. Les batteries de ces téléphones sont également parmi les plus élevées de l’industrie, atteignant des capacités allant jusqu’à 5000 mAh, tandis que les capacités de stockage vont jusqu’à 1,5 To, ce qui est plus que ce dont la plupart des ordinateurs portables sont équipés.

Votre dernière chance d’être le premier à posséder

Il ne fait aucun doute que les Galaxy S20 sont les nouveaux téléphones les plus en vogue. Si vous recherchez des téléphones haut de gamme haut de gamme avec un appareil photo époustouflant, vous devriez certainement en pré-commander un dès maintenant sur Samsung.com pour obtenir des extras exclusifs d’une valeur de 828 AED. Vous obtiendrez le tout nouveau Galaxy Buds +, 1 an de couverture Samsung Care + contre les dommages accidentels avec le Galaxy S20 + ou le Galaxy S20 Ultra. L’offre se termine le 5 mars, alors soyez le premier à être propriétaire et ne manquez pas.

(Crédit d’image: Samsung)