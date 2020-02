Samsung Galaxy S20: spécifications et prix

Le Galaxy S20 est présenté comme le renouvellement attendu de la célèbre famille de terminaux haut de gamme de Samsung, une génération qui maintient la stratégie que la société a commencée l’année dernière avec la série Galaxy S11 et qui est divisée en trois grandes versions: Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra.

Samsung a maintenu un design très proche de la génération précédente, quelque chose qui, franchement, ne nous surprend pas. L’innovation en termes de design dans le secteur des smartphones est quelque chose de plus en plus compliqué, une réalité qui a été vue, en fait, aggravée par la poussée de toutes les finitions d’écran, un format qui domine le secteur aujourd’hui, et qui a obligé les fabricants à surmonter d’importants défis structurels

La qualité de construction de la famille Galaxy S20 est conforme aux attentes. Nous avons une armature en métal avec des bords arrondis, surmontée d’un verre double couche sur le devant (Verre Gorilla 6) et dans le dos. Les trois versions partagent une ligne et ont des spécifications communes, mais comme nous l’avions vu dans les fuites précédentes, les modèles «Plus» et «Ultra» ne sont pas marqués avec une configuration plus élevée.

Spécifications du Galaxy S20

Écran Infinity-O avec panneau AMOLED dynamique de 6,2 pouces, résolution de 3200 x 1440p et 120 Hz.

HDR10 +.

Exynos 990 SoC dans sa version internationale: CPU à huit cœurs (deux à 2,73 GHz et deux à 2,6 GHz basés sur l’architecture Mongoose, quatre cœurs Cortex-A55 à 2 GHz) et le GPU Mali G77 MP11.

Snapdragon 865 SoC aux États-Unis et en version chinoise: CPU à huit cœurs (un à 2,84 GHz, trois cœurs à 2,42 GHz et quatre cœurs à 1,8 GHz basés sur l’architecture Kryo 585) et GPU Adreno 650 .

8 Go-12 Go de RAM.

128 Go de capacité de stockage extensible jusqu’à 1 To via microSD.

Appareils photo arrière: objectif 12 MP (principal), téléobjectif 64 MP et grand angle 12 MP. Stabilisateur d’image optique.

Caméra frontale: 10 MP avec enregistrement vidéo 4K et 60 FPS.

Batterie de 4000 mAh avec recharge rapide.

Chargement inversé sans fil.

Certification IP68, lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 avec la couche de personnalisation One UI 2.0.

Mesures: 151,7 mm x 69,1 mm x 7,9 mm.

Connectivité 5G

Poids: 163 grammes.

Prix: en attente de confirmation (environ 999 euros).

Spécifications du Galaxy S20 +

Écran Infinity-O avec panneau Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 3200 x 1440p et 120 Hz.

HDR10 +.

Exynos 990 SoC dans sa version internationale: CPU à huit cœurs (deux à 2,73 GHz et deux à 2,6 GHz basés sur l’architecture Mongoose, quatre cœurs Cortex-A55 à 2 GHz) et le GPU Mali G77 MP11.

Snapdragon 865 SoC aux États-Unis et en version chinoise: CPU à huit cœurs (un à 2,84 GHz, trois cœurs à 2,42 GHz et quatre cœurs à 1,8 GHz basés sur l’architecture Kryo 585) et GPU Adreno 650 .

8 Go-12 Go de RAM.

128 Go-512 Go de capacité de stockage extensible jusqu’à 1 To via microSD.

Caméras arrière: objectif 12 MP (principal), téléobjectif 64 MP, capteur de profondeur (ToF) et grand angle 12 MP. Stabilisateur d’image optique.

Caméra frontale: 10 MP avec enregistrement vidéo 4K et 60 FPS.

Batterie de 4500 mAh avec recharge rapide.

Chargement inversé sans fil.

Certification IP68, lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 avec la couche de personnalisation One UI 2.0.

Mesures: 161,9 mm x 73,7 mm x 7,8 mm.

Connectivité 5G

Poids: 186 grammes.

Prix: en attente de confirmation (environ 1 199 euros).

Spécifications du Galaxy S20 Ultra

Écran Infinity-O avec panneau AMOLED dynamique de 6,9 ​​pouces, résolution de 3200 x 1440p et 120 Hz.

HDR10 +.

Exynos 990 SoC dans sa version internationale: CPU à huit cœurs (deux à 2,73 GHz et deux à 2,6 GHz basés sur l’architecture Mongoose, quatre cœurs Cortex-A55 à 2 GHz) et le GPU Mali G77 MP11.

Snapdragon 865 SoC aux États-Unis et en version chinoise: CPU à huit cœurs (un à 2,84 GHz, trois cœurs à 2,42 GHz et quatre cœurs à 1,8 GHz basés sur l’architecture Kryo 585) et GPU Adreno 650 .

12 Go-16 Go de RAM (à confirmer).

128 Go-512 Go de capacité de stockage extensible jusqu’à 1 To via microSD.

Caméras arrière: objectif 108 MP (principal), téléobjectif 48 MP (zoom numérique 100x), capteur de profondeur (ToF) et grand angle 12 MP. Stabilisateur d’image optique.

Caméra frontale: 40 MP avec enregistrement vidéo 4K et 60 FPS.

Batterie 5000 mAh avec recharge rapide.

Chargement inversé sans fil.

Certification IP68, lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 avec la couche de personnalisation One UI 2.0.

Mesures: 166,9 mm x 76 mm x 8,8 mm.

Connectivité 5G

Poids: 220 grammes.

Prix: en attente de confirmation (environ 1 399 euros).

Samsung a écouté les utilisateurs: l’appareil photo est la clé

Le secteur des smartphones a connu une évolution importante. La course des cœurs et l’intégration d’énormes quantités de RAM a fait place à la caméra, un composant qui, pour la plupart des utilisateurs, est devenu l’un des plus importants lors du choix de votre nouveau smartphone.

Samsung a vu «l’élan» de l’appareil photo dans le secteur des smartphones et a pris la bonne voie. Le Galaxy S20 est livré avec un ensemble de caméras ultramodernes qui a non seulement été amélioré, mais intègre également de grandes avancées et a été complètement repensé à partir de zéro pour offrir la meilleure expérience possible.

Parmi les améliorations les plus importantes que Samsung a apportées au Galaxy S20, citons:

Enregistrement vidéo en 8K

Système d’intelligence artificielle qui améliore le mode «Une prise», ce qui nous permet de capturer une scène pendant plusieurs secondes pour choisir la meilleure photo.

Mode professionnel ce qui nous permet d’ajuster et de personnaliser différents aspects, tels que l’exposition, le contraste et bien plus encore.

Toutes ces fonctionnalités Ils sont disponibles dans les trois versions du Galaxy S20 parce que Samsung ne voulait pas réduire artificiellement la valeur de ses nouveaux terminaux haut de gamme.

Cependant, il est clair que le terminal étoile si nous parlons de caméras est le Galaxy S20 Ultra, un terminal capable d’offrir Zoom optique hybride 10x et zoom numérique 100x. Dans les images que nous accompagnons juste au-dessus, vous pouvez voir le potentiel de ce terminal.

La performance compte aussi. En ce sens, Samsung a également fait un excellent travail avec l’intégration d’un SoC Exynos 990, paramètres de mémoire LPDDR5 et le support de la norme 5G, une technologie qui, comme nous le savons, est appelée à marquer un tournant dans le secteur des smartphones.

Plus de puissance, plus de capacité de stockage et également une batterie plus grande qui, en théorie, nous permettra de profiter d’une journée complète d’utilisation. Et si nous devons le charger, nous n’aurons aucun problème, car tous les modèles sont dotés de la technologie recharge rapide

Nous ne pourrions pas passer sans parler de l’écran, un autre élément clé de tout smartphone qui ne se heurte pas du tout. Samsung a utilisé des panneaux AMOLED dynamique avec une haute résolution et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, façonnant une excellente configuration qui place la famille Galaxy S20 au sommet.

Prix ​​et disponibilité du Galaxy S20

Samsung a confirmé qu’ils seront disponibles auprès de 6 mars. Ce sont les prix pour les États-Unis:

Galaxy S20: à partir de 999 dollars.

Galaxy S20 +: à partir de 1199 $.

Galaxy S20 Ultra: à partir de 1399 $.

Nous n’avons pas les prix officiels en Espagne, mais comme nous l’avons indiqué au début, nous verrons très probablement une conversion presque directe, c’est-à-dire qu’ils finiront autour 999 euros, 1199 euros et 1399 euros.

Si vous pensiez acheter un Galaxy S10, nous avons de bonnes nouvelles pour vous, et Samsung a confirmé une baisse des prix Elle affecte tous les modèles de cette famille. Voici à quoi cela ressemble maintenant:

Galaxy S10e: à partir de 599 $.

Galaxy S10: à partir de 749 $.

Galaxy S10 +: à partir de 849 dollars.