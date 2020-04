Samsung Galaxy S20 +, test: le joyau de la couronne revient

Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Et cette année, Samsung a des raisons de le dire. Le renouvellement de sa famille de terminaux haut de gamme s’est produit dans l’une des périodes les plus troublées de ces dernières années. Alors oui, encore une fois, l’entreprise l’a mis sur la table trois des meilleurs terminaux de l’année mais ce qui n’est pas si clair, c’est que cela se traduit par des ventes. Nous en avons parlé il y a quelques jours chez MCPRO: malgré le fait que les S20, S20 + et S20 Ultra soient sans aucun doute de très gros smartphones, la crise des coronavirus a déjà provoqué la plus forte baisse des ventes de smartphones de l’histoire en février: pas moins de 38%. Les données de mars, tout indique qu’elles ne peuvent qu’empirer.

Ce qui ne veut pas dire, nous le répétons, que ce Samsung Galaxy S20 + que nous avons eu l’occasion d’analyser en quarantaine, n’est pas un excellent terminal. Comme prévu, le nouveau Samsung conserve un design très similaire à celui de la génération précédente, en conservant cet écran infini qui depuis des années est une marque de la maison. La qualité de la construction est maintenue de la même manière, en misant sur une armature métallique aux bords arrondis qui embrasse un écran fini avec une double couche de verre à l’avant (Gorilla Glass 6) et à l’arrière. Il répète également le fameux coup de poing que nous avons vu dans le Galaxy Note 10, prenant cette fois l’avant à 10 MP, avec un enregistrement 4K et 60 FPS.

Et en parlant de l’écran. N’oublions pas qu’en plus d’offrir les spécifications que nous attendons dans un haut de gamme (panneau AMOLED 6,7 pouces, résolution 3200 x 1440p), c’est là que l’on retrouve l’une des principales nouveautés que la famille Galaxy S présente cette année: un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Deux choses que nous devons prendre en compte à ce stade: par défaut, l’écran continuera à “rafraîchir à 60 Hz. Donc, si nous voulons activer cette fonction, nous devons le faire à partir du menu” écran “. Et le second … peut-il être vu? La réponse rapide serait de vous dire que cette fonctionnalité va être appréciée par les joueurs les plus actifs et c’est dans cet espace où nous avons vraiment remarqué que peut faire la différence.

Mais même si nous ne jouons pas, le 120 Hz sont un régal visuel. Les transitions à l’écran sont extrêmement fluides et si nous sommes également de ceux qui profitent de notre smartphone pour lire (par exemple un eBook), notre vue vous en remerciera. Frappez-vous Le principal et nous osons dire que presque le seul est la consommation de la batterie. Et c’est que bien que Samsung ait inclus une énorme batterie de 4500 mAh, le 120 Hz prend son prix. Dans l’ensemble, à moins que nous n’utilisions des utilisateurs assez intensifs, nous sauverons la journée.

À cela, nous ajoutons que Samsung revient pour livrer sinon le meilleur, l’un des meilleurs écrans du marché. “Out of the box” oui, ce sont ces couleurs saturées qui les caractérisent, que vous détestez ou aimez (je suis l’un de ces derniers), mais que vous pouvez changer depuis les paramètres du terminal.

Nous nous attendions au meilleur des meilleurs et Samsung le livre

Dans un terminal comme celui avec lequel nous avons affaire, nous espérons trouver les dernières nouveautés du marché et Samsung, qui souscrit généralement à ce maximum dans son haut de gamme, nous le livre … avec une certaine controverse. Parce que sur le marché international, ce qui nous vient est le SoC Exynos 990 (huit cœurs: deux à 2,73 GHz et deux autres à 2,6 GHz basés sur l’architecture Mongoose, quatre cœurs Cortex-A55 à 2 GHz) fabriqués en Aux États-Unis et en Chine, Samsung intègre le dernier né du dernier de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 865 (huit cœurs: un à 2,84 GHz, trois cœurs à 2,42 GHz et quatre cœurs à 1,8 GHz basés sur Architecture Kryo 585).

Et pourquoi y a-t-il une controverse? Parce que, comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, une pétition sur Change.org garantit que le Galaxy avec des puces Exynos est inférieur et demande à Samsung d’utiliser le Snapdragon également sur les marchés internationaux en dehors des États-Unis. Cette controverse a-t-elle un sens? À notre avis, il est fondamentalement stérile. Ce n’est pas la première fois que des fabricants tels que Samsung ou Apple utilisent différents SoC, modems, etc. pour différents marchés et généralement, comme c’est le cas, sans pour autant souffrir de performances au-delà de ce que l’on peut constater dans certains tests synthétiques.

Le meilleur des meilleurs se retrouve également dans ses 128 Go de stockage interne (extensible jusqu’à 1 To via microSD) et ses 12 Go de RAM. Autrement dit, à l’exception du fait que son frère aîné (Samsung Galaxy S20 Ultra) commence à partir de 512 Go de stockage interne, dans ce domaine, les deux terminaux partagent la mêmes spécifications techniques. Un Ultra est vrai, il se développe légèrement en batterie (de 4500 mAh à 5000 mAh) mais il partage ses caractéristiques associées telles que la charge rapide et la charge inverse (pour un autre smartphone ou accessoire comme le Samsung Galaxy Buds), en plus de la charge sans fil.

Mais nous insistons, tout cela est ce que nous pourrions en quelque sorte considérer comme allant de soi. Comme nous tenions également pour acquis l’absence de connecteur jack et que Samsung a toutefois remplacé par un casque AKG N200 avec une connectivité USB-C qui se trouve à part entière dans le gamme moyenne supérieure du marché.

Comme c’était le cas dans la génération précédente, le nouveau Samsung inclut la connectivité 5G et un an plus tard, il s’agit selon nous d’un supplément auquel on va à peine en profiter en Espagne. Avec le déploiement des réseaux et la couverture actuelle, il est difficile d’imaginer des cas d’utilisation dans lesquels nous pouvons être reconnaissants d’avoir cette fonctionnalité. La différence entre les versions avec et sans 5G dans ce terminal est de 100 euros, c’est donc un facteur que nous pouvons considérer, surtout si nous avons l’habitude de changer de smartphone tous les un ou deux ans.

Appareil photo: le véritable nœud de la question

S’il y a une section dans laquelle Samsung a mis un accent particulier cette année, c’est dans l’aspect photographique. Surpassés dans sa génération précédente par les fleurons d’Apple, Google et Huawei, les Coréens veulent démontrer qu’ils peuvent continuer à régner.

Et voici deux nouveautés pour les amoureux de la photographie mobile: l’une positive et l’autre moins. La bonne nouvelle est que beaucoup savent que Samsung est l’une de ces marques qui parie sur la puissance brute, il n’aime pas lésiner. Et donc dans ce terminal, nous trouvons une lentille de 12 MP (principal), Téléobjectif 64MP, capteur de profondeur (ToF) et grand angle 12 MP. Enregistrement à 8K et 30 FPS. La caméra frontale quant à elle est de 10 MP avec enregistrement vidéo en 4K et 60 FPS.

Tout cela se traduit par une base à l’arrière du terminal dans laquelle la multinationale monte tous ces capteurs. Comme cela se produit dans d’autres téléphones premium, ce n’est pas une solution très esthétique, mais c’est ce qu’il y a. Et les mauvaises nouvelles? Celui que beaucoup attendaient. Bien que dans le domaine du matériel, presque personne ne puisse éclipser Samsung, dans celui du logiciel, c’est une autre chanson et bien sûr, la photographie basée sur l’IA n’est pas son atout. Que fait Samsung? Misez sur pourquoi plus c’est plus et promettez les meilleurs résultats. Bien sûr, dans ce Galaxy S20 + nous ne retrouverons ni le capteur 108 MP dont on a tant parlé ni le fameux zoom 100x. Pour profiter des deux fonctionnalités, nous devons aller voir son frère aîné.

Ce que nous avons à la place sur ce smartphone est un zoom optique 3x, bien que faisant partie d’une approche différente: il utilise la même distance focale que l’appareil photo principal et coupe automatiquement le centre du cadre pour montrer cet effet 3X. Selon Samsung, cette solution est utilisée pour éviter un effet de “zoom permanent” lors de l’enregistrement vidéo, puisque ce capteur 64 MP est celui utilisé pour enregistrer en 8K. Et en parlant de 8K, bien que ça puisse être un ajout intéressant … ça donne l’impression d’être arrivé peut-être trop tôt pour ce téléphone, puisque les écrans et téléviseurs équipés de cette technologie ne font que commencer leur aventure commerciale.

Qu’est-ce que cela signifie? Si nous le comparons à un smartphone comme l’iPhone 11 Pro Max de l’année dernière dont le zoom optique n’était “que” 2X, ce que nous allons découvrir sont des photos plus détaillées, avec des profils mieux définis et moins de bruit. Maintenant, alors que le logiciel entre en action et que nous passons de ce 3X, les différences entre un smartphone et un autre s’estompent. Et si on allait plus loin? Eh bien, même si au lieu de 100X dans ce smartphone “nous ne montons” que jusqu’à 30X, l’effet est le même: c’est plus une fonctionnalité pour voir des objets distants à l’écran plutôt qu’une fonction pour prendre efficacement des photos. Et pourtant je suis sûr que la plupart nous allons l’utiliser plus que nous ne voudrions le reconnaître au début.

Si nous passons au grand angle, la première impression que nous obtenons est que Samsung fait un excellent travail lorsqu’il s’agit de collecter la scène entière, sans avoir besoin de “déformer” les bords, un défaut que nous avons vu dans d’autres terminaux. Curieusement, en revanche, la couleur est un peu plus fanée que lorsque nous prenons la même image avec l’appareil photo principal, même si elle ne peut être vue que sur des photos où le contraste n’est pas prononcé. Mais nous insistons, la grande nouvelle est que Samsung a réussi à maintenir un minimum de distorsion, ce qu’il présume pratiquement.

Si nous passons au mode nuit, il est frappant de constater que par rapport au Google Pixel ou à l’iPhone d’Apple, ce n’est pas un mode qui s’active presque automatiquement (il s’affiche comme une suggestion), mais ce sera nous qui devons le sélectionner activement. Le travail de ce Samsung Galaxy S20 + répond à ce qui était attendu (bien que l’exposition soit un peu plus longue que dans les Google Pixels) et, marque de la maison, les couleurs se révèlent plus lumineuses et avec plus de contraste que ce qu’il nous offre. Le dernier d’Apple.

Les progrès réalisés par Samsung en mode portrait sont également intéressants. Ce fut l’un des principaux inconvénients que nous avons soulevé dans le Galaxy 10 l’année dernière, dans lequel la différence avec les autres “haut de gamme” était évidente. Et non, nous ne pouvons pas dire que nous avons affaire au meilleur mode portarit sur le marché, mais bien sûr, les différences se sont un peu atténuées.

Dans la section vidéo, bien que nous ayons déjà mentionné qu’il est difficile d’évaluer la qualité d’enregistrement en 8K (sans oublier que nous occuperons 600 Mo d’espace par minute enregistrée), l’enregistrement en Full HD est un plaisir et nous permet de travailler avec une qualité de image exceptionnelle.

Enfin, un ajout plus qu’intéressant que nous avons trouvé dans le produit phare de cette année est sa “Single shot”, une manière dont le téléphone capture en continu la scène qui nous intéresse, en utilisant tous les objectifs, pendant plusieurs secondes en un seul coup, afin que plus tard nous puissions choisir (si nous le souhaitons) l’image qui nous a le plus plu.

Logiciels

Samsung Galaxy S20 + propose Android 10 et lance la nouvelle couche personnalisée de l’entreprise, One UI2. Comme nous l’avons commenté à d’autres occasions, Samsung s’améliore progressivement et nous trouvons ici des améliorations en termes de convivialité, une meilleure intégration du mode sombre et une interface gestuelle plus naturelle à utiliser.

Dans le même temps, la multinationale coréenne suit la voie de faire ses adieux au bloatware et dans le processus de configuration de l’appareil nous offre la possibilité de choisir les applications Samsung que nous voulons installer. Nous apprécions donc de ne pas avoir des dizaines d’applications dont nous n’avons pas besoin et quelques doublons. Mais oh Bixby …Qu’allons-nous faire avec vous L’assistant intelligent de Samsung est plus qu’un compagnon ennuyeux que nous n’avons d’autre choix que de tolérer, qu’un partenaire avec qui faire des affaires.

Que Bixby soit vert même que Samsung le sait, cela ne cesse de retarder le lancement de son propre haut-parleur intelligent. À part Bixby, cependant, nous répétons que l’effort que les Coréens font pour essayer de fournir des interfaces plus simples et plus intuitives est apprécié.

Au-delà de ce qui précède, Samsung doit continuer d’améliorer à la fois le capteur d’empreintes digitales situé sous l’écran et son logiciel de reconnaissance faciale. Les deux fonctionnent correctement bien sûr, mais le premier continue sans être aussi rapide que lorsque vous pariez sur le lecteur d’empreintes digitales physique et le second manque pour atteindre le niveau de précision d’Apple ou de Google.

Conclusions

Nous n’en attendions pas moins de Samsung. La multinationale coréenne remet entre les mains de ses fans ce qui est sans aucun doute l’un des meilleurs terminaux de l’année. En raison de la conception, de la qualité de fabrication et de la puissance, il est difficile de trouver un meilleur téléphone sur le marché aujourd’hui. Maintenant, comme cela arrive généralement avec Samsung, la clé est dans les détails. La société n’est toujours pas la meilleure en développement de logiciels et cela pèse sur certains aspects du terminal, tout comme les différences avec Apple et Samsung se sont estompées l’année dernière.

Nous pensons également que la société a tort de concentrer ses messages marketing sur des fonctionnalités qui sont aujourd’hui vertes ou ne seront pas trop utilisées, comme le zoom 30x, offrant une connectivité 5G ou pouvant enregistrer à 8K. Parce que vraiment ce terminal a beaucoup d’arguments qui justifient son achat au-delà de ces trois. Le Samsung Galaxy S20 + est en soi un prodige d’ingénierie dans ce domaine, il a un appareil photo spectaculaire et beaucoup de puissance pour exécuter n’importe quel jeu avec la plus haute qualité. Vous n’avez plus besoin d’arguments.

Note finale



RÉSUMÉ

Nous n’en attendions pas moins de Samsung. La multinationale coréenne remet entre les mains de ses fans ce qui est sans aucun doute l’un des meilleurs terminaux de l’année. En raison de la conception, de la qualité de fabrication et de la puissance, il est difficile de trouver un meilleur téléphone sur le marché aujourd’hui.

Conception et construction 9.5