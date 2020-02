Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: caractéristiques, lancement et prix

Samsung fait face au début de l’année et de la décennie avec un Galaxy S20 qui redémarre la nomenclature et la concentration. La ligne qui s’ouvre en 2020 s’accompagne d’une restructuration qui élimine le modèle le plus contenu de l’année dernière, tout en s’étendant avec un modèle plus ambitieux, le Galaxy S20 Ultra 5G.

C’est le modèle qui arrive avec les plus grandes dimensions et caractéristiques à bord, qui s’étend des capacités de mémoire ou de batterie habituelles à un encombrant module photo avec quoi promettre un zoom combiné jusqu’à 100 grossissements.

Galaxy S20 Ultra, propre écran technologique

Environ cinq ans après la présentation du Galaxy S6 Edge Plus avec l’écran incurvé sur ses côtés, chez Samsung, nous avons vu l’insistance avec un élément de design qui n’a jamais fini de s’adapter du point de vue de la convivialité. Encore une fois, les Coréens gardent cet élément dans leur conception réduire la courbure de votre écran.

Le Galaxy S20 Ultra reçoit un panneau 6,9 pouces amoled, étendant les dimensions de la dernière génération avec un format plus allongé. Ceci est parrainé par une nouvelle réduction des bords supérieur et inférieur, qui atteignent maintenant presque tout l’avant de l’appareil.

Cet écran rejoint également la tendance du taux de rafraîchissement élevé. Il fait, en plus, avec style: 120 Hz sera courant à toute la saga Galaxy S20, bien qu’avec un petit astérisque. Le taux par défaut sera de 60 Hz, et il devra être augmenté manuellement, ainsi que la résolution par défaut, qui est réglée sur 1080p. Une donnée supplémentaire, peut-être désagréable pour beaucoup: il ne sera pas possible de la configurer simultanément à 120 Hz et 1440p.

Le modèle Ultra arrive avec une épaisseur supplémentaire par rapport à ses frères, les S20 et S20 +, jusqu’à un millimètre supplémentaire qui couvre une batterie qui atteint maintenant environ généreux 5000 mAh et cela sera bien reçu par la nouvelle puce et l’antenne 5G.

Quant à sa puce interne et par rapport à l’attendu, nous verrons à nouveau en Europe une puce de fabrication propre à bord. Au lieu d’opter pour le nouveau Snapdragon 865, Samsung inclut le Exynos 990 soumis récemment. Il s’agit d’une puce à huit cœurs, fabriquée à l’aide d’un processus de 7 nanomètres, associée au modem Exynos 5123 qui offre des capacités 5G, qui ne sont pas intégrées dans le SoC principal mais qui octroie Connectivité 5G NSA et SA, sous 6 GHz et mmWave.

Ce processeur est accompagné de des mémoires RAM désormais plus rapides –LPDDR5– et généreux que jamais. La version de base commence à partir de 12 Go, atteignant jusqu’à 16 Go de puces propres dans la version de plus grande capacité. La mémoire de base sera d’environ 128 Go de plus que suffisante, passant à 512 Go de la dernière norme de mémoire UFS 3.0 disponible – bien que UFS 3.1 soit déjà à l’horizon.

Fermant la partie la plus technique, le Galaxy S20 Ultra offrira à la fois une charge rapide et une charge sans fil rapide. Et aussi inversement, pour charger des accessoires comme le nouveau Galaxy Buds +.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Écran

6,9 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

La taille

76 x 167 mm

Grosseur

8,8 mm

Le poids

220 grammes

Processeur

Exynos 990, 7 nm

RAM

12, 16 Go LPDDR5

La mémoire

128, 512 Go UFS 3.0 et microSD

Chambre principale

108 MP f / 1.8, zoom optique 10x hybride 48 MP f / 3.5, grand angle 12 MP f / 2.2 et capteur ToF

Caméra frontale

40 MP f / 2.2, perforé

La batterie

5000 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

Résistance

IP68

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Connectivité

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Lancement

6 mars 2020

Prix ​​officiel

1359, 1559 euros

Stellar Samsung: le Galaxy S20 Ultra et son zoom spatial

Le module photo du Galaxy S20 Ultra est le plus ambitieux de toute la nouvelle gamme. C’est aussi le plus grand de tous. Il remplace le capteur principal de 64 MP que nous voyons dans les modèles de référence par un énorme nouveau capteur Isocell de 108 MP. Comme prévu, Samsung présente ici de nouvelles capacités de binning de pixels prometteuses accorder une haute résolution lorsque l’éclairage est bon, et combiner jusqu’à 9 pixels en 1 quand ce n’est pas tant.

C’est ce que Samsung a finalement appelé NonaCell, et produira des images d’environ 12 mégapixels par défaut. Ou ce qui est le même, la résolution habituelle des capteurs de la marque. Il atteindra une stabilité des couleurs beaucoup plus élevée, grâce à une taille de pixel effective de 2,4 microns, bien supérieure aux alternatives de la concurrence. Cette fois, oui, l’ouverture n’est plus variable pour être réglée à un f / 1,8 modéré.

En visitant le reste des capteurs, Samsung intègre un ultra grand angle à 12 MP avec ouverture f / 2.2 et un capteur ToF pour mesurer le champ de profondeur d’une scène et appliquer plus efficacement les effets du mode portrait.

Mais le principal protagoniste de ce Galaxy S20 Ultra est son capteur 48 MP dans le téléobjectif, ce qui élève ce qu’ils ont appelé Zoom spatial, atteignant 10 grossissements hybrides – combinant le zoom optique et l’écrêtage numérique. Ce module télescopique est activé lorsque les 4 augmentations sont dépassées, à partir desquelles il commence à couper la scène jusqu’à ce qu’il atteigne le maximum de 100 grossissements numériques que la marque promet.

Enfin, Samsung monte également en niveau dans l’enregistrement vidéo. Avec le Galaxy S20, il permet enfin de Enregistrement et montage vidéo 8K. De cette façon, leurs téléviseurs haut de gamme auront un contenu plus natif – vraiment encore rare – à portée de main.

Versions, disponibilité, version et prix

Samsung a présenté aujourd’hui les trois nouvelles références Galaxy pour 2020. Le Galaxy S20 Ultra est le plus ambitieux de tous, il n’a donc pas d’option 4G. Le Galaxy S20 Ultra 5G – son nom complet – offre cependant deux options de mémoire:

Galaxy S20 Ultra 5G, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, par 1359 euros.

Galaxy S20 Ultra 5G, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, par 1 559 euros.

Les Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra devraient être disponibles à partir du 6 mars 2020.

