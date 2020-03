Samsung Galaxy S20 Ultra, analyse avec fonctionnalités et prix

D’un autre côté, il convient de mentionner que le Galaxy S20 Ultra est un téléphone assez gros. Il brosse 9 millimètres d’épaisseur, dépasse 220 grammes et possède un châssis légèrement plus grand qu’un iPhone 11 Pro Max, un Galaxy S10 + et un Galaxy Note 10+. Dans la main, la différence de dimensions n’est pas écrasante par rapport à un iPhone 11 Pro Max, mais, malgré cela, elle peut dépasser la limite de certaines personnes. Pour sortir du doute, il est préférable d’aller dans un magasin où ils ont un Galaxy S20 Ultra exposé, de l’utiliser pendant quelques minutes et de voir comment il s’adapte à votre main, à vos préférences et à vos habitudes d’utilisation.

Avant de terminer cette section, il y a un certain nombre de détails qui méritent une attention particulière:

La courbure latérale de l’écran est beaucoup plus subtile que dans les générations précédentes. Cela pouvait déjà être vu dans le Galaxy S10, mais Samsung a fait un pas de plus dans cette nouvelle génération. Plus léger, la courbure du panneau n’entre pas en contact avec des éléments d’interface tels que le clavier, ce qui facilite l’utilisation du produit. Il est toutefois curieux que Samsung prenne de telles mesures compte tenu du fait que les panneaux incurvés sont l’une de ses caractéristiques depuis le S6 Edge.

Le cadre latéral n’est pas en acier, comme c’est le cas de l’iPhone 11 Pro. Cela peut sembler un détail mineur, mais l’utilisation d’un tel matériau augmente considérablement la perception de la valeur du téléphone. En d’autres termes: sa présence aurait fait en sorte que la S20 Ultra se sente plus premium dans la main. Et vu que ce téléphone coûte près de 1 400 euros, je n’aurais pas fini.

Le cadre inférieur est toujours légèrement plus épais que le reste, ce qui rompt légèrement la symétrie horizontale du téléphone. Ce détail est également présent dans les produits concurrents, et la raison est purement technique.

La connectivité 5G la plus avancée (bien qu’elle n’aide pas beaucoup)

Le Galaxy S20 Ultra offre une connectivité 5G sur plusieurs marchés, y compris ceux dans lesquels la version est vendue avec un SoC Exynos. Pour le tester, je l’ai utilisé avec une carte SIM Vodafone, le seul opérateur qui propose actuellement un réseau 5G aux consommateurs espagnols. L’expérience peut être résumée en deux points:

À Madrid, le statut du réseau 5G de Vodafone est prématuré. Le principal problème est la couverture, assez irrégulière et limitée à certaines rues du centre-ville. Dès que vous quittez ces points clés, vous entrez dans un bâtiment ou vous vous promenez dans les ruelles, le mobile perd le signal 5G et se reconnecte au réseau 4G. Par conséquent, la plupart du temps, vous finissez par utiliser le smartphone avec l’infrastructure de quatrième génération.

Pour le moment, les cas d’utilisation qui permettent de profiter du réseau 5G sont assez rares. Pendant les jours où j’ai utilisé le Galaxy S20 Ultra, je n’ai été confronté à aucune situation dans laquelle j’ai ou aurais été reconnaissant d’avoir une telle connectivité. Dans les processus quotidiens – comme lire un film sur Netflix, regarder une vidéo sur YouTube ou naviguer sur les réseaux sociaux – la différence entre un réseau 4G et un réseau 5G est à peine appréciée. A l’avenir, il est probable que la situation évoluera et de nouveaux services seront annoncés qui permettront de profiter de cette infrastructure; Mais d’ici là, ne vous attendez pas à ce que la 5G transforme la façon dont vous utilisez votre smartphone, car vous ne réalisez probablement même pas qu’elle est là.

Cela dit, je pense que Samsung a pris la bonne décision en incorporant un modem 5G dans son smartphone de référence. Lorsque vous payez près de 1 400 euros pour un produit, vous vous attendez à ce que ce type de technologies de pointe soit présent. De plus, le fabricant a assemblé un modem compatible avec de nombreuses technologies qui définiront la 5G au cours des prochaines années (il est compatible avec mmWave, sub-6, SA, NSA, etc.), donc si vous achetez un Galaxy S20 Ultra et si vous prévoyez de le conserver pendant de nombreuses années, vous pouvez profiter des différentes améliorations qui sont intégrées dans l’infrastructure 5G des opérateurs.

Le meilleur écran du moment, encore une fois

Les écrans de la famille Galaxy S se positionnent, depuis des années, parmi les meilleurs de l’industrie; et celle du S20 Ultra ne fait pas exception à cette norme. Il a une taille de 6,9 ​​pouces, une résolution qui atteint QHD + et utilise les dernières spécifications de la technologie Dynamic AMOLED, un terme utilisé pour la première fois avec le Galaxy S10.

En ce qui concerne la luminosité, l’uniformité, la précision des couleurs et le contraste, le panneau Galaxy S20 Ultra offre d’excellentes mesures. La seule critique à cet égard est le mode couleur qui est actif par défaut, qui sursature les images au-dessus de ce qui est approprié et rend tout trop strident. Cela peut conduire à des éditions photographiques erronées, à perdre certaines nuances lors de la reproduction de contenu multimédia, etc.

L’option peut être désactivée dans les paramètres système, il s’agit donc vraiment d’un problème facilement résoluble. Cependant, la décision de Samsung à cet égard est surprenante, car elle représente un recul par rapport au Galaxy S10. Avec ce modèle, le constructeur a décidé (enfin) de récompenser les images réalistes au lieu des images stridentes et n’a pas activé le mode couleur «intense» par défaut.

Au-delà des paramètres habituels, la chose vraiment intéressante à propos de l’écran du Galaxy S20 Ultra est son taux de rafraîchissement, qui atteint 120 Hz et double la fréquence habituelle. Par défaut, le mode 60 Hz est actif, donc l’utilisateur doit aller aux paramètres et activer le 120 Hz manuellement. Lorsque vous le faites, l’expérience utilisateur est complètement transformée. Le défilement des listes, les animations lors de l’interaction avec les applications … toute action impliquant le déplacement d’éléments dans l’interface est réalisée avec plus de facilité et de fluidité. C’est une sensation tellement agréable qu’une fois que vous l’essayez, vous ne voulez plus y retourner.

Samsung n’est pas le premier constructeur à opter pour ces types d’écrans. Apple a monté des panneaux 120 Hz sur l’iPad Pro depuis des années, OnePlus a incorporé des écrans 90 Hz au cours de la dernière année, etc. Samsung, cependant, est le premier à intégrer un panneau 120 Hz dans un smartphone populaire, donc il y a probablement de nombreuses marques qui montent dans ce train après l’étape prise par la société sud-coréenne.

Sur ce mode de 120 Hz, oui, il faut faire quelques insights supplémentaires:

Certains fabricants adaptent dynamiquement le taux de rafraîchissement de l’écran en fonction des actions des utilisateurs. De cette façon, si aucun mouvement n’est effectué dans l’interface, le panneau abaisse temporairement le taux jusqu’à 60 Hz et réduit la consommation d’énergie de l’équipement. Le S20 Ultra, en revanche, ne fait rien de tout cela. Le 120 Hz est maintenu même si l’utilisateur lit un texte statique ou observe une image.

Les 120 Hz ne sont pas compatibles avec la résolution QHD +, donc l’utilisateur doit choisir entre 120 Hz et résolution Full HD + ou 60 Hz et résolution QHD +. Des rumeurs circulent selon lesquelles Samsung offrira cette possibilité à travers une future mise à jour logicielle, pour ceux qui veulent tirer le maximum le panneau S20 Ultra.

Grands chiffres, grands résultats

Le Galaxy S20 Ultra intègre le dernier SoC Exynos, jusqu’à 16 Go de RAM, un stockage de type UFS 3.0 … Ce sont de grands nombres qui, en pratique, se traduisent par une merveilleuse expérience utilisateur. L’équipe est capable de faire face facilement aux tâches les plus difficiles.

La couche de personnalisation de Samsung, qu’ils appellent One UI, influence également l’expérience utilisateur. Esthétiquement, c’est beaucoup plus simple et plus cohérent que les couches de personnalisation que le fabricant avait l’habitude de développer dans le passé. Fonctionnellement, en plus, il facilite l’utilisation de smartphones avec de grands écrans – comme le S20 Ultra – grâce à une disposition des éléments conçus pour cela.

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 5000 mAh offre une grande résistance même dans des scénarios complexes. Avec deux cartes SIM (dont une 5G), le taux de rafraîchissement actif de 120 Hz et une utilisation intermédiaire de l’application, il était assez facile de terminer une journée avec un certain pourcentage de batterie restante (environ 30%). L’autonomie n’est donc pas un problème dans le Galaxy S20 Ultra.

Si un jour vous avez besoin de jus supplémentaire, le téléphone Samsung est compatible avec un système de charge rapide jusqu’à 45 W de puissance, ce qui équivaut, sur le papier, aux propositions de fabricants comme Huawei. La partie négative est que seul un adaptateur secteur de 25 W est inclus dans la boîte, donc, pour profiter de cette puissance supplémentaire, il sera nécessaire de parcourir à nouveau la boîte. Dans tous les cas, les performances de l’adaptateur 25 W sont probablement plus que suffisantes pour la grande majorité des gens, c’est donc un problème mineur.

En ce qui concerne la biométrie, Samsung parie toujours sur le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran. Le constructeur l’a présenté pour la première fois dans le Galaxy S10, et depuis lors, dans les modèles successifs, il a affiné son fonctionnement jusqu’à la version présente dans le Galaxy S20 Ultra, dont les performances sont très bonnes.

Néanmoins, je pense que les systèmes de déverrouillage facial en trois dimensions tels que Face ID sont plus appropriés, car ils génèrent moins de friction à chaque fois que vous accédez à une application avec vérification biométrique ou simplement déverrouillez l’appareil.

L’appareil photo de 108 mégapixels

L’appareil photo est la principale différence entre le Galaxy S20 Ultra et le modèle immédiatement inférieur. C’est la raison qui doit justifier les 250 euros de différence par rapport au Galaxy S20 + 5G et, surtout, les 100 euros de différence par rapport à l’iPhone 11 Pro Max, considéré, à côté du Pixel 4 XL, comme la référence dans le domaine photographique.

Pour entreprendre cette tâche, Samsung a opté pour la voie Samsungienne, qui n’est autre que celle des grands nombres.

Le capteur principal est très grand et a une résolution de 108 mégapixels. Cependant, ce que Samsung fait, c’est de combiner neuf de ces pixels en un, qui a donc une taille beaucoup plus grande (2,4 microns). Cela, en principe, aide à capter plus de lumière dans des situations d’éclairage défavorable.

Si l’utilisateur le souhaite, il peut désactiver cette combinaison de pixels – qu’ils appellent non-abinning – et créer des images de 108 mégapixels avec une résolution plus élevée. Dans les scènes de nuit, cependant, l’utilisation de ce mode de prise de vue n’est pas recommandée, car le capteur capture moins de lumière et l’image résultante est clairement inférieure.

Le capteur secondaire a une résolution de 48 mégapixels, mais ce qui est intéressant, c’est qu’il est accompagné d’un objectif de type périscope qui effectue un zoom optique à quatre grossissements. Son ouverture est f / 3,5, plus petite que celle habituelle des capteurs principaux. Par conséquent, lorsque la lumière commence à tomber, ses performances sont appauvries.

Le Galaxy S20 Ultra permet, comme promu par la marque, d’atteindre jusqu’à 100 grossissements avec son appareil photo. Le fonctionnement du système est le suivant: entre 1x et 4x, il effectue un zoom numérique basé sur le capteur principal de 108 mégapixels. Lorsqu’il atteint 4x, il passe au capteur secondaire et offre un zoom purement optique. Entre 4x et 100x, le téléphone utilise toujours le capteur secondaire (48 mégapixels) et son téléobjectif à quatre grossissements, mais, sur cette image, il applique des coupures numériques. Pour enrichir le résultat final, utilisez différents algorithmes de traitement d’image.

Le troisième capteur est grand angle et a une résolution de 12 mégapixels.

La quatrième caméra, enfin, est de type ToF, ce qui permet de mesurer la distance à laquelle se trouvent les différents éléments d’une scène.

Ces grands nombres et, surtout, la grande taille en pixels du capteur principal (2,4 microns utilisant la technologie non-aminning) vous invitent à penser que cet appareil photo, celui du Galaxy S20 Ultra, est excellent. Et, d’une certaine manière, ça l’est. C’est un très bon appareil photo auquel on peut faire confiance et dont la grande majorité des gens seront satisfaits.

Il constitue également un saut important par rapport aux générations précédentes de la famille Galaxy S, qui étaient légèrement décrochées par rapport à des produits concurrents tels que l’iPhone, le Pixel ou le Huawei contemporain.

Image capturée avec le capteur principal du S20 Ultra.

Image capturée avec le capteur principal du S20 Ultra.

Image capturée avec le capteur principal du S20 Ultra.

Cela dit, l’appareil photo principal du Galaxy S20 Ultra n’est pas parfait. En fait, il existe de nombreuses situations dans lesquelles les algorithmes de l’iPhone 11 Pro et du Pixel 4 XL font un meilleur travail, en particulier en ce qui concerne le traitement du bruit, l’éclairage des ombres et la précision des couleurs. Et si quelqu’un investit 1 359 euros dans ce téléphone, il s’attend probablement à ce que, même dans ces domaines, le téléphone de Samsung soit le même ou même meilleur que la concurrence. Mais ce n’est pas le cas. La performance est très bonne, mais peut-être pas autant qu’elle devrait l’être.

Le Galaxy S20 Ultra, d’autre part, n’a pas d’objectif traditionnel de 50 mm (2x), mais coupe numériquement l’image capturée par le capteur de 108 mégapixels. Cela fonctionne bien, mais, pour de nombreux algorithmes d’intelligence artificielle que Samsung a mis en œuvre, ses performances sont légèrement inférieures à celles d’un 2X optique, en particulier dans les détails.

De là, le zoom du Galaxy S20 Ultra est clairement supérieur à la plupart de ses concurrents. Le 4X est extrêmement amusant en raison des possibilités qu’il offre et de la façon dont il comprime la perspective et déforme les objets. La seule chose à garder à l’esprit, oui, c’est que les performances diminuent progressivement à mesure que la lumière commence à disparaître – rappelez-vous que l’objectif a une ouverture f / 3,5, beaucoup plus petite que la f / 1,8 du capteur main–.

Image capturée avec le zoom optique 4x du Galaxy S20 Ultra.

Image capturée avec le zoom optique 4x du Galaxy S20 Ultra.

Image capturée avec le zoom optique 4x du Galaxy S20 Ultra.

Image capturée avec le zoom optique 4x du Galaxy S20 Ultra.

Image capturée avec le zoom optique 4x du Galaxy S20 Ultra.

Le 10X, malgré le recours partiel aux augmentations numériques, offre de très bonnes performances. Comme prévu, la qualité baisse légèrement par rapport au 4X, mais elle reste tout à fait utilisable dans des conditions d’éclairage favorables.

Image 10x avec le Galaxy S20 Ultra.

Le 30X, en revanche, est relativement acceptable, bien que le manque de netteté dans ce cas commence à être plus évident. Le 100X, enfin, est assez consommable. A la faible qualité de l’image finale il faut ajouter, en plus, la difficulté à cadrer correctement, car tout léger mouvement du téléphone fait totalement abstraction de la scène.

Image 30x avec le Galaxy S20 Ultra.

Image agrandie 100x avec le Galaxy S20 Ultra.

En ce qui concerne le grand angle, Samsung a fait un très bon travail en termes de détails, surtout par rapport à l’iPhone 11 Pro. De plus, il est possible d’utiliser le mode nuit avec cet objectif, qui peut être très utile dans certains scénarios

Image capturée avec le grand angle du Galaxy S20 Ultra.

Enfin et surtout, il est important:

Enregistrement vidéo 8K. Bien qu’il soit l’une des fonctions phares de l’équipe, il est tout à fait consommable. Il est limité à 24 FPS, le système de stabilisation dans ce mode est assez inefficace et la qualité en général est bien meilleure. Si vous souhaitez enregistrer de la vidéo avec le S20 Ultra, il est préférable de laisser le 8K anecdotique et d’utiliser, à la place, le mode d’enregistrement en 4K à 60 ou 30 FPS, qui offre une très bonne qualité.

Mode portrait Dans les scènes complexes, la caméra ToF du S20 Ultra vous permet de découper assez précisément les différents éléments qui apparaissent dans la scène. La partie évolutive est l’algorithme en charge du traitement de la peau, qui continue d’adoucir les textures et ne réussit pas toujours avec les tons de peau et l’éclairage.

Problèmes de focalisation Le S20 Ultra a parfois du mal à se concentrer correctement, surtout si le sujet est proche. Il s’agit d’un problème reconnu par le fabricant, il se peut donc qu’un futur solvant mette à jour ce problème. Jusque-là, c’est quelque chose à garder à l’esprit.

Image capturée en mode portrait sur le Galaxy S20 Ultra.