Samsung Galaxy S20 Ultra: nouveau smartphone, ancien problème

Les chiffres des ventes récents ont mis en évidence quelque chose auquel Samsung ne s’attendait peut-être pas. la Galaxy S20 Ultra ils se vendent beaucoup mieux que les deux autres modèles phares; il faut dire que le Galaxy S10 fait aussi mieux que les deux ci-dessus, la base et le Plus. Cela dit, ce n’est que récemment qu’un problème a été rencontré avec ce modèle en particulier.

Le pire? C’est un inconvénient déjà connu dans d’autres modèles et qui se reproduit. Tout se réfère à Écran OLED même si le tout semble être lié à la Puce Exynos 990 car il n’apparaît pas dans les versions avec le processeur Snapdragon. Que se passe-t-il? L’écran est teinté de couleur verte de temps en temps.

Samsung Galaxy S20 Ultra: problème d’affichage

Ce problème a commencé à apparaître après la dernière mise à jour et il n’y a pas de solution sinon redémarrez l’appareil. C’est un remède temporaire car il peut se reproduire à tout moment. Les utilisateurs ont essayé de savoir à quoi cela était dû et ont constaté que semble être connecté à certaines applications.

Les causes énumérées dans la mesure du possible sont Samsung Pay, Camera, Calculator, Snapchat, Telegram et PUBG. L’activation de la coloration verte aurait lieu lorsque le taux de rafraîchissement de l’affichage monte et descend, en particulier de 120 Hz à 96, puis de nouveau à 60.

En substance, ce qui se passe n’est pas encore clair. Comme dit, c’est un problème déjà rencontré dans différents modèles de smartphones, mais l’activation semble quelque peu particulière. Samsung travaille toujours à y remédier.