Samsung Galaxy S20 Ultra, parfait jusqu’à ce qu’il casse selon iFixit

la Le nouveau haut de gamme absolu de Samsung est certainement le Galaxy S20 Ultra. Le fabricant coréen a créé un appareil sans précédent qui est entré dans la liste des meilleurs smartphones jamais fabriqués.

Pensez juste que le Le Galaxy S20 Ultra peut compter sur un écran AMOLED de 6,9 ​​pouces équipé d’une résolution Quad HD + Dynamic (3200 × 1440, 511ppi). Le taux de rafraîchissement peut varier entre 60 ou 120 Hz et il y a une encoche ronde Infinity-O.

Le SoC choisi par Samsung est lo Snapdragon 865 accompagné de 12 Go de mémoire RAM LPDDR5 qui peut aller jusqu’à 16 Go dans la configuration la plus performante. Les coupes de mémoire interne sont de deux, 128 Go et 512 Go et dans les deux cas, il est possible d’utiliser un MicroSD pour étendre davantage l’espace de stockage.

Samsung Galaxy S20 Ultra ne brille pas dans la réparabilité

la la batterie est de 5000 mAh pour garantir une autonomie incroyable. Le secteur photographique se compose de quatre appareils photo avec les 108 MP principaux et une ouverture focale de ƒ / 1,8. Comme le montre cette fiche technique très rapide, le Le Galaxy S20 Ultra est impeccable. Pourtant, les gars d’iFixit ne sont pas du même avis.

En faisant terdown le smartphone, certaines fonctionnalités ont émergé ce qui pourrait inciter les utilisateurs à tourner le nez. En fait, l’un des points positifs pour Samsung est que le fabricant a utilisé les mêmes vis pour fixer les composants. De plus, il existe de nombreux éléments modulaires, qui facilitent les réparations.

Toutefois, accéder aux parties internes de l’appareil est extrêmement difficile. Le retrait du couvercle arrière est compliqué et risqué pour le couvercle en verre en raison de la colle utilisée pour la fixation. La colle maintient également la batterie mais en un position extrêmement inconfortable en raison des câbles qui courent tout autour. Pour remplacer également l’écran, il est nécessaire de démonter l’ensemble du Galaxy S20 Ultra, augmentant ainsi le risque d’erreurs.

Selon iFixit, le haut de gamme Samsung ne mérite pas plus de 3 points sur 10 sur l’échelle de réparabilité.