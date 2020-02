Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S20 + vs Galaxy S20 Ultra

Des mois de fuites constantes ont finalement pris fin. Pendant le Unpacked 2020, Samsung a présenté la nouvelle génération de sa famille de terminaux phares, le Galaxy S20. Comme ce fut le cas avec l’appareil précédent, le constructeur a choisi de proposer plusieurs modèles: Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra, chacun destiné à des publics et des poches différents.

D’accord partager certains composants comme le processeur Exynos 990 – du moins en Europe – l’écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou une connectivité 5G, il y a quelques différences qu’il est important de préciser. Bien sûr, nous allons vous montrer quelles sont ces caractéristiques qui varient entre les trois modèles disponibles. À la fin de la publication, vous trouverez un tableau comparatif avec toutes les spécifications.

Taille et écran

La première chose évidente est que la taille et le poids seront différents selon la version. Dans le Galaxy S20, le modèle d’entrée, on trouve des dimensions de 151,7 x 69,1 x 7,9 mm et un poids de 163 grammes. Il est suivi du S20 + avec 161,9 x 73,7 x 7,8 mm. (186 g.), Tandis que dans le S20 Ultra les mesures sont déclenchées jusqu’à 166,9 x 76 x 8,8 mm. (220 gr.). Beaucoup d’oeil à l’épaisseur de ce dernier, est presque un millimètre plus large que son frère cadet.

De toute évidence, la variation précédente Cela se reflète également dans la taille de l’écran. Le S20 dispose d’un panel de 6,2 pouces (563 dpi), le S20 + de 6,7 “ (525 dpi) et le S20 Ultra atteint jusqu’à 6,9 “ (511 dpi). Bien sûr, la résolution est exactement la même dans les trois téléphones: Quad HD + (3200 x 1440 pixels), de sorte que la densité de pixels par pouce diminue à mesure que l’écran grandit. La technologie AMOLED 120 Hz est intégrée dans toute la famille.

RAM et stockage

Même si Le processeur Samsung Exynos 990 donne vie au téléphone, des variations de mémoire vous seront proposées RAM LPDDR5 et stockage interne UFS 3.0 Selon les besoins de l’acheteur. Dans les Galaxy S20 et S20 +, nous trouverons des versions de 8 Go / 128 Go et 12 Go / 128 Go. Cependant, le modèle intermédiaire sera également disponible dans une troisième version de 12 Go / 512 Go. Si vous souhaitez atteindre 16 Go de RAM, il n’y aura pas d’autre option que d’acquérir le plus cher de toute la famille, le S20 Ultra, dont les variantes seront de 12 Go / 128 Go ou 16 Go / 521 Go.

Caméras

Comme les fuites le prévoient déjà, la section photographique présente une inégalité importante dans certains cas. Commençons d’abord par la caméra frontale. Les Galaxy S20 et S20 + disposent d’un capteur 20 mégapixels (pixels f / 2,2 et 1,22 micron). Cependant, c’est le Galaxy Ultra qui vise à élever la barre des autoportraits avec son capteur 40 MP (pixels f / 2,2 et 0,8 micron). Le troisième mobile dispose également de la technologie Pixel Pinning qui convertit ses pixels en 1,4 microns, obtenant ainsi plus d’informations sur la capture. Par conséquent, les photos peuvent se démarquer même dans des conditions de faible luminosité.

En ce qui concerne les caméras arrière, les Galaxy S20 et Galaxy S20 + intègrent un capteur principal de 12 mégapixels (f / 1.8 et OIS), grand angle de 12 MP (f / 2.2) et téléobjectif de 64 MP (f / 2.0, OIS) avec zoom optique hybride 3x et zoom numérique haute résolution 30x. Cependant, la grande différence entre les deux appareils est que le S20 + intègre un quatrième capteur, le ToF.

Le Galaxy S20 Ultra relève la barre pour se débarrasser presque complètement de ses jeunes frères. Son capteur principal est 108 MP (f / 1.8) avec la technologie Pixel Binning qui prend des pixels jusqu’à 2,4 microns. Le grand angle reste dans 12 MP (f / 2.2), tandis que le téléobjectif est 48 MP (f / 3.5 et OIS) avec zoom optique hybride 10x et zoom numérique haute résolution 100x. Bien sûr, ToF Il est également intégré à cette variante.

La batterie

En raison de la disparité des tailles des trois équipes, la capacité de la batterie est également différente et considérablement. Le smartphone moins performant a 4000 mAh, tandis que les S20 + et S20 Ultra évoluent 4,500 et 5000 mAhrespectivement. Il est à noter que le taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui influence la consommation, doit être activé manuellement dans les paramètres et ne fonctionne qu’en résolution Full HD +; Il n’est activé par défaut dans aucune version.

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 Ultra

Écran

6.2 “, AMOLED, QHD + (1440p et 563ppp), HDR10 +, 120 Hz

6,7 “, AMOLED, QHD + (1440p et 525ppp), HDR10 +, 120 Hz

6,9 “, AMOLED, QHD + (1440p et 511ppp), HDR10 +, 120 Hz

La taille

151,7 x 69,1 mm

161,9 x 73,7 mm

166,9 x 76 mm

Grosseur

7,9 mm

7.8 mm

8,8 mm

Le poids

163 grammes

186 grammes

220 grammes

Processeur

Exynos 990, 7 nm

Exynos 990, 7 nm

Exynos 990, 7 nm

RAM

8, 12 Go LPDDR5

8, 12 Go LPDDR5

12, 16 Go LPDDR5

Stockage

128 Go UFS 3.0 et microSD

128, 512 Go UFS 3.0 et microSD

128, 512 Go UFS 3.0 et microSD

Caméra frontale

20 MP f / 2.2, perforé

20 MP f / 2.2, perforé

40 MP f / 2.2, perforé

Chambre principale

12 MP f / 1.8, 64 MP f / 2.0 avec zoom optique hybride 3x et grand angle 12 MP f / 2.2

12 MP f / 1.8, 64 MP f / 2.0 avec zoom optique hybride 3x, grand angle 12 MP f / 2.2 et capteur ToF

108 MP f / 1.8, 48 MP f / 3.5 avec zoom optique hybride 10x, grand angle 12 MP f / 2.2 et capteur ToF

La batterie

4000 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

4500 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

5000 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

Résistance

IP68

IP68

IP68

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Connectivité

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système opératif

Android 10

Android 10

Android 10

Les couleurs

Gris cosmique (gris cosmique), bleu nuage (bleu nuage), rose nuage (rose nuage)

Gris cosmique (gris cosmique), bleu nuage (bleu nuage), noir cosmique (noir cosmique)

Cosmic Grey (Cosmic Grey), Cosmic Black (Cosmic Black)

Prix ​​officiel

909, 1 009 euros en Espagne. À partir de 19 999 pesos au Mexique

1 009 et 1 259 euros en Espagne. À partir de 24 999 pesos au Mexique

1 359 et 1 559 euros en Espagne. À partir de 29 999 pesos au Mexique

Lancement

Pré-achat le 8 mars en Espagne et le 6 du même mois au Mexique

Pré-achat le 8 mars en Espagne et le 6 du même mois au Mexique

Pré-achat le 8 mars en Espagne et le 6 du même mois au Mexique

