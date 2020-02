Samsung Galaxy S20 vs Samsung Galaxy S10: en quoi le combiné rumeur diffère-t-il?

Le Samsung Galaxy S20 n’est pas encore là, mais vous seriez pardonné de le penser. Grâce à toutes les fuites et rumeurs, nous avons une très bonne idée de ce à quoi s’attendre du téléphone.

Dans cet esprit, nous avons créé cette comparaison qui examine comment le Samsung Galaxy S20 se comparera au Samsung Galaxy S10 – si les rumeurs se confirment.

En tant que tel, vous devriez prendre toutes ces comparaisons avec une pincée de sel, car rien n’est confirmé pour le moment, mais si vous envisagez une mise à niveau du produit phare précédent de Samsung, les changements seront probablement dans le sens de ce qui suit.

Le Samsung Galaxy S10 (Crédit image: Future)

Samsung Galaxy S20 vs Samsung Galaxy S10 Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy S10 est bien sûr déjà sorti et commence à 899 $ / 799 £ / 1349 $ AU. Ou du moins, c’est le RRP de départ, mais de nombreux magasins le vendent maintenant un peu moins, et le prix est susceptible de baisser encore plus une fois le Galaxy S20 disponible.

En parlant de cela, il est presque garanti que le Samsung Galaxy S20 sera annoncé le 11 février, et sur la base d’un glissement sur le propre site Web de Samsung, nous nous attendons à ce que le téléphone arrive dans les magasins le 6 mars.

Quant à ce qu’il coûtera, les rumeurs suggèrent un prix de départ de 799 £ pour le modèle 4G au Royaume-Uni. Nous n’avons pas de prix aux États-Unis pour cette version, mais en fonction des fuites, le modèle 5G pourrait commencer à 899 $ / 874 £. Nous disons «commencer par» car il pourrait y avoir des versions avec plus de RAM ou de stockage.

En Australie, nous ne pouvons que faire une estimation, le modèle 4G pouvant se situer autour de 1350 AU-1650 AU $, tandis que la version 5G pourrait coûter 1700 AU $.

Si les rumeurs sont exactes, le Galaxy S20 pourrait coûter un montant similaire au prix de lancement du Galaxy S10, mais encore une fois, vous pouvez acheter l’ancien téléphone pour beaucoup moins maintenant.

Conception

Nous ne nous attendons pas à ce que le Samsung Galaxy S20 soit très différent du Samsung Galaxy S10. Basé sur des fuites, il devrait avoir un dos en verre et un cadre en métal, tout comme son prédécesseur, et un écran incurvé, que nous allons voir ci-dessous.

Le principal changement visuel sera probablement les caméras, le vivaneau orienté vers l’avant du Galaxy S20 semblant être dans un trou en haut au centre de l’écran, tandis que sur le Galaxy S10, il se trouve dans le coin supérieur droit.

Les caméras arrière semblent quant à elles courir verticalement dans le coin supérieur gauche de l’arrière du Galaxy S20, tandis que sur le Samsung Galaxy S10, elles tournent horizontalement à l’arrière.

Le S10 (ci-dessus) pourrait avoir une configuration de caméra différente, mais sinon, ressembler (Crédit d’image: Future)

Il semble également que le S20 puisse avoir des lunettes légèrement plus petites que le S10, mais cette différence est probablement négligeable. Et il ne semble pas que le nouveau téléphone aura un port casque de 3,5 mm, ce que fait l’ancien modèle.

En ce qui concerne les dimensions et le poids, le Samsung Galaxy S20 serait 152 x 68 x 7,9 mm et 164 g, tandis que le Galaxy S10 serait 149,9 x 70,4 x 7,8 mm et 157 g. Cela les rend presque exactement de la même taille, ce qui n’est pas surprenant, car le S20 est susceptible d’avoir un écran légèrement plus grand mais, grâce aux cadres plus petits susmentionnés, une taille similaire. Selon les rumeurs, le S20 est certifié IP68 résistant à la poussière et à l’eau, tout comme le S10.

Enfin, nous avons entendu dire que le Samsung Galaxy S20 sera disponible dans les teintes Cosmic Grey, Cloud Blue et Cloud Pink. Le Samsung Galaxy S10 est quant à lui disponible en noir prisme, bleu prisme, blanc prisme, rose flamant, vert prisme, argent prisme et jaune canari.

Afficher

Le Samsung Galaxy S20 aurait un écran AMOLED dynamique 1440 x 3200 de 6,2 pouces avec un rapport d’aspect de 20: 9 et 563 pixels par pouce.

Le Samsung Galaxy S10, quant à lui, dispose d’un écran AMOLED dynamique 1440 x 3040 de 6,1 pouces avec un rapport d’aspect de 19: 9 et une densité de 550 pixels par pouce. Le S20 est donc légèrement plus grand, plus net et plus étroit si les rumeurs sont exactes, mais la différence semble faible.

Il existe cependant deux différences potentiellement plus importantes. D’une part, le Samsung Galaxy S20 est largement répandu pour avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rendrait les interactions et les animations plus fluides que sur le 60 Hz du Galaxy S10.

L’autre différence majeure possible est la courbure de l’écran, car au moins une source a suggéré de manière surprenante que la courbe serait moins prononcée sur le Galaxy S20 que sur le Samsung Galaxy S10.

Le S10 (ci-dessus) a probablement un écran légèrement plus petit que le S20 (Crédit d’image: Future)

Spécifications

Il va sans dire que le Samsung Galaxy S20 sera plus puissant que le Samsung Galaxy S10. Selon certaines rumeurs, un chipset Snapdragon 865 dans certaines régions (probablement aux États-Unis) et un Exynos 990 dans d’autres (probablement au Royaume-Uni), mais ce sont deux chipsets haut de gamme pour smartphone qui devraient être meilleurs que tout chipset trouvé en 2019. Téléphones Android.

Le Samsung Galaxy S10 utilise quant à lui le Snapdragon 855 ou l’Exynos 9820, selon le pays dans lequel vous l’achetez. Ce sont les versions majeures précédentes de chaque chipset, elles sont donc toujours puissantes, mais environ un an plus anciennes – et moins puissantes.

Pour la RAM, il est dit que le Samsung Galaxy S20 sera généralement livré avec 12 Go, bien que certaines régions puissent obtenir un modèle de 8 Go. Le Galaxy S10 ne peut être utilisé qu’avec 8 Go, il est donc probable qu’il y soit moins, bien qu’il soit toujours puissant. Le S20 sera également probablement disponible en version 5G, tandis que le Galaxy S10 standard ne prend en charge que la 4G.

En ce qui concerne le stockage, le Samsung Galaxy S20 pourrait avoir 128 Go de choses, mais c’est un domaine où le Galaxy S10 pourrait avoir l’avantage, car il est disponible dans les versions 128 Go et 512 Go, bien que nous ne puissions pas exclure la possibilité de là étant également plusieurs versions du S20.

Le logiciel devrait être similaire sur les deux téléphones, car le Samsung Galaxy S10 est livré avec Android 9 et peut être mis à niveau vers Android 10, et nous nous attendons à ce que le Galaxy S20 ait Android 10 le premier jour. Il est également susceptible d’utiliser une superposition Samsung similaire au Galaxy S10.

Appareil photo et batterie

La plupart des fuites suggèrent que le Samsung Galaxy S20 aura un appareil photo principal 12MP, un téléobjectif 64MP et un grand angle 12MP. Nous ne connaissons pas tous les détails de ces objectifs, mais apparemment, le téléphone sera capable de zoom optique 3x, de zoom numérique 30x et d’enregistrement vidéo 8K.

Le Samsung Galaxy S10 a quant à lui un appareil photo principal 12MP avec une ouverture variable, un téléobjectif 12MP capable de zoom optique 2x, et un ultra-large 16MP, avec la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K.

La configuration du Galaxy S20 semble donc similaire, mais avec quelques mises à niveau, notamment sur le téléobjectif, qui – si les rumeurs sont exactes – a beaucoup plus de mégapixels et un meilleur zoom optique.

Les deux téléphones pourraient avoir trois caméras arrière (Crédit d’image: Future)

Passant au vivaneau avant, vous obtenez un 10MP sur le Samsung Galaxy S10 et, semble-t-il, également un 10MP sur le Galaxy S20, bien que le S20 ait peut-être été amélioré par d’autres moyens.

Quant à la batterie, c’est 3 400 mAh dans le Samsung Galaxy S10 et probablement 4 000 mAh dans le Samsung Galaxy S20, donc le prochain téléphone pourrait être une mise à niveau.

Il pourrait également se charger plus rapidement, avec des rapports d’un chargeur de 25 W dans la boîte, tandis que le Galaxy S10 ne prend en charge que la charge de 15 W. Il est possible que le S20 aille encore plus loin et supporte une charge de 45 W comme le Samsung Galaxy Note 10 Plus.

À emporter

Si tout cela se déroule, le Samsung Galaxy S20 aura un chipset plus rapide, plus de RAM, une batterie de charge plus grande et plus rapide, des appareils photo améliorés (bien que similaires) et un écran légèrement plus grand et plus net.

Le design n’est peut-être pas très différent et il peut en fait avoir moins de stockage que le Samsung Galaxy S10. Il coûtera également plus cher que le Galaxy S10 actuellement, sinon nécessairement plus que le S10 lors de son lancement.

Dans l’ensemble, le Samsung Galaxy S20 ressemble à une mise à niveau mineure dans la plupart des cas, mais seulement une grande mise à niveau dans quelques-uns. Pour des améliorations vraiment importantes, vous devrez probablement vous tourner vers le Samsung Galaxy S20 Plus ou le Samsung Galaxy S20 Ultra.